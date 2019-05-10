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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1321) Садовый (422)

 "Я дал ему большой пас - он его использовал как смог", - Садовый о Гриценко

Городского голова Львова, лидер "Самопомчи" Андрей Садовый заявил, что лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко получил от него "большой пас", но на выборах президента продемонстрировал не тот результат, которого он ожидал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый заявил в эфире Общественного ТВ.

"Я дал ему большой пас в жизни - он его так использовал как смог", - сказал глава Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый

Садовый отметил, что ни в чем не обвиняет Гриценко, но отметил, что во время президентских выборов думал, что Гриценко продемонстрирует "совсем другой результат".

"Но это уже история", - добавил он.

На вопрос, почему Гриценко показал именно такой результат, а не выше, Садовый ответил: "Возможно ему надо было больше работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый

Источник: https://censor.net.ua/n3126180
 
 
 Топ комментарии
 
Розпасовщик? А корчить з себе політика.
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Вот действительно......... До сих пор загадка, что мешало и мешает Садовому построить предприятие по утилизации мусора?
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ну вася- ты за львовян тут не расписывайся
это им виднее
но там не все так одножначно- как написано у тебя в методичке
до этого не заваливал- а когда он начал на пороха гнать вдруг сразу завалил?
а с другой стороны- что местным властям мешало простроить мусоросжигательный завод?
там не все так просто, как ты хочешь это представить
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Охренеть! Ну и мания величия у этого человека. Это ошибка Гриценко была взять Садового!!! Самопомич хрен пройдёт в Раду, ну разве что если порог снизят до 2%....И так народ более менее вменяемый бежит.
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Футболист одноногий, С рейтингом ниже плинтуса, пытается ещё обвинить Гриценка.
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Самопоміч дала не пас, а вибила мяч за межі поля.
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Расчтано на тупых зебилов.
Самонемоч целиком была задействована на избирательных участках в качестве наблюдателей зельцмана, а альфонс был его техническим кандидатом.
Учитывая популярность самонемочи, не хотят светиться в качестве его команды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я дал ему большой пас - он его использовал как смог", - Садовый о Гриценко
 
 
 
 
 
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