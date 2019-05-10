 Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в её заявлении.
В настоящее время Шанахан - и.о.главы Пентагона.
С.Сандерс подчеркивает, что, по мнению Трампа, Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны.
В прошлом Шанахан, среди прочего, занимал руководящие посты в компании Boeing. Его кандидату теперь должен будет утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Трампа - республиканцы.
Ты же его адепт....
Такие как твои к примеру...
Это пипец...., кого только не встретишь на Цензоре....
Ваше порівняння ні в які ворота.
Окрім тез з інтернету.
Отака у вас незалежність
73,22% 😁
А уж как голосно было не дебатах, так вообще
Зрада на зраде в той Америке
То от дело в вяликой россиюшке где вождь из тв не вылезает
Когда Трамп был кандидатом, его штаб тоже делал заявления. А не все лично он.
Получается, даже «хотелки» Зеленского гораздо интереснее, чем все петины «полномочия» 🥳
И ненадо говорить , що це неможливо. Задолбали