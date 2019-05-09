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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2732) допрос (1150) Парубий (1905)

 Парубий приходил в НАБУ по делу, которое его "совершенно не касается", - пресс-секретарь спикера

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ходил к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры на допрос по делу, которое "совершенно его не касается".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал его пресс-секретарь Андрей Ковалев.

В связи с тем, что 7 мая появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении Парубия, председатель Верховной Рады 8 мая "безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству" и прибыл в САП на встречу к прокурору, отметил пресс-секретарь.

Во время допроса выяснилось, что производство открыли по заявлению бывшего работника аппарата Верховной Рады и оно не имеет никакого отношения к спикеру парламента, добавил Ковалев.

"Уволенный сотрудник аппарата Верховной Рады в своем заявлении утверждает, что подразделение аппарата ВРУ, которое было создано в 2002 году, организовывалось незаконно. Подчеркну, речь идет о 2002 годе. Андрей Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в частности и в 2002 году", – написал он.

Также читайте: Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП

Источник: https://censor.net.ua/n3126161
 
 
 Топ комментарии
 
Енто было тренировочное посещение..
пусть прривыкает...
🤗
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они ещё узнают гнев логопедов спикера...
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- куме, шо таке автоматично?
- ну як вам пояснити? якщо ваша мама курва то ви автоматично курвий син.
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Зачем тогда ходил,может мы все тоже придем потусуемся в этом сапе,зайдем в столовку,посмотрим какие там цены и условия обслуживания.
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Демонстрация законопослушания. Он не мог не знать суть дела.
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Ну почему, думаю как и все он знал, что дело возбуждено о нецелевом использовании бюджета.
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Затыкание ртов - это нарушение закона,теперь пусть садиться на скамейку подсудимых.
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Напишите заявление в прокуратуру. Думаю он сам будет не против, но после того, как посадят всех тех, кто в СМИ размещает заведомую ложь.
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Так это вы на него показания дали,я не знал для чего он туда ехал.
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они ещё узнают гнев логопедов спикера...
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Енто было тренировочное посещение..
пусть прривыкает...
🤗
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дёргать вьюху на цитаты и заполонить ими дневную ленту то мысьстэцтво...
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Ну да! А почему думаете этот сайт стал таким популярным?
Иначе нельзя просто...
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То есть, у Парубия дело, которое, "его всё-таки касается" есть???
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лучший плокулол за историю Украины есть. вылез лучший спикег.
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От так і з усіма подібними звинуваченнями від зекоманди.
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Так скоро выяснится,что Парубия вообще ничего не касается ...
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Надеюсь, шо со временем коснется, раскаленным железом правосудия, на особо нежные места этого организма.
А пока, хай еще трохи походит эдаким бравым петухом...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий приходил в НАБУ по делу, которое его "совершенно не касается", - пресс-секретарь спикера
 
 
 
 
 
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