 "Я дал ему большой пас - он его использовал как смог", - Садовый о Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый заявил в эфире Общественного ТВ.

"Я дал ему большой пас в жизни - он его так использовал как смог", - сказал глава Львова.

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Садовый отметил, что ни в чем не обвиняет Гриценко, но отметил, что во время президентских выборов думал, что Гриценко продемонстрирует "совсем другой результат".

"Но это уже история", - добавил он.

На вопрос, почему Гриценко показал именно такой результат, а не выше, Садовый ответил: "Возможно ему надо было больше работать".

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