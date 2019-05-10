 Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в её заявлении.

В настоящее время Шанахан - и.о.главы Пентагона.

С.Сандерс подчеркивает, что, по мнению Трампа, Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны.

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В прошлом Шанахан, среди прочего, занимал руководящие посты в компании Boeing. Его кандидату теперь должен будет утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Трампа - республиканцы.