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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3324) Донбасс (18508) Мельник Андрей (71)

 В парламенте Германии создали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе. ФОТО

Фракция свободных демократов в парламенте Германии инициировала новую инициативу по активизации мирного процесса на оккупированном Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В парламенте Германии создали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе 01

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов, поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины: ждем обсуждения в комитете и пленуме", - написал Мельник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126162
 
 
 Топ комментарии
 
Идите вы на**** со своими мирными инициативами. Уже крым просрали благодаря вашим мирным инициативам. Ну и где теперь ваш Олланд и Меркель которые просили сдать крым без правакаций?
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Уже принято : рашистская федерастия или просто ё бань (кит. моськов улус). У парламенті Німеччини створили нову ініціативу щодо активізації мирного процесу на Донбасі - Цензор.НЕТ 6433
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Идите вы на**** со своими мирными инициативами. Уже крым просрали благодаря вашим мирным инициативам. Ну и где теперь ваш Олланд и Меркель которые просили сдать крым без правакаций?
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странно, а украинский посол в Германии с тобой не согласен... он тупой, да?
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Не москва, а моськов от моськи, мард. - медведь. У парламенті Німеччини створили нову ініціативу щодо активізації мирного процесу на Донбасі - Цензор.НЕТ 4161
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Офигенная новость...ни слова о том что предложили...и фото очень информативное...😀
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что конкретно у тебя не работает, линки или гугль-переводчик?

читай, хоть зачитайся! http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910010.pdf
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.... в парламенте Германии... Тоесть в филиале Газпрома, под руководством директора Газпрома Шредера который с Ху*лом в бане парился?
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ну молодцы...не всё же время о правах геев и маршруте северного потока думать...
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Не придумали исчо какую инициативу, но
уже инициировали и активировали наверна ужо...
🤗
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Я давно уже говорю, что Европа занимается политическим онанизмом!!!
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Які вони далекі від реалій... Живуть в своєму світі.
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так нехай усім бундестагом їдуть на...прямо до "деенер" і домовляються,а державна влада України не повинна вести переговорів із терористами які вбили десятки тисяч людей.
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Лучше не надо - еще много на Донбассе желающих повторить подвиг дедов.
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Как санкции ужесточать против Рашки, так их нет, а тут так нарисовались, уроды.
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ты в Бундестаг напиши, а то они не в курсе. они думают, что делают хорошее дело. а как раздуплятся что к чему, так эту фигню бросят и оставят Украину один на один с рашей. тогда будут молодцы!
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А разве поддержав СП-2 и отказавшись ужесточать санкции против Рашки они это не сделали?!
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як там "план Анаконда" себе почуває - чому вже про нього не згадують ?
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от электората Зеленского? очень может быть... У парламенті Німеччини створили нову ініціативу щодо активізації мирного процесу на Донбасі - Цензор.НЕТ 967
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И в чем эта инициатива заключается, наверно в ускорении строительства северного потока 2, а то у рашки деньги видимо заканчиваются для продолжения оккупации.((( Хотя, они конечно думают так, Украина ведь торгует с рашкой во всю, а почему нам нельзя, получается, немцев особо и обвинить с моральной точки зрения нельзя, сплошная ложь и двойные стандарты. (((
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коли ковбасники ініціюють щось відносно даунбасу та крисму в Украні зразу ж мають задуматися - а в чому підлота?
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твои комменты иногда доставляют. СПРОСИ украинского ПОСЛА !!! ему же документ нравится. вот он тебе бедному и расскажет чем именно. читать-то ты все равно не будешь...
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Спешат немчура. Уж осень хосется им побыстрее с Рашки санкции снять и по полной торговать начать. А как на меня то для Украины уже смысла спешить нет. Пускай етот конфликт еще 10 лет длится. Тем более что Рашка просто за спасибо разваленый и разворованный даунбас не сдаст а потребует свои условия и мы знаем какие. Так что лучше потихоньку отстраивать економику подконтрольной части Украины и бороться за права и лучшую жизнь проукраинских людей, а не лизать жопу сепарам пока украинцы бегут из Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ парламенте Германии создали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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