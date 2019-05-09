 Лидер венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер пообещал Закарпатью поддержать "автономию от Киева", - СМИ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Mukachevo.net, об этом Шнайдер заявил во время частного визита на Береговщину в село Вары.
По словам Шнайдера, в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".
"Шнайдер подчеркнул необходимость именно территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, якобы, чтобы деньги, заработанные на Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев", - пишет издание.
В СМИ напомнили, что по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% являлась дотационной, "поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом".
2.Президент Венгрии Орбан пользуется услугами националистов "******", как правило, только для скандалов, когда его правление в очередной раз приводит к потерям. Таким образом он тупо отводит от себя внимание.
НИЧЕГО И НИКОГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Гітлер прийшов до влади в 1933 році. Пілсудський на той час уже мав рак печінки і помер в 1935 році.
Тим не менше, на його похорон прибули високі посадові особи зі всіх провідних країн світу. І друзі, і вороги його поважали.
Почему мы не обращаем внимания на "оголтелые фашистские вылазки венгерской военщины" против бедных цыганских наркоторговцев и не менее бедных бешенцев из игиловских бантустанов? Мы могли бы так зачмырить венгерского орбана, что они бы вспоминали советскую оккупацию с ностальгией, и прокляли бы закарпатье на веки вечные, как и тех кто туда полез.
Но видно кому-то нужен еще один фронт на западе, а то слишком уж много националистов в киеве вопросы задают неудобные.
Їхня служба небезпечна і важка...
Українці: 1010,1 -80,5%
Угорці: 151,5 - 12,1%
Румуни: 32,1 - 2,6%
Москалі (росіяни): 31,0 -2,5%.
Цигани: 14,0 - 1,1%.
словаки .....................
Більше 80% українців в Закарпатті! І мізер, тільки 12% угрів - гунів і споріднених з ними москалів замаскованих під нібито росіян яких 2,5%. Так кому надати автономію ? Може ще румунам і циганам а вони чим гірше гунів і кацапів. Маячня, важко навіть уявити що ці угорці витворяли якби їх була більшість як москалів в окупованому Криму.
зыв к сепаратизму, посягателство на территориальную целостность страны.... мид где........ алё
гараж, де вы прячетесь ???
а ну бегом зажай этого ******!