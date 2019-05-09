 Полиция задержала гражданина, пытавшегося бросить дымовую гранату в колонну людей в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресc-служба Национальной полиции.
"Правоохранители в отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" и провели профилактическую беседу с мужчиной", - говорится в сообщении.
Как отмечается, прибывшие на место происшествия эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б.
В полиции также рассказали, что по состоянию на 14:30 полицейские составили три административных материалы по ст.173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты", а еще по несколькими случаям проводится проверка.
Последний раз они толпой или колонной были в 14-ом...
Потом когда их отметелили возле АДМИНИСТРАЦИЯ, начали шифроваться...
В нас хоть и юг, но патриотов намного больше...
Хотя и ваты ещё дохрена есть...
А трамвая не было, вот и пульнул в первое что двигалось что-то большое