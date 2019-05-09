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 Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров. ФОТО

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию о том, что оккупанты уничтожили памятник погибшим во Второй мировой войне в селе Мамашай (Орловка) под Севастополем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "Они не могли не разрушить памятник, начисто опровергающий их мифы и их монополию на победу...

Сегодня утром стало известно, что в оккупированном Крыму в селе Мамашай (ныне – Орловка), что близ Севастополя, вандалы полностью разрушили памятник погибшим и умершим участникам Второй мировой войны – уроженцам села.

Памятник в первоначальном виде тут стоял еще с 1960-х годов и на нем долгие годы были высечены всего 6 фамилий погибших , среди которых – ни одной крымскотататарской. А ведь это село до 18 мая 1944 года практически было моноэтническим, крымскотатарским. Да и в свое нынешнее название – Орловка – село Мамашай был переименован вскоре после насильственного изгнания из Крыма крымскотатарского народа.

6 мая 2019 года жители села Мамашай (ныне – Орловка) обновили сельский памятник, установив гранитные плиты с выгравированными дополнительно 57 фамилиями – односельчан, как погибших смертью героев на войне, так и возвратившихся с войны, но уже не в родное село, а в места спецпоселений, куда на мучительную смерть были отправлены высланные из Крыма их семьи.

Все эти 57 фамилий были крымскотатарскими , иных призывников на войну из села Мамашай в 1941 году просто не было.

Стоит отметить, что увековечению имен односельчан предшествовала кропотливая работа энтузиастов, родных погибших и умерших героев, приложивших неимоверные усилия, чтобы подтвердить каждую фамилию архивными документами, справками из военных комиссариатов, свидетельствами очевидцев.

…А в это время в Крыму вновь ядовитыми стоками по всему полуострову растекается ненависть ко всему крымскотатарскому, привнесенная российскими оккупантами в феврале-марте 2014 года.

При этом ненависть, лелеемая чекистами путиновской России, дополняется стараниями потомков НКВД-МГБ-КГБ-стов и иных послевоенных колонистов, взращенных в стенах домов, по-бандитски отнятых властью в 1944 году у крымских татар .

И в этой обновленной парадигме ненависти, заданной оккупационными властями, не может быть места действиям, которые бы угрожали десятилетиями выпестованным Москвой мифам в отношении крымских татар.

И в первую очередь, устоявшемуся мифу о том, что, мол, все крымские татары предатели, а значит, Кремль и Сталин абсолютно правильно выселили крымскотатарский народ со своей земли.

Понятно, что создание в послевоенном Крыму мифа о якобы массовом предательстве крымскотатарского народа, по представлению советских идеологов, должно было, ко всему прочему, не дать у послевоенных колонистов появиться чувству вины, некоему беспокойству тем, что они заняли чужие дома, земли, инвентарь, разрушают памятники, переписывают историю, сносят кладбища…

Теперь, с оккупацией Крыма Россией, все эти наполовину подзабытые за годы независимой Украины мифы в отношении крымских татар вновь востребованы Кремлем.

К реанимации таких мифов, если не сказать больше, к разжиганию открытой ненависти к крымским татарам, подключаются и российские СМИ, претендующие на объективность и честность. Тут достаточно прочитать последние опусы на сайте "Эхо Москвы" блогера Александра Горного, особенно его статью "Фашистский реванш в Крыму накануне Дня Победы", размещенный 7 мая, буквально за сутки-полтора до акта вандализма в селе Мамашай.

Если быть объективным даже в своей справедливой ярости от творимого в оккупированном Крыму, то следует признать – российские оккупанты не могли не разрушить памятник крымским татарам – участникам Второй мировой войны, напрочь опровергающий их мифы.

Это я к тому, чтобы не обманывались местные крымские, да и московские либералы, аккуратно обходящие главную причину крымских несчастий – преступную оккупацию Крыма Российской Федерацией. Россия, оккупировавшая Крым, спешно преобразовывает полуостров в военный форпост, с помощью которого, как думает Путин, ему удастся воздействовать на страны Черного моря. Именно по этой причине, в Крым перебазированы самые современные ракетно-зенитные комплексы и летательные аппараты, находящиеся на вооружении российской армии.

