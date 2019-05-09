 Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал в комментарии в рамках неформального саммита ЕС в Румынии.
"То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение", - сказал Туск.
Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.
"Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом", - сказал он.