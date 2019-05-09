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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1175) Туск (463) Евросоюз (12411)

 Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал в комментарии в рамках неформального саммита ЕС в Румынии.

"То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение", - сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.

"Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126165
 
 
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Туск пусть лучше радуется что его еще не посадили в Польше
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"Премьер Дональд Туск заключил незаконную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и за это он должен понести уголовную ответственность", - сказал в беседе с изданием "Gazeta Polska Codziennie" министр национальной обороны Антони Мацеревич.Источник: https://censor.net.ua/n432846
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Ждите корма от зеленского...он вас и накормит...и напоит...
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корм это то,что тебе в минстець завозят,работать лучше идите иждивенцы бестолковые
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корм потребляют только животные,тебе лучше знать,ты бесполезный член...общества,проще говоря паразит обыкновенный
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если для тебя 75% населения Украины дебилы,то ты вошь кремлевская кому прислуживаешь?
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не 75% населения Украины...а 73% принявших участме в голосовании...да..я их считаю дебилами..
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это и есть большинство украинцев,а ты иди ботнки твоему путину вылизывать,может почухает за ушком
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С какого перепугу это большинство украинцев？каклькулятор купи...лапоть..
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Имбицил иди ищи роботу, вы продули. Ну за шо вам серебряные дают?
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не 75%, а 40%. не треба перебільшувати кількість ватників+малоросів.
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ватинки маргинали и рагули голосовали за Порошенко Свинарчука
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ти спочатку людською мовою оволодій, ыліта містечкова.
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Тебе повезло...ты зеленского хотя бы раз слышал...а в Украине его после выборов вообще никто не слышал...😀
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А тебе, я так понял, что категорически нет...
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Сейчас порохня обьяснит Туску, что он жестоко ошибается, а они нет - бо они 24% элита.
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ну в тех, кто тут топит, этого дела 90.
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Куди Вовік дінеться, якщо б навіть захотів. Вовік приречений вести Україну в ЄС широкими кроками
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Так отож. Той останній, що "не хотів" вести Украіну в ЄС, був змушений дати драпака до Ростова.
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у свій час гівнюковичу не було нікуди дітися.
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нехай спробує згорнути...крок вліво крок вправо....
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Підтримка із 37,упала до 2-х автобусів
Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского - Цензор.НЕТ 4859
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а чего это тело само подошло,он тут один ветеран,лично брал фабрику Карла Маркса?
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ще один здебіл ви там розберіться між собою - хто куди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТуск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского
 
 
 
 
 
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