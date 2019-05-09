 Политзаключенного Кольченко на майские праздники поместили в штрафной изолятор

Об этом сообщила "Укринформу" российская правозащитница Татьяна Щур, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сказать, что Саша Кольченко 9 мая традиционно отбывает срок в ШИЗО, как каждый "красный день" календаря. Вроде бы, завтра, 10 мая, его собираются выпустить. Как и что - узнаем, очевидно, 13 мая, когда к нему должен попасть наш адвокат", - рассказала Щур.

По ее словам, таковы правила в российских тюрьмах, что в связи с праздничными днями происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих "тяжкие" статьи, убирают из зоны с профилактической целью.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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