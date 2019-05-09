 Туск собирает экстренный саммит Евросоюза 28 мая

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил в Twitter.
"Я созываю 25 мая специальный саммит Евросоюза, чтобы начать процесс выдвижения кандидатур на должности лидеров институтов ЕС. Это должно пройти быстро, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсуса будет трудно, я не буду уклоняться от проведения голосования по этим решениям в июне", - написал Туск.
Пилот успел покинуть машину и после приземления попал в плен, отделавшись легкими ранениями. Во время допроса назвался "Джимми Рис".
При этом он оказался не ливийцем, а португальцем. Ряд источников указывают, что на деле машина с пилотом действовала не с ведома правительства, а с ведома НАТО. В Европе набирает обороты скандал связанный с участием европейских наемников в ливийской гражданской войне.
Наверняка, кто с ним уже пообщался, поняли, что он дуб как дерево и надо принимать экстренные меры по спасению Украины от клоунады.
Что оно может сказать умного и без ущерба для Украины - не представляю...
Хьюз считает, что глава компании Марк Цукерберг обладает влиянием, бо́льшим, чем у кого-либо в бизнесе или правительстве. "Один Марк может решить, как настроить алгоритмы Facebook, в том числе параметры конфиденциальности или новостную ленту, - пишет Хьюз - Он устанавливает правила, как отличить жестокие и разжигающие рознь высказывания от оскорбительных, и может заставить конкурентов замолчать… Власть Марка беспрецедентная и неамериканская".
Хьюз предлагает разделить Instagram и WhatsApp, принадлежащие Facebook, на отдельные компании. По его мнению, Федеральная торговая комиссия не должна была допускать их слияния. Он добавил, что Facebook следует запретить делать дополнительные приобретения в течение нескольких лет, так как компания часто подавляет конкурентов, покупая их или копируя их идеи.
Он также призывает Конгресс учредить новое федеральное агентство, отвечающее за защиту конфиденциальности потребителей в интернете и установление руководящих принципов для "приемлемой речи" в социальных сетях. Контроль Цукерберга над высказываниями - "самый проблемный аспект Facebook", который так и не нашёл способ цензурировать два миллиарда человек, пишет Хьюз.
Бывшая сотрудница НАСА Луиза Риофрио говорит, что нет необходимости искать черные дыры так далеко, мы можем найти нашу собственную прямо у нас под носом - в центре Земли. В интервью YouTube-каналу НАСА Риофрио объяснила, почему она так считает. «В то время как люди ищут черные дыры в космосе, небольшие могут быть там, где никто не подозревает». Она добавила: «Миллиарды лет назад Земля вращалась вокруг этой черной дыры, которая обеспечила ее теплом - горячим ядром. То есть это она привела к образованию вулканов, она отвечает за движение тектонических плит, вызывающих землетрясения. Также она создала и магнитное поле, которое защищает нас от губительных космических лучей». По мнению ученого, наша планета, возможно, не существовала бы без черной дыры, вокруг которой она выросла, как жемчужина вокруг крупинки песка.
Ну что Луиза уже есть толчек теперь осталось несколько шажков. Давай мы верим в тебя!!!