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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО

Приступивший 29 апреля к деятельности новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) намерен начать с предложения о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с выдачей в упрощенном порядке российских паспортов жителям Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в четверг газета "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht).

На встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая он собирается поднять вопрос о введении новых санкций против России.

"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку", - заявил Рейнсалу в интервью изданию.

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Он сообщил, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126185
 
 
 Топ комментарии
 
А як бути зпаспортами що видають українцям Польща, Угорщина, Румунія та інші країни?
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Немає такого поняття "правильні" чи "неправильні". А є сам факт. І якщо в одному випадку зі сторони України ніякої реакції, то чому тоді здіймають галас в іншому випадку?
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МИД Эстонии.... Рейнсалу:
"Нужно кацам по.... лицу" Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8864
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А як бути зпаспортами що видають українцям Польща, Угорщина, Румунія та інші країни?
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это правильные паспорта,пусть выдают,люди имеют право получать европейские паспорта
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Немає такого поняття "правильні" чи "неправильні". А є сам факт. І якщо в одному випадку зі сторони України ніякої реакції, то чому тоді здіймають галас в іншому випадку?
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такое понятие есть.
Российские паспорта способствуют агрессии против Украины,это паспорта не правильные,которые вредят интересам Украины.
Европейские паспорта позволяют людям больше зарабатывать и лучше устраивать свою жизнь,это паспорта правильные.
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Низя так с законом: тут выгодно - используем, тут невыгодно - не используем.

Ну и к тому же в благие намерения ******** что-то слабо верится
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Какая-то фамилия у него не курская? Неужели эстонцы не в курсе дела, что самые проевропейские министры оттуда?
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Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1210 ну ты как всегда - пропустил прием таблетки и везде троллей видишь)
16.35 Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4524
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"Это наш друг"(с) Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6097
Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 125
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Шо, не встыг первым гавкнуть? Коллега-порохобот опять выпередыв Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9818
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Эстония подтянулась
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Будь ласка, побільше санкцій, хороших і різних! Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1561

Відповідь раші: - скормить санкционные продукты скоту - прекрасная идея! Представляю сцену: сидит колхозник, жует буханку, и наблюдает как свиньи уплетают из корыта комбикорм из салями с моцареллой, залитой Божоли» и "Мерло"... Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1561
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Зачем?
Коломойский и его подчинённый Зеленский не против
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО
 
 
 
 
 
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