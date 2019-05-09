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 Происшествия
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Все про:граната (665) Николаев (1171)

 Полиция задержала гражданина, пытавшегося бросить дымовую гранату в колонну людей в Николаеве

В Николаеве в четверг, 9 мая, на пересечении улиц Соборная и Потемкинская неизвестный мужчина пытался бросить дымовую гранату в людей, которые шли колонной.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресc-служба Национальной полиции.

"Правоохранители в отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" и провели профилактическую беседу с мужчиной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б.

В полиции также рассказали, что по состоянию на 14:30 полицейские составили три административных материалы по ст.173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты", а еще по несколькими случаям проводится проверка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126157
 
 
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Поліція затримала громадянина, який намагався кинути димову гранату в колону людей у Миколаєві - Цензор.НЕТ 3335
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а чем нацизм отличается от комунизма или от сталинизма?
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надеюсь гранату засунули правильно....и главное глубоко
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так гранату димову мабуть кинули в "безсмертний полк"?
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Приезжай, ватная гнида, ф-1 в пасть засуну, глубоко
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колона била и сотрудников полиции ))
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проросийская вата шла колоной, но полиция задержала того кто пытался ее рассеять! Полиция задержала гражданина, пытавшегося бросить дымовую гранату в колонну людей в Николаеве - Цензор.НЕТ 1950
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Навряд ли...
Последний раз они толпой или колонной были в 14-ом...
Потом когда их отметелили возле АДМИНИСТРАЦИЯ, начали шифроваться...
В нас хоть и юг, но патриотов намного больше...
Хотя и ваты ещё дохрена есть...
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а чем нацизм отличается от комунизма или от сталинизма?
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Уверен, что 9? Капитуляцию подписали 8 мая.
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беснуются те,кто под власовскими флагами с власовской атрибутикой ходит Поліція затримала громадянина, який намагався кинути димову гранату в колону людей у Миколаєві - Цензор.НЕТ 9314

Поліція затримала громадянина, який намагався кинути димову гранату в колону людей у Миколаєві - Цензор.НЕТ 3335
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О! Очередное чучуло с Брайтон-Бич вылезло. Иди поешь мойвы из магазины "У Фимы".
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Чувак, небось, со школьной НВП-шной инструкцией в одной руке, с гранатой в другой, неторопливо изображал пошаговые картинки в инструкции?
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какая польза бомбометателю? кто его об этом мог попросить да и граната не дешёвый девайс...
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Какой гуманизм. Пятую колонну и дымовухой . Тут огнемет нужен
Поліція затримала громадянина, який намагався кинути димову гранату в колону людей у Миколаєві - Цензор.НЕТ 7746
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Там вообще-то, у нас трамвайные путя... Мож он хотел трамвай? Поліція затримала громадянина, який намагався кинути димову гранату в колону людей у Миколаєві - Цензор.НЕТ 1366
А трамвая не было, вот и пульнул в первое что двигалось что-то большое Поліція затримала громадянина, який намагався кинути димову гранату в колону людей у Миколаєві - Цензор.НЕТ 1366
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А чему удивляться, видно эти маскарады достали человека. Я бы в ,,полк" и боевую кинул. И это при том что я добрый человек, люблю животных.
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якщо вже й кидати гранати в цих тварин - то виключно бойові.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала гражданина, пытавшегося бросить дымовую гранату в колонну людей в Николаеве
 
 
 
 
 
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