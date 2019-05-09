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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азовское море (1176) Германия (3324) моряки (728) посол (1275) Россия (72724) трибунал (100) Мельник Андрей (71)

 Решение Международного трибунала по делу моряков будет обязательным к исполнению, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге в деле захваченных в Керченском проливе моряков станет на сторону Украины и обяжет Россию освободить пленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он рассказал в комментарии "Укринформу".

"Мы ожидаем, что суд выслушает наши аргументы и встанет на нашу сторону, в конце примет решение в пользу Украины - как можно скорее освободить украинских моряков, которое РФ выполнить", - сказал Мельник.

Он отметил, что решение трибунала является обязательным к исполнению, а также имеет средства принуждения через Совет Безопасности ООН и политическое влияние. Отказ России участвовать в слушаниях во исполнение решения никак не повлияет.

Мельник добавил, что выполнить решение трибунала будет в интересах России, ведь "чем дольше длится эта абсурдная ситуация по мотивам Кафки, тем дольше от этого страдают не только украинцы, не только наши матросы, но и имидж самой России".

Посол также отметил, что несколько лет назад Россия игнорировала суд в отношении задержанного судна Greenpeace, а также его решение. Впрочем все же отпустила и судно, и арестованных моряков.

"Для нас это хороший исторический прецедент", - сказал Мельник.

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Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3126158
 
 
 Топ комментарии
 
Международное право закончилось в 2008 году.
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Путлєра зобовяже лише граната між ногами, без чеки.
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путину эти решения до лампочки. его надо уничтожить.
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Ну да, Хамбург, конешно, покруче будет, должны выполнять..
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круче всех будет Гаага...тогда точно исполнять будут.всей кацапердией. Решение Международного трибунала по делу моряков будет обязательным к исполнению, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5418
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Оно-то так, согласен, но ведь те ребята машут руками токо после драки, а яичко к паске дорого.
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ну дык ,все так,после драки...мы вон дождались,пока остались без армии и в долгах-и только потом проснулись. Рішення Міжнародного трибуналу у справі моряків буде обов'язковим до виконання, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6567
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блин,шо дети...гоПоте именно гаага должна тлумачыты в який руци трыматы ниж а в який вылку?
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Международное право закончилось в 2008 году.
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Да никакого "международного права" в реальности нет и никогда не было. Вернее, все про него говорят, когда им это выгодно, но по факту кладут на него большой и толстый.
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Морське право існувало з часів, коли перший корабель вийшов в море. Воно було писане і не писане. За це, що вчинив х-ло, вішали на реї. Туди йому дорога.
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Путлєра зобовяже лише граната між ногами, без чеки.
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путину эти решения до лампочки. его надо уничтожить.
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и не надейтесь!
если в пользу раши (не дай Бог) - то да
а если в пользу Украины (поможи Боже) - никогда не признает и не выполнит
это же раша...та еще гнусь
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это морское право.

там такие ай-йа-йа-йки, шо лучше выполнить
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оно то так!
но раша-прибамбаша настаивает на полном признании Крымского референдума и в этом случае она требует признать и Керченский пролив только ее территориальными водами (т.е все договоры с этого дня, о внутреннем море двух стран как бы она уже не признает)
но то что хочет раша...то не совсем законно...вернее - совсем не законно.. но ей то по фиг!
как то так...
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морское право тем сильно, что имеет кучу рычагов влияния.

одна писулька из суда в гибралтар или босфор - и приплыли.

а заправка кацапских судов в иностранных портах, а северный поток по воде и т.д. и т.п.

не монголия всё-таки
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кацарилі плювати хотіли на рішення подібних судів...там може допомогти тільки АК-74....
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А також "Мінітмен", "Трайдент", "Першинг" та ін.. А ще простиня, тільки біла..
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Смешно, в рашке даже специальный закон приняли который позволяет не выполнять решения международных судов.
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Вялотекущий трибунал. Там наши гниют месяцами на чужбине - а он только принимает какие-то решения по их поводу. Ганьба, господа!
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ага, А пуйло уже испугался и освободил мокряков ! Слишком круто, чтобы быть правдой.
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Ага. Вже чекали на "трибунал" по збитому Боїнгу. Обдристались толєрасти по-повному,і проковтнули вбивство рашкою громадян ЄС і не тільки. Тепер ситі бюргери потирають холені ручки в очікуванні зиску від Північноно гівнопотоку - 2.
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А поляків з літаком Качинського як нагнули? Так Польща в НАТО і ЄС, а Україна - ні.
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буде трибунал, буде. Слідство от-от закінчать, і буде.
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А Россия плевать хотела на все неподконтрольные ей трибуналы. И что вы будете делать? Войной пойдете? Сомневаюсь. Вы уже давали Украине гарантии - где они?
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Якщо тільки в рішення МТ не буде пункту про заборону заходу всіх суден під всіма прапорами в усі парашенські порти, а також заборону для всіх портів світу приймати парашинські суда - то хер )(уйло положить на оце рішення.
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Обязательным к исполнению для кого?!Для кацапские шакалов?Не смешите тапочки психически здоровых людей!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Международного трибунала по делу моряков будет обязательным к исполнению, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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