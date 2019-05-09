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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что партия не планирует ни с кем объединяться и будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом Сабовый заявил в эфире программы "Мокрик по живому".

"Думаю, что будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, имеющих большой опыт, которые являются экспертами", - сказал Садовый.

Он отметил, что договоренности об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем.

В частности Садовой заверил, что с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый

Источник: https://censor.net.ua/n3126169
 
 
 Топ комментарии
 
Вперед, в небытие, следом за "Свободой"
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разработкой и подачей законопроекта о грандиозном урезании прав новоизбранного президента, самопомич себя убиланахрен
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Если Порошенко оторвать голову, он будет еще месяц раздавать награды и перерезать ленточки
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Совет форумчанПравила форума
 
даже самопомощь послала по дальше твоего шоколадного изгоя
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"Даже" - это сильно сказано. Но мимо. Если ты говорил о Порошенко, то я его здесь и не вспоминал. Я говорил именно про "поміч", или что там осталось. Не знаю. Но...У кого чего болит, тот о том и говорит. Принцип известный, давний и справедливый. Так что боль у тебя ,я вижу, еще не прошла. И не пройдет еще очень длительное время. Порох - это всерьез и надолго. Такие вот дела, феликий кнезе.
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Не суетись и не спеши, терпение. Скоморох - это ненадолго, а значит - его место вскоре будет занято...Кем бы ты думал? Верно. Порохом. Не огорчайся, потому как на самом деле это хорошо(хотя может ты и не осознаешь этого). Та встряска, которая предстоит стране из-за Зеленского должна будет тебя чему-то научить, поскольку она будет жесткой. Но слов нынешнее поколение не понимает, а потому будет учиться на собственном заду. Надеюсь поможет. Если нет, тогда диагноз очевиден - патология головного зада. Тут мало что можно сделать. Осталось понять, ты способен учиться?
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Не перестаю восхищаться гениальностью Порошенко, стратегическому мышлению и предвидению, умению строить схемы на годы вперед. Да, за 5 лет он сделал то что смог в нашем гамномесиве. Но уже в 2018 стало понятно= биомассе надоело жить скучно, захотелось кого то "посвергать", помайданить. Петр Алексеевич разыграл СУПЕР комбинаху! С первых дней предвыборной компании, даже кретины могли увидеть, что ее у Порошенко просто нет, и не вел, и никакая, шоу, вялая тусовка третьесортных политологов, и об этом говорили ВСЕ! За 19 -20 год необходимо отдать 22 млрд$, брать кредиты МВФ, повышать 4 раза тарифы. Петро скинул все это дело на болванчика, на клоуна, и ушел под аплодисменты. Через пол года публика будет рвать смешного арлекина в клочья, или дефолт, или курс 60, или цены в космос. И тут --УРА в 2020 снова появится спаситель Украины- П.А.Порошенко, и население на коленях будет встречать мессию, и целовать ноги. Обратили внимание как Гройсаман по телевизору требует снижение цены на газ ))) А в июне наоборот нужно повысить, и это уже для уЗЕленского.
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Помнится, такие же надежды - население на коленях будет встречать мессию, и целовать ноги - были у фанатов хоружевского Юща в 2010 году, после того, как Ющ передал президентсво Янеку. Так Ющ до сих пор ждет ...
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Успокаеваешь себя? Правильно.Нервы надо беречь.Перекрасишься,они тебе ещё пригодятся.
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ЭВРИКА!!!!!!!!! На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 7716
Я понял, почему Пинчук с Соросом так отчаянно сунут нам в Раду, судьи, министры, начальники... своих жертв тренингов и пустые барабаны!
То Озимое, то в Садонемочь, то в БеПеПе, то к Зеленскому теперь и через Вакарчука и Гройсмана (Люди Важливи).
Они этих "слайдеГов" убогих и немочных тут столько наплодили, что никаких грантов не хватает кормить эту свору дебилов и бездельников, а толку с них как с лоббистов вне власти - ноль.
Вот и суют их нам на шею, что б за держаный кошт! На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 7716 Мол жрите ЛИБЕРАЛЬНЫЕ литса новые )))
Жаль, что новые лица оказываются старыми сраками... (((
"Либерал, "новое литсо" - давай досвиданья!" - скорее всего это будет главным лозунгом реконкисты (борьбы за право вернуть страну самим себе) на грядущих парламентских.
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Не понял,а шо,барыга подал заявление в 95-й квартал????? А Беня его примет? Писец передаче..... На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 5750
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Вперед, в небытие, следом за "Свободой"
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Знову хочуть провести у Раду тушок типу Гопко, Войціцької і всякої іншої тушкованої тушки ....
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Ну да полковник Грицко пролетел, как фанера над Парижем. Теперь нужно самому что то думать. Моё пожелание, чтобы и садовник пролетел в туже сторону.
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Я тебе уже писал, что у тебя одна извилин, как впрочем у всех соевый и трудные вопросы не для тебя. Крышку чайника совет....
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разработкой и подачей законопроекта о грандиозном урезании прав новоизбранного президента, самопомич себя убиланахрен
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Точнее его сроками подачи...при президенте Порошенко уровень его полномочий Самонэмич вполне устраивал.
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Так он сам себя обрезал. Тарифы - не моё, война - боком
А вообще-то, о каких полномочиях президента идёт речь, если все решает штаб?
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Ха! Пецин проект замены бпп на новую ПЕПЕ партию провалился в самом начале. Даже лузер Садовой не идёт к Пете..
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пойдет, ему больше некуда, к тому же от пеци почти все разбегутся
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Разбегутся или нет, то бабка надвое сказала, а вот булыжник на шее в виде Самонемочи ему точно на фиг не сдался. Пока что лыжи соратники смазали от Садового.
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Если Порошенко оторвать голову, он будет еще месяц раздавать награды и перерезать ленточки
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идите, но не дальше Львова, бесполезно
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Міша Фрідман пролітає зі своєю Садопоміччю... Тепер Міша Фрідман буде розкручувати Вакарчука!
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а я то думаю от кого они кормятся, шо и тут без российских олигархов совсем никак?
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Так Садовий ніколи і не скривав, шо Міша Фрідман його хазяїн... Альфа банк прямо на площі Ринок перед мерією такий будиночок відхопила, шо мама нєгорюй + контроль над мільйонами міських грошей по сміттю, тендери.... Працівники мерії і комунальних підприємств ще донедавна зарплату в Альфа банку отримували. Короче, можна до безкінечності факти наводити!
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і куди ж у нас справжні патріоти поділись, куди не глянь, розказують як Украіну *******, в вишиванці ходять, а гроші беруть у російских олігархів і не один він такий
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Народну мудрість про те, що гуртом і батька бити легше, забувають. На жаль. Результат не забариться.
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Поздно батя пить боржоми когда почки отвалились На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый - Цензор.НЕТ 7614
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Садовому вже нічого недопоможе, рейтинг у нього нульовий, мером Львова теж вже не буде.... Амінь!
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Что он делает?! Остановите его! Это самоубийство!!!
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Навіть аферист Семко Семенченко і всякі москалики типу Соболєва і інші повтікали від лузера Садового, розуміють, шо Доля вже всьо ...
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В авангарде будут мусорные машины, но с львовскими номерами, а не так, как сейчас без номеров и по всей Украине.
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Секта Садового начала уже разбегаться.. На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 8061
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а самопомочи говорил,шо они самостоятельно идут? На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 7115бо они уже по разным партейкам поразбегались.
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Гыг, зацени зЕ!лебоб в тви.
https://twitter.com/NoFated_/status/1126193929240633345

