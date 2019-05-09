 Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины была установлена группа жителей Николаевской области, которые организовали оборот незаконно ввезенных в Украину табачных изделий.

Накопление и хранение табачной продукции осуществлялось в складском помещении г. Хмельницкого, в который сигареты поставляли жители Одесской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областей. В свою очередь, поставщики продукции незаконно ввозили сигареты известных торговых марок иностранного производства на территорию Украины вне таможенного контроля или получали их из незаконных производств.

Реализация сигарет без марок акцизного налога Украины и с поддельными акцизными марками осуществлялась через один из специализированных сайтов в сети Интернет и через специально созданные группы в ряде мессенджеров.

При этом для обслуживания клиентов в г. Николаеве был создан так называемый Call-center, через который принимались заказы на покупку продукции и велась черновая бухгалтерия. К работе "колл-центра" были привлечены около 10 человек, которые работали без официального трудоустройства.

Для технической поддержки "колл-центра" и удаленного хранения информации, связанной с незаконным хранением и реализацией табачной продукции, в Николаеве, отдаленно от "колл-центра", злоумышленники организовали деятельность Центра хранения и обработки данных (ЦХОД). На серверах ЦХОД хранились данные клиентской базы и другая информация о незаконной хозяйственной деятельности.

Доставка подакцизных товаров к заказчикам осуществлялась исключительно через почтовых операторов экспресс-доставки.

По результатам обысков, проведенных в офисном помещении фигурантов, в "колл-центре", в ЦХОД и в складском помещении, а также по месту жительства организаторов, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 435 тыс. 426 пачек табачных изделий иностранного производства, не маркированных марками акцизного налога установленного образца, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля, общей ориентировочной стоимостью более 16,6 млн. грн. Кроме того, изъят автомобиль, которым осуществлялись перевозки подакцизных товаров, стоимостью 2,7 млн. грн., наличность в сумме 359,8 тыс. гривен, черновые записи по поставкам и отпуску табачных изделий, 18 банковских платежных карточек, 14 единиц компьютерной техники, 102 сим-карты мобильных операторов, 94 стартовых пакета, 12 мобильных телефонов, паспорта и ксерокопии паспортов граждан Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Продолжается следствие.

















