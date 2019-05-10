EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  521  28
Материалы по теме:
Все про:акция (1901) Сенцов (977)

 В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера

В пятницу, 10 мая, в Киеве пройдут акции в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. В этот день исполняется 5 лет со дня ареста Сенцова в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ. 

В 13:30 от памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах, стартует символическая шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы, что находятся в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская власть лжет о том, что к Сенцову не применяются пытки, - Полозов

Во время акции-перформанса "Do you remember?" активисты передадут каждому посольству письмо от украинских заложников Кремля и напомнят странам-членам Совета Европы, что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля, которые незаконно находятся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях.

Активисты убеждены, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16-17 мая 2019 г. в Хельсинки.

Также к 5-й годовщине ареста Олега Сенцова запланирована акция "Сажайте цветы, а не людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов продолжает активно работать "даже в таких адских условиях", скоро будут новости, - Каплан

В 11.00 в Крещатом парке (по улице Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадят цветы для заложников Кремля. Акция состоится в поддержку основанного актрисой Риммой Зюбиной флешмоба под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

Участие в акции, в частности, примут режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие.

10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

На данный момент, по данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму, около 120 военнопленных и гражданских заложников в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинские военнопленные моряки – в СИЗО "Лефортово."

Источник: https://censor.net.ua/n3126182
 
   
 Топ комментарии
 
Обменять на урода волошкина или как его там? вшивкина? Ну этого рашкиного пропагандона.

п.с. Пэця будет участвовать? В последнее время он везде. А то разошелся в последнее время: толпу увольняет, толпу назначает. Как будто у него 5-и лет для этого не было.
 показать весь комментарий
 
Ну с Сенцовым как то понятно. За пять не хватило ума на ловить русских в достаточном количестве для обмена. Но кто направлял моряков без сопровождения с высоким риском захвата мы почему то так и не узнали.
 показать весь комментарий
 
Обміняти на су....ху@ловську ! В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 1969
...
/В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 6282//////
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обменять на урода волошкина или как его там? вшивкина? Ну этого рашкиного пропагандона.

п.с. Пэця будет участвовать? В последнее время он везде. А то разошелся в последнее время: толпу увольняет, толпу назначает. Как будто у него 5-и лет для этого не было.
 показать весь комментарий
 
 
Не разрушать же государственный аппарат из-за недоразумения, случившегося 21-го апреля.
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению недоразумение не 21-го началось и нескоро закончится. недоразумение - это нежелание, условно говоря, 73% разуметь
 показать весь комментарий
 
 
не все такие продажные твари,как порохоботы,это радует
 показать весь комментарий
 
 
Дивный у тебя ник. Это чтоб всем сразу было ясно, что там, где ты сидишь, часто дует ветер с Финского залива? В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 331
 показать весь комментарий
 
 
А кто помнит на кого из украинских граждан обменяли рассейских разведчиков и десантников?А да разведчиков,двух на Савченко вроде.А куда дели десантников?Их же там была толпа из 10 штук.Куда они делись,что с ними?И почему допустим не поменяли на Сенцова и Гриба,на того добровольца чеченца,что воевал на стороне Украины,которого наша прокура тупа отдала рашистским властям?Враг Кадырова который.
 показать весь комментарий
 
 
Так его отдали Кадырову. Чечня - это отдельное государство.
 показать весь комментарий
 
Вы шо рассеянин?Не знаете как и большинство из них,что Чечня это рАссейская *********?Ну вы даёте!А Ингушетия тогда что?Или Ямало-Ненецкий округ?Северо-Кавказ?И т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
Кхм... понимаете, оно ведь как: на территории Чечни действует только чеченская полиция. Там практикуется двоежёнство и прочие мусульманские ништяки. То есть формально они входят в РФ, но фактически - им дан полный карт-бланш, в ответ на условие: в случае необходимости из них быстро формируется боеспособная наёмная армия. Договорились они так.
 показать весь комментарий
 
