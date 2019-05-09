 Наемники РФ на Донбассе систематически препятствуют работе ОБСЕ, - Евросоюз

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 9 мая в Вене.

"Мы осуждаем любые препятствия в работе СММ, включая ограничение свободы передвижения и агрессивное поведение в отношении наблюдателей, которые происходят преимущественно в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. В течение недели 22-28 апреля СММ столкнулась с 27 ограничениями - все в районах, контролируемые поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями", - говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что "обеспокоены ограничением свободы передвижения Миссии" со стороны наемников РФ.

"Эти систематические ограничения создают "слепые" места для СММ с целью сокрытия фактов на местах. Мы осуждаем постоянные атаки и глушения относительно технических средств СММ, в том числе по БПЛА малого и среднего радиуса действия", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе также отметили, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая незаконно аннексированный Крымский полуостров и российско-украинскую государственную границу.

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