 Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в четверг газета "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht).
На встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая он собирается поднять вопрос о введении новых санкций против России.
"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку", - заявил Рейнсалу в интервью изданию.
Он сообщил, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта".
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
"Нужно кацам по.... лицу"
Российские паспорта способствуют агрессии против Украины,это паспорта не правильные,которые вредят интересам Украины.
Европейские паспорта позволяют людям больше зарабатывать и лучше устраивать свою жизнь,это паспорта правильные.
Ну и к тому же в благие намерения ******** что-то слабо верится
16.35
Відповідь раші: - скормить санкционные продукты скоту - прекрасная идея! Представляю сцену: сидит колхозник, жует буханку, и наблюдает как свиньи уплетают из корыта комбикорм из салями с моцареллой, залитой Божоли» и "Мерло"...
Коломойский и его подчинённый Зеленский не против