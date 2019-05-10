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 Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ОС

9 мая вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по даннім штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Пищевик;
- дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Опытное;
- трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;
- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;
- из стрелкового оружия - возле н.п. Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:
- из вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Светлодарск.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 9 мая один оккупант был ранен.

Также сообщается, что с начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01
Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126184
 
 
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Одужання пораненому воїну України!!! Та гарної відповіді на обстріли расіянським окупантам!!!!! смерть расії та путін-*****!!!!
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