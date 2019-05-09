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 Политзаключенного Кольченко на майские праздники поместили в штрафной изолятор

В российском Копейске украинского политзаключенного Александра Кольченка на время майских праздников поместили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным "усилением режима".

Об этом сообщила "Укринформу" российская правозащитница Татьяна Щур, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сказать, что Саша Кольченко 9 мая традиционно отбывает срок в ШИЗО, как каждый "красный день" календаря. Вроде бы, завтра, 10 мая, его собираются выпустить. Как и что - узнаем, очевидно, 13 мая, когда к нему должен попасть наш адвокат", - рассказала Щур.

По ее словам, таковы правила в российских тюрьмах, что в связи с праздничными днями происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих "тяжкие" статьи, убирают из зоны с профилактической целью.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Читайте также: Украинский политзаключенный в РФ Кольченко провел новогодние праздники в штрафном изоляторе, - правозащитница Щур

Источник: https://censor.net.ua/n3126170
 
 
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отпраздновал короче... победобесие с "комфортом"...сволочи!
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походу он как "отрицала" в авторитет войдет

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Ага...и вдует Момоту по самые нехочухи....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолитзаключенного Кольченко на майские праздники поместили в штрафной изолятор
 
 
 
 
 
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