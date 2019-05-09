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Все про:Герой_Украины (240) Порошенко (17435) волонтеры (1878)

 Порошенко присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Соколенко и активисту Дмитрию Гончаренко (посмертно)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Андрею Соколенко и общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко (посмертно).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Звание Дмитрий Гончаренко получил за гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу.

Дмитрий Гончаренко принимал активное участие в Евромайдане, а позже основал общественную организацию "Васильковская самооборона "Відсіч". Весной 2014 возглавлял экипаж с волонтерской гуманитарной помощи в г.Северодонецк, который захватили террористы. Активист попал в плен, его жестоко пытали, требуя предоставить информацию о других волонтерах и военных. Дмитрия Гончаренко расстреляли и бросили в реку за несколько дней до освобождения г.Северодонецк в июле 2014 года. В апреле 2018 после проведения экспертизы родные и волонтеры похоронили погибшего героя в Василькове Киевской области.

Также звание Герой Украины получил Андрей Соколенко за исключительную личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Военный героически погиб в мае 2015 года года в результате подрыва на фугасе автомобиля в районе с.Троицьке на Луганщине, в котором военные и волонтеры развозили гуманитарную помощь на передовую линию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание Героя Украины главе СБУ Грицаку

Источник: https://censor.net.ua/n3126159
 
 
 Топ комментарии
 
У мене для вас цікава новина - Президент представляє старанну владу, а не суднову чи законо-давальну. І якщо він буде когось садити (або рубати пензлі рук) - то він автоматично чавить принципи державного шикування, тобо це вже УЗУРПАЦІЯ влади. У нас не РФ, де президентові досить одного бавовни долонею по столу - і все готово. Чи ви цього не знаєте?
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Прочитав на Цензорі коментарі про Героя Грицака?
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Прочитав на Цензорі коментарі про Героя Грицака?
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И Грицаку тоже. Почему эта "новость" идет отдельно?
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Тут объяснено, за что этим людям присвоено и это правильно, так же надо и про Грицака пояснить, его заслуги
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нельзя раздавать такие звания своим личным охранникам и протеже, сразу много сомнений, авторитет подрывается, но Порошенко так и не понял, в этом вся его беда, вести и говорить про Европу и поступать так же не должно быть разницей, ну а Ярош далеко не авторитет
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Кого в 2014 году Порошенко должен был назначить в СБУ? Человека, которому он безоговорочно доверял или не пойми кого, кто мог оказаться кацапской консервой? Что касается Яроша.......... лучше не надо и начинать эту тему. Люди знают кто он и чего стоит, в отличие от того же в пятую точку дважды подстреленного Вомбата. А лично Ваше мнение, если честно - мне совершенно не интересно.
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Если вам не интересно чужое мнение другого, то зачем вступать в диалог?
Мне напротив, интересно мнение других людей, как они смотрят со своей позиции, я пытаюсь их понять, так сказать из личного опыта. Не надо так болезненно воспринимать критику, я же не вас критикую, я вас совсем не знаю, а из правителей кумиров не нужно делать, как-то в Библии еще об этом писалось и не только. Миллиардер Порошенко или Коломойский от голода не помрут в любом случае
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Я кажется уточнила, что мнение насчет Яроша неинтересно. Речь шла изначально о Грицаке. Яроша привела в пример только потому, что к сказанному им просто больше нечего добавить. Это не сотворение кумира. Касаемо мнения, считаю назначение Грицака в 2014 году руководителем АТО и возвратом его в СБУ абсолютно оправданным и единственно верным. Кстати опыт работы у него в СБУ был немеряный. Ушел оттуда сразу после прихода к власти Овоща.
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Зато надо выражать соболезнования кацапам , а про своих героев НИ СЛОВА ? Это про твоего клоуна за которого ты голосовало ?
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За правильное служение на благо Пете, его друзьям и схемам
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Оці зебіли взагалі закидують лайном усіх, навіть не читають перед цим статтю😏
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Мені присилають фотки зі Швейцарії..
Знаєте, нічого особливого, такі ж тротуари з плитки, будівлі...просто все доглянуте до дрібничок.
В нас в принципі не настільки все гірше, от тільки багацько лайном закидане.
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Вони упадають за оточуючою середою Порошенко присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Соколенку та активісту Дмитрові Гончаренку (посмертно) - Цензор.НЕТ 2803
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І шкірного дня залицяються за тротуарною плиткою...
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Просто интересно, а я не в курсе... Порошенко - имеет "Героя Украины" иль нет?
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Героям Слава ! Низький уклін батькам Героїв !
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А я вот думаю= Почему до сих пор не арестованы Свинарчуки? Ведь Свинарчуки реально конкретно подставили Порошенко .Но всё арестов нету .Так бывает только в бандитском клане
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У мене для вас цікава новина - Президент представляє старанну владу, а не суднову чи законо-давальну. І якщо він буде когось садити (або рубати пензлі рук) - то він автоматично чавить принципи державного шикування, тобо це вже УЗУРПАЦІЯ влади. У нас не РФ, де президентові досить одного бавовни долонею по столу - і все готово. Чи ви цього не знаєте?
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Нє, вонто-то канєшно зрозуміло, що стьоб. Тільки над чим? Відповідальність за свинарчуків, як не крути, а на *******.
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Це тепер може довести лише розслідування та суд. Маю на увазі пряму причетність Пороха до цієї справи.
Бо інакше це все одно що звинувачувати, наприклад, директора школи, в якого один з підлеглих виявився серійним вбивцею а-ля Слівко - "він повинен був знати, і ніїпе!!!111!1".
Ага, правоохоронці та купа різних експертів роками шукали маньячелло, не могли упіймати - але директор повинен був знати.
Приходить такий вчитель відверто побалакати за чашкою коньяку - "ви знаєте, якщо між нами, я тут вчора ще одному тельбухи випустив... Бажаєте відео глянути?"
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понятно, он представляет "укравтодор"