Похоже они начали что-то подозревать.
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это пока самые "умные"...скоро подтянутся любители халявных тарифов,высоких пенсий и евроблях На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 6184
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Самонеміч йде в історію, а задовий - в сраку.
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Садовий мав би йти під суд за свої злодіяння !
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а чего у нас в каждом городе мэр не создает свою партию, а то несправедливо такая привилегия у мэра Львова
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Хех,а прошлый сезон был под пятой пятого получается.вот только незадача у сампощи рейтингто упал до критической отметки
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Потрібні не нові обличчя, потрібні професіонали, які будуть працювати на Державу Україна.
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Гриценко Зеленському простягнув руку, запропонував свого Апаршина, а Самопоміч вирішила забрать у Вовіка полномочія. Якась ця Самопоміч досі не зрозуміла. Хто вони і з ким?
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Самий кращий лікар - ЧАС.
Тому почекаємо і узнаємо.
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Час - кращий лікар! Але кінець - завжди летальний...
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Вони з аферистом Садовим, який грабує Львів вже 13 років, через бездіяльність якого загинули люди на сміттєзвалищі, через якого падають балкони і обсипаються фасади старих будинків, через якого Львів забудований до бєзпрєдєлу, а дороги в жахливому стані, де австрійська бруківка продана за кордон, в Конча Заспу і інші царські села, а на її місце постелена теперішня бруківка, яка неякісна і сипеться через місяць.... Короче продовжувати можна безкінечно!
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звучит как предьява...

