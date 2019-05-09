 В парламенте Германии создали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов, поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины: ждем обсуждения в комитете и пленуме", - написал Мельник.

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