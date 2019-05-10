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Все про:КНДР (503) санкции (7354) США (14942)

 США впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима

Соединенные Штаты Америки впервые задержали северокорейское судно в пределах санкционного режима против Пхеньяна.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Департамента юстиции США.

Речь идет о задержании 17-тонного сухогруза "Вайс Онест".

"Это судно использовали для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи и импорта в страну тяжелого машинного оборудования.

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Платежи за техническое обслуживание, оборудование и ремонт "Вайс Онести" были сделаны в долларах в неизвестных банках США. Такие действия нарушают законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Департамент юстиции США подал иск о гражданской конфискации судна. Его будет рассматривать федеральный суд Манхэттена.

"Северная Корея и компании, которые помогают ей уклоняться от санкций США и ООН, должны знать, что мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении - включая действия гражданской конфискации, такие, как эта, или уголовные обвинения - для выполнения режима санкций, введенных США и глобальным сообществом", - заявил помощник генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Джон Демерс.

Международные санкции против КНДР ввели из-за ядерной программы страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126181
 
 
 Топ комментарии
 
"Это судно использовали для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи и импорта в страну тяжелого машинного оборудования." Это случаем не Германия ?) США впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима - Цензор.НЕТ 1505
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победобесие закончилось - сегодня уже 10е мая.
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"Это судно использовали для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи и импорта в страну тяжелого машинного оборудования." Это случаем не Германия ?) США впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима - Цензор.НЕТ 1505
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вполне может быть
немцы нарываются на санкции - пора на машины накладывать 25%
хотя почти все внедорожники BMW и Mercedes делают в штатах а это основная статья продаж
а вот Porsche и VAG прийдется не сладко
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Германия лидер на рынке по производству машинного оборудования. Речь не идёт о машинах в статье. И сталелитейка на высоте. Потребляют угля немеряно. Не зря же Госсекретарь вчера очень толсто на Северный поток намекал.
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Какая Германия? 17-ти тонный сухогруз это большая лодка. Для сравнения боевые катера Петиной кузни весят от 30-ти тонн.
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может быть не 17 тонный, а 17.000 тонный? И то вряд ли. Скорее 170.000 тонный.
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ты как всегда- " просто блещешь познаниями" (с) ты

17 тонн автопоезд везет.
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Весело тут с вами иногда бывает.

The 17,601-ton, single **** bulk carrier ship is one of North Korea's largest, and U.S. authorities said it was used to illicitly ship coal and deliver heavy machinery to North Korea.

Ну кто виной, что перевод хромает.
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я о том чтобы бить туда где больно и чтобы народу было понятно
а то о Круппе ,Тиссене и Сименсе в штатах не все слышали а о авто все
нужно широкое народное одобрение
я как ездящий на простом Ренглере поддержу тех кто прижмет Мерседесы с БМВэсами
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Наверное всё-таки не 17 тонн, а хотя бы 1,700. А может даже 17,000.
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А все новостные ленты как долбодятлы перепечатали новость про 17 тонн...
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Нуашопаделать США впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима - Цензор.НЕТ 4827 Подумаешь, три нолика потеряли, бывает.
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победобесие закончилось - сегодня уже 10е мая.
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ну первое, дай Бог не последнее

а если раша впишется в следующий раз какого-нибудь кузю послать в сопровождение, то конфискуют и кузю, с судом манхеттена не забалуешь..
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10го мая кацапы никого не победили?
хороший день.
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та за то и печали не было - нажрутся по любому США впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима - Цензор.НЕТ 6900
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они готовят новые палки на следующее 9 мая- поводов хватает
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Я думаю, что протрезвев они придумают очередное победобесие чтобы нажраться опять😄
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они никогда не протрезвеют - зверями были и всегда будут...
тут скока балдой по клавишам не стучи - ничего не изменится...
Никто и никогда клована не будет принимать как Президента Украины, а значит все заморозилось....
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Шо за специалист переводил? в оригинале там "ничего не подозревающие банки США" .
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а шо не так? - вы слышали оригинал?
если да переведите....
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Корейцы по хорошему не понимают, теперь будет по плохому...
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"Писатели" набирающие текст вообще понимают о чем речь..."сухогруз 17 тонн" - це куди?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима
 
 
 
 
 
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