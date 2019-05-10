 "Я дал ему большой пас - он его использовал как смог", - Садовый о Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый заявил в эфире Общественного ТВ.
"Я дал ему большой пас в жизни - он его так использовал как смог", - сказал глава Львова.
Садовый отметил, что ни в чем не обвиняет Гриценко, но отметил, что во время президентских выборов думал, что Гриценко продемонстрирует "совсем другой результат".
"Но это уже история", - добавил он.
На вопрос, почему Гриценко показал именно такой результат, а не выше, Садовый ответил: "Возможно ему надо было больше работать".
Самонемоч целиком была задействована на избирательных участках в качестве наблюдателей зельцмана, а альфонс был его техническим кандидатом.
Учитывая популярность самонемочи, не хотят светиться в качестве его команды.