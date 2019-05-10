 США впервые задержали северокорейское судно за нарушение санкционного режима

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Департамента юстиции США.
Речь идет о задержании 17-тонного сухогруза "Вайс Онест".
"Это судно использовали для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи и импорта в страну тяжелого машинного оборудования.
Платежи за техническое обслуживание, оборудование и ремонт "Вайс Онести" были сделаны в долларах в неизвестных банках США. Такие действия нарушают законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Департамент юстиции США подал иск о гражданской конфискации судна. Его будет рассматривать федеральный суд Манхэттена.
"Северная Корея и компании, которые помогают ей уклоняться от санкций США и ООН, должны знать, что мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении - включая действия гражданской конфискации, такие, как эта, или уголовные обвинения - для выполнения режима санкций, введенных США и глобальным сообществом", - заявил помощник генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Джон Демерс.
Международные санкции против КНДР ввели из-за ядерной программы страны.
немцы нарываются на санкции - пора на машины накладывать 25%
хотя почти все внедорожники BMW и Mercedes делают в штатах а это основная статья продаж
а вот Porsche и VAG прийдется не сладко
https://www.msn.com/en-us/news/world/us-seizes-north-korean-coal-ship-accuses-pyongyang-of-violating-sanctions/ar-AAB8KvD?li=AA524b
там даже видосик есть
17 тонн автопоезд везет.
The 17,601-ton, single **** bulk carrier ship is one of North Korea's largest, and U.S. authorities said it was used to illicitly ship coal and deliver heavy machinery to North Korea.
Ну кто виной, что перевод хромает.
а то о Круппе ,Тиссене и Сименсе в штатах не все слышали а о авто все
нужно широкое народное одобрение
я как ездящий на простом Ренглере поддержу тех кто прижмет Мерседесы с БМВэсами
а если раша впишется в следующий раз какого-нибудь кузю послать в сопровождение, то конфискуют и кузю, с судом манхеттена не забалуешь..
хороший день.
тут скока балдой по клавишам не стучи - ничего не изменится...
Никто и никогда клована не будет принимать как Президента Украины, а значит все заморозилось....
если да переведите....