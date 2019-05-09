 Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "Они не могли не разрушить памятник, начисто опровергающий их мифы и их монополию на победу...

Сегодня утром стало известно, что в оккупированном Крыму в селе Мамашай (ныне – Орловка), что близ Севастополя, вандалы полностью разрушили памятник погибшим и умершим участникам Второй мировой войны – уроженцам села.

Памятник в первоначальном виде тут стоял еще с 1960-х годов и на нем долгие годы были высечены всего 6 фамилий погибших , среди которых – ни одной крымскотататарской. А ведь это село до 18 мая 1944 года практически было моноэтническим, крымскотатарским. Да и в свое нынешнее название – Орловка – село Мамашай был переименован вскоре после насильственного изгнания из Крыма крымскотатарского народа.

6 мая 2019 года жители села Мамашай (ныне – Орловка) обновили сельский памятник, установив гранитные плиты с выгравированными дополнительно 57 фамилиями – односельчан, как погибших смертью героев на войне, так и возвратившихся с войны, но уже не в родное село, а в места спецпоселений, куда на мучительную смерть были отправлены высланные из Крыма их семьи.

Все эти 57 фамилий были крымскотатарскими , иных призывников на войну из села Мамашай в 1941 году просто не было.

Стоит отметить, что увековечению имен односельчан предшествовала кропотливая работа энтузиастов, родных погибших и умерших героев, приложивших неимоверные усилия, чтобы подтвердить каждую фамилию архивными документами, справками из военных комиссариатов, свидетельствами очевидцев.

…А в это время в Крыму вновь ядовитыми стоками по всему полуострову растекается ненависть ко всему крымскотатарскому, привнесенная российскими оккупантами в феврале-марте 2014 года.

При этом ненависть, лелеемая чекистами путиновской России, дополняется стараниями потомков НКВД-МГБ-КГБ-стов и иных послевоенных колонистов, взращенных в стенах домов, по-бандитски отнятых властью в 1944 году у крымских татар .

И в этой обновленной парадигме ненависти, заданной оккупационными властями, не может быть места действиям, которые бы угрожали десятилетиями выпестованным Москвой мифам в отношении крымских татар.

И в первую очередь, устоявшемуся мифу о том, что, мол, все крымские татары предатели, а значит, Кремль и Сталин абсолютно правильно выселили крымскотатарский народ со своей земли.

Понятно, что создание в послевоенном Крыму мифа о якобы массовом предательстве крымскотатарского народа, по представлению советских идеологов, должно было, ко всему прочему, не дать у послевоенных колонистов появиться чувству вины, некоему беспокойству тем, что они заняли чужие дома, земли, инвентарь, разрушают памятники, переписывают историю, сносят кладбища…

Теперь, с оккупацией Крыма Россией, все эти наполовину подзабытые за годы независимой Украины мифы в отношении крымских татар вновь востребованы Кремлем.

К реанимации таких мифов, если не сказать больше, к разжиганию открытой ненависти к крымским татарам, подключаются и российские СМИ, претендующие на объективность и честность. Тут достаточно прочитать последние опусы на сайте "Эхо Москвы" блогера Александра Горного, особенно его статью "Фашистский реванш в Крыму накануне Дня Победы", размещенный 7 мая, буквально за сутки-полтора до акта вандализма в селе Мамашай.

Если быть объективным даже в своей справедливой ярости от творимого в оккупированном Крыму, то следует признать – российские оккупанты не могли не разрушить памятник крымским татарам – участникам Второй мировой войны, напрочь опровергающий их мифы.

Это я к тому, чтобы не обманывались местные крымские, да и московские либералы, аккуратно обходящие главную причину крымских несчастий – преступную оккупацию Крыма Российской Федерацией. Россия, оккупировавшая Крым, спешно преобразовывает полуостров в военный форпост, с помощью которого, как думает Путин, ему удастся воздействовать на страны Черного моря. Именно по этой причине, в Крым перебазированы самые современные ракетно-зенитные комплексы и летательные аппараты, находящиеся на вооружении российской армии.

Путину и его окружению в оккупированном Крыму нужно лишь к лояльное оккупантам население. К тому же ненавидящее крымских татар – коренной народ Крыма. Соответственно, главным вандалом и главным преступником является Путин .

P.S. Когда я дописывал этот комментарий, позвонил товарищ, этнический русский, журналист, который несколько лет был вынужден срочно эвакуироваться из Крыма. Он предложил восстановить памятник оригинальным способом: покрыть разбитые гранитные плиты с фамилиями крымских татар - участников войны прозрачной эпоксидной смолы. Так, чтобы посетители могли прочитать и фамилии, и видеть следы вандализма…"





