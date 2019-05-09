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 Политика Украины
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 "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что на парламентских выборах осенью 2019 года в списке от партии будет 70% новых лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом в эфире программы "Мокрик по живому" рассказал лидер партии Андрей Садовый.

"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица. Это будут региональные лидеры, это будут лидеры общественных мнений. То есть мы будем последовательными и всегда будем привлекать новых активных людей к тому, чтобы они были в украинской политике", - сказал Садовый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пятеро нардепов выходят из "Самопомочи", - Садовой. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3126167
 
 
 Топ комментарии
 
После того как ты начудил пососавшись с Петей в засос перед вторым туром, у тебя в ВР будет только твой запах
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- Я уже не лицо фирмы?
- Нет.
- А кто?
- Не при детях "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый - Цензор.НЕТ 6707
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Хоч на всі 100%, якщо пройде партія до Ради. Думаю, що пролетять мимо Ради, як баба Яга на мітлі.
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- Я уже не лицо фирмы?
- Нет.
- А кто?
- Не при детях "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый - Цензор.НЕТ 6707
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- Я же говорил - бандитские морды, а ты - юридические лица... юридические лица ...
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- ¿Ya soy no cara Fusionar?.

- No.

- Sino ¿quién?.

- No junto a los niños
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Реквием по "Самонемочи"

70% лиц, которые мы никогда не увидим "У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 - це будуть нові обличчя", - Садовий - Цензор.НЕТ 4148
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А старые лица что, резко позеленели?
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Хоч на всі 100%, якщо пройде партія до Ради. Думаю, що пролетять мимо Ради, як баба Яга на мітлі.
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А що в Ірусі Казліхіної новий віник ? "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый - Цензор.НЕТ 3030
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Це Ви про пані Бляхамуха? Вона що до Садового тулиться?
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А я все думала де всі зможуть набрать « новых лиц «? А воно просто ротація .
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"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый

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а ще пригадується ваш з Гриценком "вихід на переможний формат" десь там у лвівьскому ресторані "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый - Цензор.НЕТ 271
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надо жабе руку отпилить а то распальцовка как очки у гриценко...доннатный очкастый чучело и канал 24 какашка твой сволочи рожи нажрали "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый - Цензор.НЕТ 8304
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После того как ты начудил пососавшись с Петей в засос перед вторым туром, у тебя в ВР будет только твой запах
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100%
Мужчины легкого поведения никому не интересны "У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 - це будуть нові обличчя", - Садовий - Цензор.НЕТ 1494
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это если мусьё мостовому место не уступишь...
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"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активіст показав "бессмертный полк" у Києві

Активіст Сергій Стерненко опублікував відеорепортаж із ходи "бессмертного полка" у Києві.
На запитання: "Як ви ставитеся до російської агресії?" чоловік у радянській пілотці з акції відповів: "Нету никакой российской агрессии. На Донбассе идет гражданская война".
"Краснодар нас поздравляет с днем победы", - вигукувала жінка з цигаркою.
Інша жінка сказала, що "не знает", що президент РФ Путін веде війну проти України.ДЕТАЛЬНО НА ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/politics/_net-nikakoj-rossijskoj-agressii-idet-grazhdanskaya-vojna-aktivist-pokazav-bessmertnyj-polk-u-kiyevi/901881
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официально нет никакой расейской агрессии. нет никаких рюських пленных, в стране действуют законы мирного времени

а к этим животным на видео, у режима порошенки нету никаких претензий
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если проблема была только в порошенко,

то сейчас же мы, надеюсь, увидим тюрьмы, забитые кацапскими пленными ?
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я тоже на это надеюсь, ибо если нету расейских военнопленных, значит расея не участвует в конфликте
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а может просто нет кавалерийских атак, как 100 лет назад ?

и штыковых атак тоже нет...
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украинских солдат попало в плен около трех тысяч
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26 мая 2016
Заместитель главы СБУ Юрий Тандит рассказал, что за два года войны на Донбассе из плена врага было освобождено 3044 украинца, а также поведал, сколько еще остается в плену
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а кого должны были из плена освобождать ?

