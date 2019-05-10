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Все про:Пентагон (528) Трамп (2237) Шанахан (3)

 Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп принял решение о выдвижении Патрика Шанахана на пост главы Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в её заявлении.

В настоящее время Шанахан - и.о.главы Пентагона.

С.Сандерс подчеркивает, что, по мнению Трампа, Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны.

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В прошлом Шанахан, среди прочего, занимал руководящие посты в компании Boeing. Его кандидату теперь должен будет утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Трампа - республиканцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3126188
 
 
 Топ комментарии
 
Надо же, сообщил секретарь и в Штатах никто не орет: а где сам Трамп? Почему за него говорят секретари?
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это только у нас Петя сам орет со всех дыр, цепляется за кормушку. Как музыкальный автомат, одно и тоже.
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старого главу пентагона давайте в Украину,надоели уже эти совки,которые ничего не умеют и ничему не учились
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ты там на ботоферме хоть спишь?Страдалец сутками пишешь,хоть душ прими
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Великий Князь a0c6c247 - я специально поставлен здесь, что бы реагировать на совсем уже дремучие глупости...

Такие как твои к примеру...
Это пипец...., кого только не встретишь на Цензоре....
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и в помоміч йому розстрільну команду з Китаю (і що би в кожного по два кулемета, бо якщо один то може перегріватися)
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Надо же, сообщил секретарь и в Штатах никто не орет: а где сам Трамп? Почему за него говорят секретари?
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Трампа всі почули. Він відстоював свою позицію публічно та голосно.
Ваше порівняння ні в які ворота.
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Нічого не почула.
Окрім тез з інтернету.
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Значит мало интересовались, это Ваши проблемы.
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І не побачила біля нього нікого окрім людей коломойського.
Отака у вас незалежність
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а кого Вы хотели увидеть, Свинарчуков?
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Зеленского тоже все почули
73,22% 😁
А уж как голосно было не дебатах, так вообще
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боты маргиналы там слышат,там не слышат,как узбек Алибабаевич
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А до этого команда Обамы
Зрада на зраде в той Америке
То от дело в вяликой россиюшке где вождь из тв не вылезает
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Патамушта Трамп президент, а кловун ще ні і його командА теж ніхто.
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Зеленский новоизбранный президент. Это такой правовой термин.
Когда Трамп был кандидатом, его штаб тоже делал заявления. А не все лично он.
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Ось коли складе присягу, тоді і отримає повноваження розпоряджатись як Трамп, а довірені особи озвучуватимуть його рішення.
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😁😁 а до инаугурации у него нет права на штаб и пресс-секретарей? Кто бы мог подумать 😁😁😁
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До інаугурації вони можуть озвучувати лише свої хотєлки.
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Каждый раз в теме где открывает рот хоть кто-то из команды Зеленского, количество комментариев зашкаливает
Получается, даже «хотелки» Зеленского гораздо интереснее, чем все петины «полномочия» 🥳
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это только у нас Петя сам орет со всех дыр, цепляется за кормушку. Как музыкальный автомат, одно и тоже.
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Главное чтобы этот Шерхан давил русню.
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Бюджет пентагона просто огромен и на 90% открыт , так как налогоплательщик имеет право знать, куда идут деньги. Именно в этой прозрачности и есть сила и успех таких монстров как пентагон. У нас же все покрыто тайной . Свинарчкков расплодили под грифом 'совершенно секретно'. Так 100%, что это только мелкий эпизод, крупная рыба сейчас бегает по стране и раздаёт как угорелый звания и льготы, меняет названия, поёт гимн и звонит западным лидерам, запугивая их , в надежде утащить с собой наш безвиз,
И ненадо говорить , що це неможливо. Задолбали
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когда Зеля об это заикнлся, все порохоботы завыли, как же они будут воровать
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ты чё, не веришь свежевыбранному приЗЕденту? Узеленского уже сказалъ, что снизить коммуналку "неможливо", посадить олигархов "неможливо", поднять зарплаты учителям "неможливо", ну и ещё куча всякого "неможливо". надо доверять своему выбору. Трамп має намір висунути Патрика Шанахана на пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 283
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона
 
 
 
 
 
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