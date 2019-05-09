 "В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица", - Садовый

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом в эфире программы "Мокрик по живому" рассказал лидер партии Андрей Садовый.
"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 - это будут новые лица. Это будут региональные лидеры, это будут лидеры общественных мнений. То есть мы будем последовательными и всегда будем привлекать новых активных людей к тому, чтобы они были в украинской политике", - сказал Садовый.
- Нет.
- А кто?
- Не при детях
- No.
- Sino ¿quién?.
- No junto a los niños
70% лиц, которые мы никогда не увидим
теперь они там новые лица
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а ще пригадується ваш з Гриценком "вихід на переможний формат" десь там у лвівьскому ресторані
Мужчины легкого поведения никому не интересны
Активіст Сергій Стерненко опублікував відеорепортаж із ходи "бессмертного полка" у Києві.
На запитання: "Як ви ставитеся до російської агресії?" чоловік у радянській пілотці з акції відповів: "Нету никакой российской агрессии. На Донбассе идет гражданская война".
"Краснодар нас поздравляет с днем победы", - вигукувала жінка з цигаркою.
Інша жінка сказала, що "не знает", що президент РФ Путін веде війну проти України.ДЕТАЛЬНО НА ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/politics/_net-nikakoj-rossijskoj-agressii-idet-grazhdanskaya-vojna-aktivist-pokazav-bessmertnyj-polk-u-kiyevi/901881
а к этим животным на видео, у режима порошенки нету никаких претензий
то сейчас же мы, надеюсь, увидим тюрьмы, забитые кацапскими пленными ?
и штыковых атак тоже нет...
Заместитель главы СБУ Юрий Тандит рассказал, что за два года войны на Донбассе из плена врага было освобождено 3044 украинца, а также поведал, сколько еще остается в плену
бурят ?
ты ж про солдат писал сначала
вполне вероятна...
🤗
На своей странице в Facebook она сообщила, что "использует любую возможность, чтобы объяснять людям угрозу выборов на оккупированных территориях. "Для меня важно, чтобы люди услышали и осознали уровень опасности. Если этого не делать, однажды мы проснемся в стране, которая амнистировала убийц и легализовала оккупантов", - заявила Сыроид.
Так точнее.
-Нi.З садочка
А ведь это эти лица перестраиваются! (с)