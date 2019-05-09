 Порошенко присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Соколенко и активисту Дмитрию Гончаренко (посмертно)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Звание Дмитрий Гончаренко получил за гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу.
Дмитрий Гончаренко принимал активное участие в Евромайдане, а позже основал общественную организацию "Васильковская самооборона "Відсіч". Весной 2014 возглавлял экипаж с волонтерской гуманитарной помощи в г.Северодонецк, который захватили террористы. Активист попал в плен, его жестоко пытали, требуя предоставить информацию о других волонтерах и военных. Дмитрия Гончаренко расстреляли и бросили в реку за несколько дней до освобождения г.Северодонецк в июле 2014 года. В апреле 2018 после проведения экспертизы родные и волонтеры похоронили погибшего героя в Василькове Киевской области.
Также звание Герой Украины получил Андрей Соколенко за исключительную личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Военный героически погиб в мае 2015 года года в результате подрыва на фугасе автомобиля в районе с.Троицьке на Луганщине, в котором военные и волонтеры развозили гуманитарную помощь на передовую линию".
Мне напротив, интересно мнение других людей, как они смотрят со своей позиции, я пытаюсь их понять, так сказать из личного опыта. Не надо так болезненно воспринимать критику, я же не вас критикую, я вас совсем не знаю, а из правителей кумиров не нужно делать, как-то в Библии еще об этом писалось и не только. Миллиардер Порошенко или Коломойский от голода не помрут в любом случае
Знаєте, нічого особливого, такі ж тротуари з плитки, будівлі...просто все доглянуте до дрібничок.
В нас в принципі не настільки все гірше, от тільки багацько лайном закидане.
Бо інакше це все одно що звинувачувати, наприклад, директора школи, в якого один з підлеглих виявився серійним вбивцею а-ля Слівко - "він повинен був знати, і ніїпе!!!111!1".
Ага, правоохоронці та купа різних експертів роками шукали маньячелло, не могли упіймати - але директор повинен був знати.
Приходить такий вчитель відверто побалакати за чашкою коньяку - "ви знаєте, якщо між нами, я тут вчора ще одному тельбухи випустив... Бажаєте відео глянути?"
Чудово.
А Грицаку то за что? За нецелевое использование СБУ - кошмаривание комерсов и выкрученные шантажом миллионы?
Тем временем, на Интере сепарский шабаш Повалий Гришко Доманский в сборе звучит Вставай страна огромная результат Петиного с Кличком договорняка в Вене с Фирташем, включил, как фон, ради интереса ,назовут Сталина и Жукова творцами победы или нет.
"Як повідомляють російські ЗМІ, Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард телефоном поспілкувалась з президентом України Петром Порошенко та подякувала йому за співпрацю. Лагард подякувала Президенту за тісну співпрацю МВФ та виконавчої влади України і висловила сподівання на подальший прогрес в рамках спільної економічної програми. Найближчим часом місія фонду відвідає Київ з метою обговорення цього плану, змін в ньому в контексті обрання нового Президента України."