не ну мона конечно еще с лысебородьками замутить, но есть ли смысл?
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будете идти на выборы в киев из львова-

не забудьте взять мешки с львовским мусором - вывалите в киеве под радой.

а лучше на банковой под администрацыей.
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После закона о президенте, Садовый и его партия умножили себя на ноль. Вскрылись как консервы. На парламентські вибори "Самопоміч" піде самостійно, - Садовий - Цензор.НЕТ 1753 Боятся Зе.
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Ставленик Міші Фрідмана лузер Садовий лопнув, як мильна бульбашка ! Мішка надував надував кульку Садового, типу господарник, патрійот, прохфесіАнал.... І ця мильна бульбашка лопнула, а лопнула тому, що це все було обман і афеерист Садовий йде в небуття, хоча мав би йти під суд! Тепер Міша буде розкручувати Патрійота ісвого корєшка Славка Вакарчука! Нові проекти для лохторату!
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Пока нас, совки учили в школах,собирать металлолом и бегать по Зарницам с Досаафом.В амерских школах,детей-скаутов учили продавать продукцию лёгкой промышленности,бегая за клиентами по районам.Хто больше продал,тому приз и респект.Теперь,подросшие совки продолжают сдавать металлом,а подросшие амерские с воспитанной предпринимательской жилкой,поднимать страны третьего мира
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Андрюша зачем то сделал мэнуэт падающему Барыге. Хороший ход, теперь может избираться в гардеробщики гейбара без потери для репутации. Нэхай щастыть!
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Володимир Зеленський обговорив з МВФ підтримку для України

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорила з новообраним президентом України Володимиром Зеленськимпродовження підтримки економіки України.
"... мадам Лагард в контакті з містером Зеленським з питання його обрання в якості Президента України", повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає УНН.
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Указом президента, бригаді порохоботів присвоєно ім'я Павліка Морозова.
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И медаль мальчишей-плохишей
Бочку варенья и коробку печенья
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а Вольодя Порасюк и Сьома Семёнчинка пойдут самостоятельно в самостоятельном Зе-направлении
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савченку не забываем, будущий миноборон босиком в сюрреализъм
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вряд ли самопомич вообще в раду пройдет
ну разве что с мусором разберутся как-то очень круто
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На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно

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... лесом
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М у ак ты с БПП и Ляшковцами продавил закон о пеню на коммуналку? Зачем вас выбирали? Налоги нам поднимать и штрафовать? Иди лесом откуда пришел и Дно прихвати с собой...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371 - доказательства
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На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, но до выборов не дойдёт - опять кому-то даст "Большой пас"
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Садопоміч просто непрохідна і в цьому випадку підігрує Зеленському ( Коломойському ) по розпорошуванню голосів на заході України !!! Ну недаремно після Президенських виборів Доля заявив, шо не проти стати Премьєром при Зе !проститут вже не знає, як відсмоктати!
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На парламентских выборах новым партиям, зашедших в ВР в 2014 году будет очень тяжело попасть снова. А вот ребрединг БПП пройдет легко за счет подкупа . И что самое страшное для патриотов Украины, в новом парламенте будет большинство от пророссийских партий, за счет стабильно определившихся избирателей.
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Фактично пооекти Міші Фрідмана Садовий і Вакарчук, це проекти по розпорошуванню електорату на заході України ! Кому це вигідно додумуйте самі!
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"Самопомич" будете проходтит мімо (верховної ради) - проходьте мімо!
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після Гриценка можна не сіпатись, віддепутатились
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый
 
 
 
 
 
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