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 Наемники РФ на Донбассе систематически препятствуют работе ОБСЕ, - Евросоюз

Евросоюз обеспокоен систематическим созданием препятствий наблюдателям ОБСЕ со стороны наемников России на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 9 мая в Вене.

"Мы осуждаем любые препятствия в работе СММ, включая ограничение свободы передвижения и агрессивное поведение в отношении наблюдателей, которые происходят преимущественно в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. В течение недели 22-28 апреля СММ столкнулась с 27 ограничениями - все в районах, контролируемые поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями", - говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что "обеспокоены ограничением свободы передвижения Миссии" со стороны наемников РФ.

"Эти систематические ограничения создают "слепые" места для СММ с целью сокрытия фактов на местах. Мы осуждаем постоянные атаки и глушения относительно технических средств СММ, в том числе по БПЛА малого и среднего радиуса действия", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе также отметили, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая незаконно аннексированный Крымский полуостров и российско-украинскую государственную границу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях

Источник: https://censor.net.ua/n3126160
 
 
 Топ комментарии
 
Офисный планктон из ОБСЕ совсем уже охренел!
Они шо, туда ехали токо коньяк жрать и местных девок трахать? Они ехали выполнять наблюдательную деятельность на оккупированных территориях. То выполняйте ее и не нойте, за такую зарплату.
Но эта чиновничья плесень скулит уже пять лет - шо им вечно хто-то шо-то мешает делать...
Ехайте на мальдивы, там нет войны и нихто вам там мешать не будет, жрать в три горла бухло за европейскую зарплату.
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так що ви говорите....висловіть заклопотаність в 10000005 раз
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Еще один ПРОПАГАНДОН русско-ымперского мира отправился в преисподнюю! Да пусть горит вата в Аду!
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наемники рф приелось...я бы сменил на мацковский игил.
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"Нигде нет такого разврата и пьянства, а также и по насилиям своим это самый отвратительный народ в миpе."
Ричард Ченслер. Книга о великом и могущественном царе Московии.
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А на прощанье кавказец крикнул:- МОЖЭМ ПОВТОРИТЬ ! Найманці РФ на Донбасі систематично перешкоджають роботі ОБСЄ, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 4852
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Офисный планктон из ОБСЕ совсем уже охренел!
Они шо, туда ехали токо коньяк жрать и местных девок трахать? Они ехали выполнять наблюдательную деятельность на оккупированных территориях. То выполняйте ее и не нойте, за такую зарплату.
Но эта чиновничья плесень скулит уже пять лет - шо им вечно хто-то шо-то мешает делать...
Ехайте на мальдивы, там нет войны и нихто вам там мешать не будет, жрать в три горла бухло за европейскую зарплату.
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так що ви говорите....висловіть заклопотаність в 10000005 раз
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Еще один ПРОПАГАНДОН русско-ымперского мира отправился в преисподнюю! Да пусть горит вата в Аду!
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Очередная озабоченность от лицемерной Европы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ на Донбассе систематически препятствуют работе ОБСЕ, - Евросоюз
 
 
 
 
 
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