 Советник Зеленского Апаршин предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил на своей странице в Facebook 9 мая.
"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит ГК "Укроборонпром". Минфину поручено поиск необходимого финансирования. ... Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для Военно-морских сил Украины" , - заявил он.
При этом Апаршин заметил, что в 2018-2019 гг. Минэкономразвития получило на указанную программу 5,5 млрд гривен.
"У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложений от правительства", - заявил он и уточнил, что речь идет о помощи "специалистов по оборонно-промышленному комплексу".
Реформу судов вы, видимо, от Портнова хотите? Иначе кто же еще по левому поводу вам счета Укроборонпрома заблокирует. ОРМ провести можно, и людей отловить не проблема, пусть Аваков и уверен в своей безнаказанности. Но из суда пойдут домой даже без залога, а дело рухнет еще на стадии досудебного следствия. Потому что из ничего слепить обвинительный материал можно только в РФ. А Украина не РФ пока что. И суды пока не под Портновым, и ВСП вряд ли хочет повторять позор на весь мир с попыткой осудить соратников Тимошенко.
Такова реальность. Она сильно отличается от воздушных замков
Может делом должен заниматься тот, кто умеет? А не вороватые штабные алкоголики и взяточники типа Сытника и Углавы (кстати, они должны сидеть или нет?)
А вообще ситуация его незавидная: шаг влево, шаг вправо - и его пристрелит собственная охрана.
Кстати видел себня твит какойто феноменально тупой кобуччи:" Вернули крым - вернем и израиль"
Интересно,кому вернут? Великобритании или Палестине?
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых." (С)
Это они распродали армию за безценок!
Этот Апарашин всегда работал в армии, только почему то его карьера остановилась с 2014г.
Интересно, долго ли эта шайка-лейка сможет поддерживать у населения градус ненависти к Пороху вот такими заявами на "расследование" ? Ведь от того что телевизор брызжет слюной, в холодильнике продуктов не прибавляется.
Господи, кого там еще приготовили узеленского доверчивому лохторату....
красных висельниковнквд-гпу-мвд вспоминал, что когда в молодости он только "вступил в ряды" и уже был у них своим, то обратившись к руководству с инициативным предложением "я тоже хочу участвовать в изъятиях" (то есть в грабеже репрессируемых), получил ответ "вы, товарищ А...ин, ещё не доросли". Так то. Нет, это я не о обсуждаемом зэ-мэне, конечно.
https://enigma.ua/articles/ded-zelenskogo-i-rasstrel-zhiteley-krivogo-roga-v-1963-neizvestnaya-istoriya
надо срочно провести аудит и ликвидировать Укроборонпром до инаугурации
Стать быть птичницей мне
Я б тоску в пух и перья
Развеяла.
Я б ночей не спала,
Все бы кур стерегла,
Петушка как родного
Лелеяла! (
c) Бурёнка из Маслёнкино
Это мурло чего туда свой нос суёт? Нагреться опять хочет?