Путину и его окружению в оккупированном Крыму нужно лишь к лояльное оккупантам население. К тому же ненавидящее крымских татар – коренной народ Крыма. Соответственно, главным вандалом и главным преступником является Путин .

P.S. Когда я дописывал этот комментарий, позвонил товарищ, этнический русский, журналист, который несколько лет был вынужден срочно эвакуироваться из Крыма. Он предложил восстановить памятник оригинальным способом: покрыть разбитые гранитные плиты с фамилиями крымских татар - участников войны прозрачной эпоксидной смолы. Так, чтобы посетители могли прочитать и фамилии, и видеть следы вандализма…"

Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров 01
Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров 02
Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров 03

Источник: https://censor.net.ua/n3126168
 
 
 Топ комментарии
 
Во! Теперя китайся заситника атечесва.
Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8567
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Что это на ней? Похоже на броник минёров.
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А они в этом году его там подправили малёхо. Где-то в тви встречал. Там лучше бы этот немец остался. Ща попробую поискать.
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Во! Теперя китайся заситника атечесва.
Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8567
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А потом... Да ну вас нах с вашими защитниками!- сказал гравёр и зашлифовал всё к ибеням!.
Памятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6147
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да-да.. там ему еще и руцкую фамилию дали...на каком-то смешном билборде)))))
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смотрел как то передачу за нацистские символы - интерсная очень....
так вот етот именно на фотке зёльдат (а он нацистций символ) как выяснилось немножко еврей, и каких то там его родичей тоже нацики в печи позасовывали и он знал об етом,
но продолжал воевать за фатерлянд...
чудны дела твои, Господи....
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Провокация очень уместна для Чубарова и его корешей, ищи, кому выгодно... А в это время Пу только что подписал указ о российском гражданстве для татар, возвращающихся в Крым, так что вполне может быть, что тысяч 70 татар из Узбекистана в ближайшее время подтянутся и не будут вообще знать и думать о киевском меджлисе.
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Вата, ХЗ подтянуться ли к вам татары из Узбекистана, а то, что к вам в намКрыш уже подтянулись чичи-даги - то уже факт. Как там тебе на бутылке, удобно?
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Не ХЗ, а любимый на ЦН Игар Тышкевич, это его мнение. Ко мне в Крым никто не может подтянуться, я к Крыму отношения не имею, а на бутылке место только идиотам-пропагандонам, которые ночью шкодят, а утром уже поднимают вой.
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с такой кацапской логикой как у тебя "ищи, кому выгодно"- можно оправдать все что угодно
за 5 секунд с такой логикой могу доказать что ты кацап из Крыма
ты пишешь на Цензоре под этой новостью, что это провокация?- ищи кому выгоден твой пост Пам'ятник загиблим під час Другої світової війни зруйновано окупантами в кримському селі Мамашай, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5194
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Если читать укр. прессу или высказывания спикеров СБУ, то все осквернения могил советских бойцов или польских памятников производят российские провокаторы, как и покушения и убийства, вроде Шеремета. Еще ничего не известно, но русский след виден через 3 секунды. Эта логика, однако, сразу испаряется, когда в РФ какой то паскудник гадит, а Чубаров начинает философствовать на привычную тему. Пропагандоны все одинаковы и серьезно к их сказкам относится разумным людям нет смысла.
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а в Украине до того как кацапы сюда влезли- типа часто оскверняли памятники?
типа часто убивали журналистов? Последний раз был Гонгадзе аж в 2000 году
чувак- да ты явно не из Украины. ты вообще дичь полную пишешь, из параллельной вселенной
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До революции не поощряли, а сажали любителей крушить памятники, это в ее ходе начали ломать Ленина и таких прочих, а после ее победы, без всяких к....пов не раз открыто активисты оскверняли могилу Ватутина, за что есть уголовная статья, но полиция ничего не видит, хоть смотрит.
Какое отношение Россия имеет к убийству Бузины или каких то прочих журналистов? Это революционеры ввели безнаказанность за уголовщину, совершаемую открыто.Именно в том "прогресс", что при всех предшествующих властях шли незаконная нажива и дерибан, хоть до масштабов петиного "рефинансирования" было далеко, но это никогда не совершалось открыто, никаким титушкам не раздавалось открыто оружие и никогда они открыто не воевали вместе с официальными силовиками, как ПС.
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А сколько крымских татар отказались от рассейского гражданства и паспортов?Напомните.Есть подозрение,что крымские татары,которые теперь являются гражданами рф,не согласовали со своей новой властью установку данного памятника.А в рАссее с незаконными монументами и возлаганиями цветов,в отличии от Украины,не забалуешь.Это вам не Одесса,где цветочки 2 мая приносят все кому не лень,а потом поджигают,те кому тоже не лень и аккурат в канун 9 мая! Как-то однотипно работают поджигатели и разрушители.Как забадало это всё,когда уже расчехлятся начнут,что всё происходящее искуственно нагнетается всеми сторонами конфликта,вернее властями.При этом всём они договора подписывают,бизнесы расширяют,паспорта разные имеют,шарятся туда сюда как хотят,а вы дебилы читайте проицветочки и монументы и ненавидьте друг друга...
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А сколько крымских татар отказались от Украинского гражданства и паспортов?

