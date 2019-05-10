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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:геноцид (236) депортация (309) Латвия (695) сейм (75) крымские татары (2039)

 Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Сейм Латвии принял заявление по случаю 75-летия депортации крымских татар, в котором говорится, что советская власть осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду" со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии.

В принятом документе отмечается, что целый ряд исторических источников указывают на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе - и против крымских татар, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с родины.

Сейм в заявлении также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым. Латвийские парламентарии осуждают длительную политику притеснения и насилия со стороны России в отношении крымских татар.

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"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещено допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родной язык, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже второй раз за 75 лет насильно подавляются и преследуются. История может повториться", - сказал председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

Заявление призывает международное сообщество и институты отметить депортации крымских татар 75 лет назад и следить за сегодняшними событиями в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3126190
 
 
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І Україна на черзі з визнанням геноциду.
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Украина еще в 2015-м году признала депортацию крымских татар геноцидом...
А сейчас...с клоуном презЕдентом можно ожидать только отката...и отказа...
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Справа у тому, що у СРСР депортували не тільки кримських татар. Тому треба переглянути цей закон і визнати усі депортації геноцидом.
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Особисто для Зеленського є така інформація, бо наступними депортованими повинні були бути євреї

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Не савєцкая власть, а російська окупація! Советы, Парламент, Рада є одним й тим самим словом і за цією логікою, оскільки зараз в Україні парламентсько президентська республіка, то в Україні зараз також і савєцкая власть і савєцкая армія і т.д. і т.п.!
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Коли у 1939 році Совєцька влада прийшла на ЗУ, то почалися масові депортації українців. Тому треба визнавати українців депортованим народом і нехай ВР приймає відповідні рішення.
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