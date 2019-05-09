 "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом в эфире программы "Мокрик по живому" рассказал лидер партии Андрей Садовый.

"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица. Это будут региональные лидеры, это будут лидеры общественных мнений. То есть мы будем последовательными и всегда будем привлекать новых активных людей к тому, чтобы они были в украинской политике", - сказал Садовый.

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