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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1175) Кабмин (10945) Укроборонпром (692) Апаршин Иван (11)

 Советник Зеленского Апаршин предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома"

В Команде новоизбранного президента Владимира Зеленского предложили Кабинету министров помощь в проверке эффективности использования бюджетных средств ГК "Укроборонпром", которые были предусмотрены на подготовку производства новых вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил на своей странице в Facebook 9 мая.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит ГК "Укроборонпром". Минфину поручено поиск необходимого финансирования. ... Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для Военно-морских сил Украины" , - заявил он.

При этом Апаршин заметил, что в 2018-2019 гг. Минэкономразвития получило на указанную программу 5,5 млрд гривен.

"У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложений от правительства", - заявил он и уточнил, что речь идет о помощи "специалистов по оборонно-промышленному комплексу".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126175
 
   
 Топ комментарии
 
Кто они такие? Каким они боком к Кабмину? Идите нахер во главе с Апаршиным.
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Апарыш, угомонись уже болезненный.. Все излишки уже проданы твоим усатым очкастым дружбаном, настоящим половником.
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Ну раз бесплатно- пусть сначала потренируются на "Военторге" времён самого Апаршина. Советник Зеленского Апаршин предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 3806
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Реформа МВД точно не продолжается.
Реформу судов вы, видимо, от Портнова хотите? Иначе кто же еще по левому поводу вам счета Укроборонпрома заблокирует. ОРМ провести можно, и людей отловить не проблема, пусть Аваков и уверен в своей безнаказанности. Но из суда пойдут домой даже без залога, а дело рухнет еще на стадии досудебного следствия. Потому что из ничего слепить обвинительный материал можно только в РФ. А Украина не РФ пока что. И суды пока не под Портновым, и ВСП вряд ли хочет повторять позор на весь мир с попыткой осудить соратников Тимошенко.
Такова реальность. Она сильно отличается от воздушных замков
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Когда с 5 лярдов Апаршин в бюджет вернет хотя бы половину - поверь, ему могут даже повысить звание в отставке! Радник Зеленського Апаршин запропонував уряду допомогу в перевірці витрат "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 4960
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А за возвращение 40 млрд Януковича какое звание полагается Луценко?
Может делом должен заниматься тот, кто умеет? А не вороватые штабные алкоголики и взяточники типа Сытника и Углавы (кстати, они должны сидеть или нет?)
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Раньше в Штатах решали: кому сидеть, а кому нет! Сейчас же должен решать украинский суд!
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Независимый суд часто решает так, как не нравится общественности. Но вина обвинителей в том, что у них нет достаточной квалификации для подобных сложных дел. Посмотреть хоть как грантовое НАБУ сливает всё, до чего доберется, и пытается использовать грязные методы, типа наркоты в вино для попытки разговорить, или провокации взяток, за что вяжут агентов. Дело переподготовки всей правоохранительной системы - лет 10-20. Вот и ждите, тогда, может, начнут кого-то реально сажать.
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- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
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Перекрыть аэропорты это, конечно, гениальная идея. А что делать простым пассажирам, летящим по своим надобностям, у нас ведь аэропорты всегда полны людьми, часто с детьми. Они будут ждать, когда всех переловят?
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Объясняю на пальцах...спецназ стоит на паспортном контроле при посадке в самолет...обычные пассажиры садятся в самолет, а необычные садятся в наручниках в вертолет, ну а дальше по плану!
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Читаю тебя и понимаю, что общего между Зеленским и его избирателями
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Вам повезло, что Зеленский только добрый! А мы хотим, чтобы все было по справедливости!
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С твоим задором надо бы на фронт. ВОйна быстро бы тебя приземлила. Оторвись от компа, посмотри в окно. Там реальная жизнь, а не мультик из твоей задуреной башки.
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Хорошая новость,однозначно поддерживаю,порохоботы мимо!
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О чем новость? ты хоть поняло шо ни будь?
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На горілку алкашу не вистачає??? бажає щось скомуниздити й продати???
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В Сингапуре приняли закон до 10 лет тюрьмы за фейки и распространение не правдивой информации.Вот бы в Украине такое ввести .
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Леща, Найема, Залищук, Бигуса, Шабунина - уже бы раздели в суде, благо эпизодов хватает. И закон о клевете, пусть платят тому же Кононенко. А что, Григоришин, Фирташ, Коломойский не жмутся на гонорары за заказуху
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Она посмотрела на окружение буратины и пришла к выводу, что вполне и легко впишется
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Сердючку министром..эээ... культуры банально будет...Иностранных дел?
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Министром инфраструктуры. Она проводницей начинала, железная дорога и ее проблемы для Сердючки открытая книга.
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В усякому разі Андрій Данилко закінчив культосвітнє училище (технікум) . Тобто на відміну від Генплокулола має хоч і середню , але фахову освіту .
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А почему нет? Сегодня Дима Гордон говорил,что талантливая она,аж жуть! А водку жреть..........!
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Лысая медведчуковская гадалка уже брала интервью у трансгендера?
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Клована отчаянно прячут, дабы не ляпнул лишнего, и уж тем более - дабы не попросил у Петра Алексеевича политического убежища.
А вообще ситуация его незавидная: шаг влево, шаг вправо - и его пристрелит собственная охрана.
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Не собственная, а Игоря Валерьевича. Собственное там только в желудке, да и то не всегда.
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Не терпится составить список появившихся излишков?
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В кампанию Зе вложены столь грандиозные бабки, что если их не отбить, то Хозяева Бени с него шкуру спустят.
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бедный еврейский мальчик в трусиках...
Кстати видел себня твит какойто феноменально тупой кобуччи:" Вернули крым - вернем и израиль"
Интересно,кому вернут? Великобритании или Палестине?
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Работа в команде очень важна. Она позволяет спихнуть вину на другого.
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А может и не пережить. При нынешней пенсии 1500 гривен, дефолт будет означать натуральный голод.
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Угомонись с дефолтом и гиперинфляцией , через пост одно и тоже
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Не врите. Вы всё врете. Эпоха нищеты закончилась 32 апреля 2029 года. Или вы не верите избранному президенту Вавану?
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Не врите. Вы всё врете. Эпоха нищеты закончилась 32 апреля 2029 года. Или вы не верите избранному президенту Вавану?
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"Я верю в честность преЗедента,
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых." (С)
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сынок - совок долбанный. жрать захочет - на пузе приползёт.
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Уберите этого Апарашина-Гриценко!!!


