 На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом Сабовый заявил в эфире программы "Мокрик по живому".

"Думаю, что будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, имеющих большой опыт, которые являются экспертами", - сказал Садовый.

Он отметил, что договоренности об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем.

В частности Садовой заверил, что с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

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