Чечня,как не крути рашка,хоть и со своими привилегиями.Боится их Пуйло,ой боится.Даже территории соседних республик передаривает,стравливает,моль сцыкливая!По ходу до хрена свободы дал Кадырову,теперь сам не знает,как от этой обезъяны говорящей избавится.Свои то чечены запуганы их уже на главную обезьянку не натравишь,бо обезьяна сразу пресекает все поползновения в свою сторону.Вот Путлер и начал движуху опять на Кавказе.Надеется,что хоть другие кавказцы его замочат.Ну,ну,посмотрим.Поговаривают,что и в Крым чечен направят "поднимать" туристическую отрасль,там тоже есть кого попугать,татар например.Ну тех,кто с чем-то не согласен,да и с согласными надо чего-то решать.Надо же рассейцами Крым заселить,а тут татары под ногами путаются.Не зря же программу по переселению на государственом уровне организовали, подъёмные выплачивают.Прям не Путлер,а Сталин какой-то!Может в Пуйло душа Сталина вселилась?
 показать весь комментарий
 
Не преувеличивайте. Нынешний режим - это не мировые революционеры, а просто коллекционеры денежных знаков. В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 4752
 показать весь комментарий
 
Ну дЫк,с какой целью тогда все эти пертрубации?Явно не ради народов мира и их благополучия!По ходу имеет место быть с этого всего, какой-то супер гешефт или шо?Должна быть конечная цель,с очень хорошим денежным выхлопом!О которой нам с вами забыли сказать,целенаправленно умалчивая или затихарив по возможности.Насрав в головы и засорив память,всяким дерьмом.И напрягает осознование того,что наши привластные дяди и тети,хорошо осведомлены в чем весь сыр бор и не только наши.Поэтому мутят говнецо на равне с дядей Путлером,вернее вместе с ним и другими большими дядями,а из нас всех делают идиотов.Напрягает,согласитесь!
 показать весь комментарий
 
Нить вашей мысли ускользает как падающая звезда на горизонте. В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 9958

Спокойной ночи.
 показать весь комментарий
 
ну а шо?
без комментариев=))

В Нижнем Тагиле в параде по случаю Дня Победы участвовал «пленный фашист». Его возили по городу в клетке вместе с собаками.
 показать весь комментарий
 
 
ВЦИОМ:Что надо сделать В.Путину,чтобы его рейтинг опять поднялся до 86%?
1.Вернуть в ,,родную гавань'' Белоруссию-1%
2.Раздать российским евреям паспорта ДНР-2%
3.Национализировать медведевский ,,Мираторг'',хватит с него уточки-3%
4.Пусть летает на Суперджете каждый день-94%

@BorisAbramich
😄
 показать весь комментарий
 
 
Ну с Сенцовым как то понятно. За пять не хватило ума на ловить русских в достаточном количестве для обмена. Но кто направлял моряков без сопровождения с высоким риском захвата мы почему то так и не узнали.
 показать весь комментарий
 
 
Обміняти на су....ху@ловську ! В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 1969
...
/В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 6282//////
 показать весь комментарий
 
 
Кстати завтра ещё 5-я годовщина вот этого - "Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой Луганской) Народной Республики"...... Поддержали.... А теперь - В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту (видео)- ....
 показать весь комментарий
 
Рехверендум проводили? Тепер пийте мочу. (Москаль)
 показать весь комментарий
 
акции должны быть исключительно такие

В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 4079
 показать весь комментарий
 
 
теперь ты видел все...

не тока бессмертный полк, но и бессмертные эскадры...

В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера - Цензор.НЕТ 2155
 показать весь комментарий
 
 
надо было выбирать друзей, которые настучал на него оркам. и сваливать оттуда сразу - в континентальную Украину. Тяжело было бы - да - на новом месте без кола и двора, точно . Но с голоду бы не помер. Не захотел лишиться родных стен и привычной жизни - теперь на нарах в держимордоре
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера
 
 
 
 
 
 вверх