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Все про:нефть (1447) Укртранснафта (72) Пасишник (38)

 Укртранснафта 14 мая проведет переговоры с РФ о нефти из "Дружбы"

АО "Укртранснафта" проведет 14 мая переговоры с Россией по локализации некондиционной российской нефти из нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" - нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" - сорт Urals ... Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нитку "Дружбы" от некондиционной нефти", - отметил Пасишник.

Он добавил, что место временного хранения некондиционного нефти "является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".

Представитель "Укртранснафты" подчеркнул, что ситуация с нефтью в "Дружбе" "пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием госорганов в решении этой проблемы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". 

Источник: https://censor.net.ua/n3126164
 
 
 Топ комментарии
 
одні воюють - інші , з кацапами , переговори проводять і торгують во всю ...
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В мертвечука портньор і дах серйозний - огент кримля поро... тьху ти - Зеленський.
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С Днем Победы братья украинцы.
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одні воюють - інші , з кацапами , переговори проводять і торгують во всю ...
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Вот такая война, Медведчук продолжает сидеть на нефтяной трубе и автогазе, никто его не трогает.
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більше того - Мертвечук спокійно ВО ВСЮ проголошує тут в Україні кремлівську пропаганду - "никто его не трогает" ...
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В мертвечука портньор і дах серйозний - огент кримля поро... тьху ти - Зеленський.
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бути одночасно КУМОМ одразу в президентів РФії і України - це ж талант !
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Це необхідні елементи легенди спецоперації для внідрєнія у вороже середовище.
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как можно - рошеновское велико его лично поддерживает
незаменимый гопник Укртранснафта 14 травня проведе переговори з РФ про нафту з "Дружби" - Цензор.НЕТ 3776
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Ось новоспечений припинить це неподобство. Нє?
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Тут вы не правы.Этим можно,они таки самые украинские украинцы из всех украинце.И пох,шо все по русски базарят и переговоры с рассейцами ведут.Их то украинские дети по Европам да рАссеям живут,шо им те украинские проблемы и войны,придуманные для народа.Война для всех,а не для них!Хотя дайте подумать,а есть у нас заканадательный факт,что на Донбассе война с рассейцами?Или шо у нас там происходит по закону?Какой закон про войну с рассейцами петина власть узаконила?Признание агрессии рассеян?А где там написано про войну?
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Однозначно,глядя на задний план,который у них выступает фоном,меня тоже гордость распирает.Только за то,что я в Украине живу,хоть и не в самом процветающем регионе,но такой задний план даже у нас не найдёшь! Ха-ха-ха-ха.Честно,такого пиндеца я не видела.
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фсе.Вофка Мертвечука пасадить.Или булавой убьеть на хер.Он такой.75% ждут поступка от нового харанта.А можеть он ваще набереться нагласти и в лицо медвечукче как скажет громко-" вам не стыдно"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и фсе пабеда ф кармане....заживуть 75% па новаму.Ну и нам придется.Не бросать же их в бидэ
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Нефтепровод, который обеспечивает прокачку в ЕС, не? И если в нем оказалась нефть, вызывающая коррозию, её не нужно удалять? И как удалить, локально, только по территории Украины? Похоже, очередная зрада...
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Слава великим воинам Ивану Кожедубу, Сидору Ковпаку маршалу Рыбалко.
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Калпаку особливо. Потім воював з упівцями. Гнида.
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Маршалу Семену Тимошенко,маршалу Василевскому Слава.
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А до 14 нефть была на передержке? А труба портится. А кто и чей счёт ремонтировать будет?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкртранснафта 14 мая проведет переговоры с РФ о нефти из "Дружбы"
 
 
 
 
 
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