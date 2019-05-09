 В парламенте Германии создали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов, поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины: ждем обсуждения в комитете и пленуме", - написал Мельник.
читай, хоть зачитайся! http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910010.pdf
уже инициировали и активировали наверна ужо...
🤗
https://www.google.com/search?newwindow=1&ei=QGnUXMqXFrCMrwSapYuoBw&q=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1&oq=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1&gs_l=psy-ab.3..33i160.41792.42889..43176...0.0..0.119.490.5j1......0....1..gws-wiz.......35i39j0i20i263j0.deFwalub5t0
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910010.pdf