Порошенко присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Соколенку та активісту Дмитрові Гончаренку (посмертно) - Цензор.НЕТ 5587
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зернохранилища еще например, а к судебной власти он ни при чем

Порошенко присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Соколенку та активісту Дмитрові Гончаренку (посмертно) - Цензор.НЕТ 7639
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Отже, більше ніщо в моєму коменті не засмутило?
Чудово.
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Тобі краще не знати що корисного зробили Свинарчуки і чому ідеологи лахти погнали таку хвилю лайна. Ти тупо викноуй вимоги методички і не переймайся тим що вище за твоє розуміння.
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И Грицаку ушлепку тоже- звание Героя Украины...Давайте уже и собаке путина героя- она больше чем Грицак заслужила...
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да порубайте свыне копыта, только гадит, после него и орден не орден
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Спробуй, порубай. Може отримаєш хероя рабсії. Посмертно.
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У вас, ботів, словарний запас укладається у 256 байт пам'яті.
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і наостанок, перед самою інагурацією Зеленського собі, вінценосному "героя" два рази !))))
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Этим ребятам понятно.
А Грицаку то за что? За нецелевое использование СБУ - кошмаривание комерсов и выкрученные шантажом миллионы?
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Это дымовая завеса ,перед награждением Муженко ,как выразился Шкиряк ,что бы не воняли.
Тем временем, на Интере сепарский шабаш Повалий Гришко Доманский в сборе звучит Вставай страна огромная результат Петиного с Кличком договорняка в Вене с Фирташем, включил, как фон, ради интереса ,назовут Сталина и Жукова творцами победы или нет.
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А Порошенко, попри всі зебільно-школотські завивання, все ще працює для блага України. Навіть у святково-поминальні дні:
"Як повідомляють російські ЗМІ, Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард телефоном поспілкувалась з президентом України Петром Порошенко та подякувала йому за співпрацю. Лагард подякувала Президенту за тісну співпрацю МВФ та виконавчої влади України і висловила сподівання на подальший прогрес в рамках спільної економічної програми. Найближчим часом місія фонду відвідає Київ з метою обговорення цього плану, змін в ньому в контексті обрання нового Президента України."
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На жаль, Кучма давав Героїв, теперішнім колаборантам і іудам. Точніше продавав. Може Порох комусь присвоїв не зовсім заслужено, але впевненний, серед них немає, антиукраїнських запроданців.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Соколенко и активисту Дмитрию Гончаренко (посмертно)
 
 
 
 
 
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