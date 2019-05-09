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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (812) Закарпатье (1564) сепаратизм (11186) СМИ (3182)

 Лидер венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер пообещал Закарпатью поддержать "автономию от Киева", - СМИ. ВИДЕО

В ходе частного визита на Закарпатье лидер венгерской праворадикальной националистической партии "Йоббик" Томаш Шнайдер заявил о поддержке "автономии региона" от Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Mukachevo.net, об этом Шнайдер заявил во время частного визита на Береговщину в село Вары.

По словам Шнайдера, в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".

"Шнайдер подчеркнул необходимость именно территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, якобы, чтобы деньги, заработанные на Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев", - пишет издание.

В СМИ напомнили, что по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% являлась дотационной, "поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом".

Источник: https://censor.net.ua/n3126156
 
   
 Топ комментарии
 
Вот мне интересно, а что сегодняшний Герой Украины от Пэдри Грицак? Почему всякие йобики из Венгрии приезжают свободно в Украину с сепаратистскими намерениями и СБУ это позволяет?
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Будет тебе автономия йоббик мать твою. Пиздуй нахуй проститутка путинская. Он видеш ли решает наши дела цыган йоббаный
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Тут не соглашусь. Если негр знает мову, уважает традиции Украины и является порядочным, законопослушным человеком, то он для меня лучше родившейся здесь ваты! Он для меня - украинец.
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Я зрозумів. Я от легко по обличчю там розрізняв хто є хто. Більшість руді, конопаті, товстенькі ...у себе в Угорщині цілком нормальні люди. Інша справа, що є деякі політики, які влаштовують соціальний гармидер.
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Більшість представників будь-якого народу - цілком притомні доброзичливі люди. Але завше є трохи негідників.
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**** мабудь от китайского ё бань (моськов улус), то есть с моськиного улуса. Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 122 Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 122
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1.Партия "******" - венгерские националисты шоколадно-барыжного пошиба. На последних выборах они в очередной раз потеряли голоса и сейчас имеют всего 19%.
2.Президент Венгрии Орбан пользуется услугами националистов "******", как правило, только для скандалов, когда его правление в очередной раз приводит к потерям. Таким образом он тупо отводит от себя внимание.
НИЧЕГО И НИКОГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
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В офісі ******** на чільному місці стоїть портрет адмірала Хорті , найкращого друга Алойзовича . Сама Мадярія дала найбільше добровольців до війська німців і була до останнього найвірнішим союзником Рейху .
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В офісі "******" не був і не планую. А хто присягав на вірність Гітлеру в Галичині і діяв відповідно - історія добре знає.
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Аякже , тобі з Польщі краще видно ! Твій Пілсудський з Гітлером взасос цілувався !
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Маячня.
Гітлер прийшов до влади в 1933 році. Пілсудський на той час уже мав рак печінки і помер в 1935 році.
Тим не менше, на його похорон прибули високі посадові особи зі всіх провідних країн світу. І друзі, і вороги його поважали.
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И это еще Порошенко не ушёл. Быстро поняли, что больше никто им глотки грызть не будет.
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Зеленський буде з такими боротися за допомогою Фейсбуку😁
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Похоже наступают веселые времена. Еще для полного счастья пусть как можно скорее Климкина сменят. Слышала, вроде как там маячит на горизонте наш беззубый посол в Австрии.
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Не те слово, бо Беда, коль пироги начнет печи сапожник, / А сапоги тачать пирожник.
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А что делает Украина? Продолжает жаловаться в инстанции ЕС?
Почему мы не обращаем внимания на "оголтелые фашистские вылазки венгерской военщины" против бедных цыганских наркоторговцев и не менее бедных бешенцев из игиловских бантустанов? Мы могли бы так зачмырить венгерского орбана, что они бы вспоминали советскую оккупацию с ностальгией, и прокляли бы закарпатье на веки вечные, как и тех кто туда полез.
Но видно кому-то нужен еще один фронт на западе, а то слишком уж много националистов в киеве вопросы задают неудобные.
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Получит персону нон-грата от новоспеченного героя Украины?
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При Зеленском теперь это вполне реально.. план расчленения Украины ему уже Кремль передал
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Вовік об"єднав навколо себе Україну, на хвилинку. Як Мародер з пуйлом її не ділили
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Каким образом? Часть избирателей Зе сегодня "бессмертным полком" ходили. Ты вместе с ними?
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Та нехай ходять. Аби шкоди не робили
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Угорський фсбшний "націоналіст" ***** спровокував. А на цю провокацію відкликнеться якийсь укранський фсбшний "націоналіст", Тягнибок, наприклад.
Їхня служба небезпечна і важка...
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Эти цыгане совсем уже рамсы попутали, гнать их в шею.
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****** фінансується з кремля як і інші праворадикали. Ось цікаво чому путінізм фінансує нацизм? Аверс та реверс як в 1939?
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Дані щодо найбільш численних національностей, які проживають в Закарпатській області.
Українці: 1010,1 -80,5%
Угорці: 151,5 - 12,1%
Румуни: 32,1 - 2,6%
Москалі (росіяни): 31,0 -2,5%.
Цигани: 14,0 - 1,1%.
словаки .....................
Більше 80% українців в Закарпатті! І мізер, тільки 12% угрів - гунів і споріднених з ними москалів замаскованих під нібито росіян яких 2,5%. Так кому надати автономію ? Може ще румунам і циганам а вони чим гірше гунів і кацапів. Маячня, важко навіть уявити що ці угорці витворяли якби їх була більшість як москалів в окупованому Криму.