бурят ?

ты ж про солдат писал сначала
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а в чем проблема, не в парашенке?? ты как тот дед: оно про гражданскую войну остатками мозги гниёт, у ваших - парашенка не причем, оно вообще символ
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так я ж и пишу - сейчас порошенко уйдёт и тюрьмы сразу наполнятся кацапскими пленными
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а какая между папашей и верным сыном разница??
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а, што разумковы уже не говорят о компетенции президента?? што входит, што не входит??
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силовика, он был один, и один технический от петюни
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А кто такая эта Самопомичь? Кому она сама помогает?
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Самопоміч це "тіхо сам с собою я вєду бєсєду..."
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самопомич самораспустится а садовый побежит в подтанцовку к бпп
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це неважливо, видніше мені чи ні, головне щоби ти добре навчалася
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Да,за пять лет Самопомич,помогла себе неплохо ,особенно материально , "У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 - це будуть нові обличчя", - Садовий - Цензор.НЕТ 9226пожалуй хватит,хорошего понемножку ... "У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 - це будуть нові обличчя", - Садовий - Цензор.НЕТ 4055
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Сантехниками, уборщиками в Зраду-
вполне вероятна...
🤗
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А я за Самопомич ))) У нее с Петькой один электорат - вот пусть забирает голоса и не проходит. )) Того же желаю Свободе, Вакарчуку, Кличко и Гройсману.
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ты с Вилко Бойковым сначала электорат подели )))
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После 5 лет работы Рады ни один сторонник ПП за этих уродов не проголосует. Пусть понемногу откусывают от 30% первотуровых, тем более у них память как у гуппи
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куда еще гірше, ніж ця? Такого антирейтингу не було в жодній ВР.
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Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид прокомментировала видео со своим участием в одном из заседаний религиозно секты "Возрождение".
На своей странице в Facebook она сообщила, что "использует любую возможность, чтобы объяснять людям угрозу выборов на оккупированных территориях. "Для меня важно, чтобы люди услышали и осознали уровень опасности. Если этого не делать, однажды мы проснемся в стране, которая амнистировала убийц и легализовала оккупантов", - заявила Сыроид.
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у потерявших работу порохоботов появился шанс...
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так как Петя зашкварился конкретно, то надо было создавать альтернативную проукраинскую партию, выдвигать своего единого кандидата и объединяться, но каждый считал себя Гетьманом, решил тянуть снова одеяло на себя, теперь больше полутора процентов не светит Садовому с любыми лицами
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Та тут куди не плюнь, потрапиш в гетьмана.
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Після того як цей мудак проковтнув мусорну блокаду,та ще й почав вилизивути,місце саме якраз на смітнику історії,хоч і хитрий лис,але не вгадав мелодію
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хамелеончик - уже перестроился с ПП-"життя по-новому" на ЗЕ-"новые лица"...
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Кого теперь будете набирать, пленных моряков?
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Садовий навчився переробляти сміття на "новиє ліца"
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Не 70%, как он говорит, а 73% будут новые лица.
Так точнее.
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Да что то кругом новые лица. Только дела почему то старые, в смысле хреновые.
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Так ведь все "новые лица" уже слуги народа у "Слуги народа"! Андрюша, придется тебе в мусоре поковыряться. Хотя, тебе не привыкать...
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Ой чувствую скоро будут в дефеците эти новые лица, партий то у нас много.
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Эта шо, прям усе сделают у хирурга "новые лица" шо аж мама дарагая не узнает?
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Он наверное хотел сказать что 70% новых рыл зайдет в міськраду
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Посмотри на эти лица, Шура, сразу пыл сойдёт с лица!
А ведь это эти лица перестраиваются! (с)
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В новый ВР должны быть максимум три партии СЛУГА НАРОДА....ПАРТИЯ ГРИЦЕНКА....и ПАРТИЯ СМЕШКА....все остальные ....идите работайте в народном хозяйстве.....хватит воровать !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый
 
 
 
 
 
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