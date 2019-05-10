 Погибшего на Донбассе воина Дениса Козьму похоронят 11 мая в Одесской области

Об этом сообщвет Цензор.НЕТ.

Денис Козьма - 1987 года рождения, военнослужащий 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты, который 1 мая исчез во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска, в ходе преследования резервной группой ДРГ противника, которая под прикрытием тумана пыталась незаметно преодолеть полосу обеспечения.

Для прикрытия отступления противник начал обстрел с ПКК и стрелкового оружия. Оперативные мероприятия по поиску бойца не дали результата, противник не поддержал установление режима прекращения огня и продолжил обстрелы. 5 мая от вражеской стороны поступила информация, что тело украинского военнослужащего находится в морге на оккупированной территории.

Вчера, 8 мая, около 12.00 в районе КПВВ "Александровка" со стороны наемников РФ состоялась передача нашей стороне тела погибшего военнослужащего.

Денис Козьма родился 20.08.1987 года. С детства занимался футболом, играл в спортивной школе. Во время противостояний в Одессе 2 мая 2014 отстаивал город от посягательств пророссийских коллаборационистов, и когда начался пожар в Доме профсоюзов, - спасал их из горящего здания. После этого пошел добровольцем в 28 ОМБр, на фронте - с августа 2014, в дальнейшем подписал контракт.

У него остались мать, брат и дочь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе воина 35-й ОБрМП Дениса Козьмы. ВИДЕО+ФОТО