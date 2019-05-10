 В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
В 13:30 от памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах, стартует символическая шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы, что находятся в Киеве.
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Во время акции-перформанса "Do you remember?" активисты передадут каждому посольству письмо от украинских заложников Кремля и напомнят странам-членам Совета Европы, что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля, которые незаконно находятся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях.
Активисты убеждены, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16-17 мая 2019 г. в Хельсинки.
Также к 5-й годовщине ареста Олега Сенцова запланирована акция "Сажайте цветы, а не людей".
В 11.00 в Крещатом парке (по улице Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадят цветы для заложников Кремля. Акция состоится в поддержку основанного актрисой Риммой Зюбиной флешмоба под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".
Участие в акции, в частности, примут режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие.
10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.
На данный момент, по данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму, около 120 военнопленных и гражданских заложников в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинские военнопленные моряки – в СИЗО "Лефортово."
п.с. Пэця будет участвовать? В последнее время он везде. А то разошелся в последнее время: толпу увольняет, толпу назначает. Как будто у него 5-и лет для этого не было.
Спокойной ночи.
без комментариев=))
В Нижнем Тагиле в параде по случаю Дня Победы участвовал «пленный фашист». Его возили по городу в клетке вместе с собаками.
1.Вернуть в ,,родную гавань'' Белоруссию-1%
2.Раздать российским евреям паспорта ДНР-2%
3.Национализировать медведевский ,,Мираторг'',хватит с него уточки-3%
4.Пусть летает на Суперджете каждый день-94%
@BorisAbramich
😄
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не тока бессмертный полк, но и бессмертные эскадры...