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Парламент Румынии не поддержал законопроект, которым предполагалось предоставление автономии трем румынским уездам, где проживают местные венгры.Против законопроекта проголосовали 218 депутатов,а за его утверждение -лишь 20 народных избранников .По румынским законам о меньшинствах во всех административных единицах, где венгры составляют минимум 20 % населения, венгерский язык является официальным на местном уровне.
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ну ну это вам не крым с лугандоном где параша грничит тут вам в глотку быстро натолкают.хватит роты две спецуры
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Питання в тому, чому зняли заборону цьому ****** на в"їзд до України ?
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Питання в тому, чому йому не висунуто звинувачення в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та сепаратизму? Чому безперешкодно пускають в Україну?
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ахахах порохоботы не слышу вашего дякуемо бебебе!!!!БЕБЕБЕБЕ!!!! дякуйте
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он нижче пару шарікових шось тявкають Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4320 шось їх все менше і менше
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Да нам, порохоботам, плевать. Там 128 горно-штурмовая, она справится.
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Це не та, що самовільно покинула свої позиції під час подій, відомих як "Іловайський котел"?
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В 2014-ом они были в Луганской области, Лисичанс - Северодонецк-Рубежное. В Донецкой области они были уже в 2015-ом.
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там как раз был алексей петрович. он всех спас. вовремя миномет достал.
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нет. герой алексей петрович. вы не в курсе?
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У лоханске 2000 рыл НГУ , не считая прочих, на бтр просрали 400 с берданками. Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6101 Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6101
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В СМИ напомнили, что по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% являлась дотационной, "поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом". - ну и что? Дамбас тоже был дотационным, но захотел в Россию и всё.
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Одним уже на Донбассе навешали лапши на уши, что они кормят всю Украину. Итог виден. Утром как тараканы на бегах через КПП несутся за кормом к украинскому КПП. Теперь ******* на очереди. Когда с лозунгами выйдут - "Хватит кормить Киев" Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8713
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Хоч і написала слуга почившого в мирі уалц-мана, але плюсую
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так ты же себе выбрало нового уалц-мана, только зебильного!... Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5651
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Так они по нашему не умеют ни говорить ни писать. Там же одни цигане как гуси гергочут ничего не понять
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Ничего, им глав-****** поможет. Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7023 То, что они не знают украинского, это не их вина. Это вина тех, кто четверть века не обращал внимания на этот регион и на языковой вопрос. Равно как то же самое происходило на Востоке и в Крыму.
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по ходу, прокремлевская пpoститyтка проблеяла по отмашке из паРaши
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пусть к Зебилу обратится, его лохторат поддержит такое руками, ногами и х..ром!...))
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в нас сьодні додаток до героїв України .. можна папу-крадія парашенку=савченко+грицака в атаку на ******** запускати.. хай докажуть шо герої
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Это просто капец .Как может приезжать какой то хер и рассказывать какое должно быть устройство страны? Тут не запрет на вьезд должен быть,он должен быть арестован по статье тероризм .
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Он не хер какой-то а миноритарный хозяин Украины, чурка ты безграмотная!
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Вот это чмо промосковское приносит вред венграм и их жизни в Украине
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ипальник запомнить и при встрече - зробити фізичне зауваження!
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и это не расценивается хоть кемто у нас, сбу, парламент, как попытка пересмотра границ и при-
зыв к сепаратизму, посягателство на территориальную целостность страны.... мид где........ алё
гараж, де вы прячетесь ???
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Дурни, не суйтесь к украм! Мы с кацапами воюем, а вас ******** прокатим за нехрен делать. Днепр+Львов и другие наши хлопчики этих младоевропейцев на место поставим. Не трогайте укропов, дешевле бедет
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климкинд как всегда молчит, язык в опу засунув.
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ну что зеЛя теперь посмотрим как ты будешь рулить. Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2923
а ну бегом зажай этого ******!
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Петя все просрал а Зеля теперь убирай? Тогда убрать сначала нужно того кто понасерал. А дальше всех по порядку.
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Ну а что. Парашенко дал крыму Свободную Економическую Зону. Дал дамбасу Особый статус. Вот и йовбаки захотели себе урвать автоомию. а дальше только держись, будут рвать страну на куски...
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А з якого дива цього уйобка взагалі пускають в нашу країну?
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Я вот не пойму, почему ему до сих пор не запрещен вьезд в Украину?
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новоспечений "герой України" Грицак нічого не хоче сказати з цього приводу ? Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6512
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**** с паганяловом шнайдер и тут кагал, аблажили. Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5478 Лідер угорської партії "******" Томаш Шнайдер пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5478
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Підтримую автономію голови ****** від його тулуба!
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"Деньги, заработанные на Закарпатье, оставались в регионе" ,"Донбасс кормит Украину " ,сколько еще пидо...в типа Томаша Шнайдера будут безнаказанно разваливать страну?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛидер венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер пообещал Закарпатью поддержать "автономию от Киева", - СМИ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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