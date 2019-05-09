EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия
  1870  13
Все про:контрабанда (1734) сигареты (610) ГФС (3262)

 Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г.Севастополе и ГУ ГФС в Николаевской области совместно с пограничниками Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области ликвидировали мощный межрегиональный центр с головным офисом в Николаеве, через который был организован незаконный оборот табачных изделий, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины была установлена группа жителей Николаевской области, которые организовали оборот незаконно ввезенных в Украину табачных изделий.

Накопление и хранение табачной продукции осуществлялось в складском помещении г. Хмельницкого, в который сигареты поставляли жители Одесской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областей. В свою очередь, поставщики продукции незаконно ввозили сигареты известных торговых марок иностранного производства на территорию Украины вне таможенного контроля или получали их из незаконных производств.

Реализация сигарет без марок акцизного налога Украины и с поддельными акцизными марками осуществлялась через один из специализированных сайтов в сети Интернет и через специально созданные группы в ряде мессенджеров.

При этом для обслуживания клиентов в г. Николаеве был создан так называемый Call-center, через который принимались заказы на покупку продукции и велась черновая бухгалтерия. К работе "колл-центра" были привлечены около 10 человек, которые работали без официального трудоустройства.

Для технической поддержки "колл-центра" и удаленного хранения информации, связанной с незаконным хранением и реализацией табачной продукции, в Николаеве, отдаленно от "колл-центра", злоумышленники организовали деятельность Центра хранения и обработки данных (ЦХОД). На серверах ЦХОД хранились данные клиентской базы и другая информация о незаконной хозяйственной деятельности.

Доставка подакцизных товаров к заказчикам осуществлялась исключительно через почтовых операторов экспресс-доставки.

По результатам обысков, проведенных в офисном помещении фигурантов, в "колл-центре", в ЦХОД и в складском помещении, а также по месту жительства организаторов, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 435 тыс. 426 пачек табачных изделий иностранного производства, не маркированных марками акцизного налога установленного образца, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля, общей ориентировочной стоимостью более 16,6 млн. грн. Кроме того, изъят автомобиль, которым осуществлялись перевозки подакцизных товаров, стоимостью 2,7 млн. грн., наличность в сумме 359,8 тыс. гривен, черновые записи по поставкам и отпуску табачных изделий, 18 банковских платежных карточек, 14 единиц компьютерной техники, 102 сим-карты мобильных операторов, 94 стартовых пакета, 12 мобильных телефонов, паспорта и ксерокопии паспортов граждан Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Продолжается следствие.

Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 01
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 02
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 03
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 04
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 05
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 06
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 07
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 08
Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн 09

Источник: https://censor.net.ua/n3126172
 
 
 Топ комментарии
 
Может это молдавкая какая.Вон и сигареты странные какие-то ха-ха-ха-ха...Мля, налоговая милиция,вот это хохма!
 показать весь комментарий
 
Ой ржу не могу 😂.
А шо есть органы занимающиеся законным оборотом сигарет ввезенных нелегально?
Т. Е. Налоговая милиция (которой по закону уже давно не существует) просто убрали конкурентов?
Интересно, если этих безпредельщиков в 17 м ликвидировали, то кто им зп платит?
Или как в анекдоте - дали пистолет и вертись как хочешь?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Недаром мудро в народе молвят: курить вредно. А вот крутить оборудки с куревом для кого-то еще вреднее.
 показать весь комментарий
 
 
Может это молдавкая какая.Вон и сигареты странные какие-то ха-ха-ха-ха...Мля, налоговая милиция,вот это хохма!
 показать весь комментарий
 
 
Видать сочинители статейки с какой-то другой страны,где ещё есть милиция.Не знаете,где это?
 показать весь комментарий
 
 
А что российским монополистом Мегаполис уже порешали?
 показать весь комментарий
 
 
онечно - поделились с кем надо и продолжают Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 6421 Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 6421
 показать весь комментарий
 
Ой ржу не могу 😂.
А шо есть органы занимающиеся законным оборотом сигарет ввезенных нелегально?
Т. Е. Налоговая милиция (которой по закону уже давно не существует) просто убрали конкурентов?
Интересно, если этих безпредельщиков в 17 м ликвидировали, то кто им зп платит?
Или как в анекдоте - дали пистолет и вертись как хочешь?
 показать весь комментарий
 
 
есть - это менты и сбу - они крышуют контрабас Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 5084 Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 3879
потому нам пистоли нельзя - ибо тотобъемся Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 3879
 показать весь комментарий
 
снова маскишоу от незаконного опг ментовского Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 7212 Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн - Цензор.НЕТ 7212
 показать весь комментарий
 
о какие знакомые сигаретины = я их на петровке видал))))
ими так бойко торгуют - в полтора раза дещевле официала
 показать весь комментарий
 
какие там ценности и какое хранение - это всё для большого костра
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх