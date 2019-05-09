 Лидер венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер пообещал Закарпатью поддержать "автономию от Киева", - СМИ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Mukachevo.net, об этом Шнайдер заявил во время частного визита на Береговщину в село Вары.

По словам Шнайдера, в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".

"Шнайдер подчеркнул необходимость именно территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, якобы, чтобы деньги, заработанные на Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев", - пишет издание.

В СМИ напомнили, что по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% являлась дотационной, "поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом".