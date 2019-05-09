 Туск собирает экстренный саммит Евросоюза 28 мая

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил в Twitter.

"Я созываю 25 мая специальный саммит Евросоюза, чтобы начать процесс выдвижения кандидатур на должности лидеров институтов ЕС. Это должно пройти быстро, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсуса будет трудно, я не буду уклоняться от проведения голосования по этим решениям в июне", - написал Туск.

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