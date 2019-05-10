 Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в четверг газета "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht).

На встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая он собирается поднять вопрос о введении новых санкций против России.

"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку", - заявил Рейнсалу в интервью изданию.

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Он сообщил, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.