Это они распродали армию за безценок!


Этот Апарашин всегда работал в армии, только почему то его карьера остановилась с 2014г.
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Ну что вы, они теперь - главные борцуны с карупцией ?

Интересно, долго ли эта шайка-лейка сможет поддерживать у населения градус ненависти к Пороху вот такими заявами на "расследование" ? Ведь от того что телевизор брызжет слюной, в холодильнике продуктов не прибавляется.
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я не кацап и не брысь в будку. ты соевый бот-гуано. ты кацап и брысь в будку.
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************** менделеев всерьёз думает, что все забыли "Военторг" и "Ивалу"?
Господи, кого там еще приготовили узеленского доверчивому лохторату....
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С таким ,,фамилием,, вообще нельзя его к армии подпускать.
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А что же ты, говнюк, вместе со своим подельников Грыщем, с 2024 года свои услуги ни разу Армии не предложил?
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Специалисты это кто? Кузьмук, Затынайко, Антонец, Гриценко, Стеценко и прочая воровитая камарилья?
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Для начала надо Укроборонпром упразднить.Нафига нужна эта прокладка?
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Один знакомый ветеран красных висельников нквд-гпу-мвд вспоминал, что когда в молодости он только "вступил в ряды" и уже был у них своим, то обратившись к руководству с инициативным предложением "я тоже хочу участвовать в изъятиях" (то есть в грабеже репрессируемых), получил ответ "вы, товарищ А...ин, ещё не доросли". Так то. Нет, это я не о обсуждаемом зэ-мэне, конечно.
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пАлковник Апаршина Надлишковемайно ни разу не был на фронте , не дал ни одной копейки на армию , увидел свои перспективы в руководстве армией , которую восстановили другие .
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свинарчуків чипати не можна.. бо дє дєньгі на чекушек брати
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Ну как можно бесплатно проверить. Это попытка показать свою возможности, в свете будущего распила денег через СНБО, на международный аудит.
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ще давай про батю Бариги напиши.. хероя расхитительного труда
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о деде Зеленского ни слова, но поскольку он в то время был где-то там недалеко (предположительно), то он несомненно принимал активнейшее участие, наверняка прямо на танке сидел и поливал с автомата во все стороны
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как мило. вор предложил следователю помочь пересчитать оставшееся после кражи имущество.
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Річковий бронекатер за ціною авіаносця від Мародера - це вам не пасочки ліпити. Всі цапи помруть відразу. Від реготу.
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та й броня там дуже умовна, максимум від пістолетної кулі з 200 метрів
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Відправити цього штабного алкаша в ОРДЛО за "избыточным имуществом"? Радник Зеленського Апаршин запропонував уряду допомогу в перевірці витрат "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 8888
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І чого їм не йметься. Анурез чи що? Радник Зеленського Апаршин запропонував уряду допомогу в перевірці витрат "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 5247
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нет, на єто барыга пойти не может
надо срочно провести аудит и ликвидировать Укроборонпром до инаугурации
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Що вони зараз метушливо і роблять, скоріше
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"А как тебя зовут мальчик?" - "Ваня" - "А фамилия какая?" - "Сусанин" - "Спасибо, Ваня, мы как нибудь сами". (С)
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...Я надежна вполне -
Стать быть птичницей мне
Я б тоску в пух и перья
Развеяла.
Я б ночей не спала,
Все бы кур стерегла,
Петушка как родного
Лелеяла! (
c) Бурёнка из Маслёнкино
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Я так понял решили проверить расход средств на не "имеющий аналогов" морозильник-разведчик "Петя" и прочие речные лодки на которые запланировали списать 220 млн.долларов в этом году. Заметьте, корвет проекта 58250 стоит 120 000 000 долларов с нуля, он готов на 80% на ЧСЗ, мы строим отличные газотурбинные двигатели под такие корабли и при этом 80 000 000 долларов вбухиваются в морозильникразведчикнеимеющийаналоговвмире "Петя". За это нужно расстреливать. И как можно скорее.
Радник Зеленського Апаршин запропонував уряду допомогу в перевірці витрат "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 8122
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Апаршин, при котором армия распродавалась? Годный помощник.
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Аудит будут международные компании проводить, как сказал Кривонос.
Это мурло чего туда свой нос суёт? Нагреться опять хочет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник Зеленского Апаршин предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома"
 
 
 
 
 
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