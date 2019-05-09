 На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом Сабовый заявил в эфире программы "Мокрик по живому".
"Думаю, что будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, имеющих большой опыт, которые являются экспертами", - сказал Садовый.
Он отметил, что договоренности об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем.
В частности Садовой заверил, что с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.
Я понял, почему Пинчук с Соросом так отчаянно сунут нам в Раду, судьи, министры, начальники... своих жертв тренингов и пустые барабаны!
То Озимое, то в Садонемочь, то в БеПеПе, то к Зеленскому теперь и через Вакарчука и Гройсмана (Люди Важливи).
Они этих "слайдеГов" убогих и немочных тут столько наплодили, что никаких грантов не хватает кормить эту свору дебилов и бездельников, а толку с них как с лоббистов вне власти - ноль.
Вот и суют их нам на шею, что б за держаный кошт! Мол жрите ЛИБЕРАЛЬНЫЕ литса новые )))
Жаль, что новые лица оказываются старыми сраками... (((
"Либерал, "новое литсо" - давай досвиданья!" - скорее всего это будет главным лозунгом реконкисты (борьбы за право вернуть страну самим себе) на грядущих парламентских.
А вообще-то, о каких полномочиях президента идёт речь, если все решает штаб?
https://twitter.com/NoFated_/status/1126193929240633345
Похоже они начали что-то подозревать.
Вы же САМОпоміч?
Тому почекаємо і узнаємо.
не ну мона конечно еще с лысебородьками замутить, но есть ли смысл?
не забудьте взять мешки с львовским мусором - вывалите в киеве под радой.
а лучше на банковой под администрацыей.
Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорила з новообраним президентом України Володимиром Зеленськимпродовження підтримки економіки України.
"... мадам Лагард в контакті з містером Зеленським з питання його обрання в якості Президента України", повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає УНН.
Бочку варенья и коробку печенья
ну разве что с мусором разберутся как-то очень круто
-------------------------------------------------------------------------------------
... лесом
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371 - доказательства