А российские они получили - то аусвайсы.
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Да вы шо?И не поверите,эти аусвайсы их очень даже устраивают.Пока не трогают их бизнесы и не начинают сносить не узаконенные строения на самозахватах.Вот тогда они сразу вспоминают про то кские они украинцы.Вы посмотрите на мечеть,которую они отстроили за время анексии в Крыму!И ни кто её почему-то не громит,не взрывает и не поджигает.А только спонсируют и отстраивают,разнообразные рассейские благодетели.Такой ни одной на территории Украины не найдете!Да и голосовать за Путлера ходили дружною толпою по аусвайсам!Одна какая-то с принципами нашлась и то,только по тому,что обидили насчастную из больницы выписав,за то что не проголосовала за Путлера со всеми вместе.Подозреваю,что тётке просто в лом идти было.Но героиню из неё наши власти сделали,куда деватся!Прям,как из зарвавшегося и потерявшего берега во времена правления Яныка,главного мента и за это посаженного в тюрягу алкаша Юрика Луценко-революционера!А потом и глав прокурора,придумав для этого новый закончеГ и отменив старый!Короче,не грузите меня этим дерьмом,не интересно и до тошноты надоело!
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рашистские свиньи..., ни памяти, ни совести, ни благодарности...
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Я конечно дико извиняюсь,но о какой памяти вы говорите?Тем более памятник установили 9 мая утром.А вечером уже разбомбили.Кто и что там должен был помнить?Те кто прожил без крымских татар в Крыму почти всю свою жизнь,пока они не начали возвращатся на землю обетованную в массовом порядке и захватывать самозахватами землю,которую так и не удосужились узаконить при Украине?Почему тогда не установили этот памятник сразу по возвращению в Крым?А только 9 мая 2019 года?Что им мешало это сделать за время анексии Крыма рассейцами?Я ни кого не оправдываю и ни кому не сочувствую в данной ситуации.Особенно учитывая,что у них у всех рассейские паспорта и они уже несколько лет рассеянцы.Как-то всё это плохо пахнет,не находите?Можно было бы обидется и возмущатся,если бы это граждане Украины установили данный памятник,а варвары его спецом развалили.Но тут какие-то другие тёрки и к памяти погибшим и воевавшим они не имеют ни какого отношения.
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Мадам,прекратите уже свою истерику.
Все прекрасно вас поняли.
Во всем виноваты петя порошенко и крымские татары,если бы не они вы бы точно не позволили рассее анексировать часть террттории Украины.
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Скільки років пролежали плити недоторканими? Постійно прибиралось, фарбувалось, слідкували.
Прийшли русешвайне і навели порядок!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПамятник погибшим во время Второй мировой войны разрушен оккупантами в крымском селе Мамашай, - Чубаров. ФОТО
 
 
 
 
 
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