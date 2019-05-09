 "Считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной", - Ярош о присвоении звания "Герой Украины" главе СБУ Грицаку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ярош отметил: "Узнал о присвоении звания Героя Украины председателю Службы безопасности, генералу Василию Грицаку. В связи с этим хочу поздравить его не только по телефону, но и в публичном пространстве.



Да, Василий Сергеевич Грицак – мой боевой побратим и друг, с которым мы прошли плечом к плечу все годы российско-украинской войны, поэтому моя оценка кому-то может показаться субъективной.



Но, во-первых, считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной, потому что знаю о неоднократном его личном участии и руководстве как боевыми, так и специальными операциями (в том числе совместными с украинскими добровольцами). Они проходили как на передовой, так и за линией фронта, а также в украинском тылу. Об этом когда-то будут писать книги.



Знаю о большой помощи генерала Грицака в развертывании и деятельности добровольческого движения, о ликвидации российского бандитского подполья и недопущении дестабилизации в Украине.



Да, эта награда принадлежит не только Василию Сергеевичу, ею государство отмечает многих героев, которые служат Украине в рядах СБУ и честно выполняют свой долг по защите нашей независимости, но в бой их ведет генерал Грицак и за это ему честь и хвала.



Зная о разногласиях в обществе, сразу отмечу, что я четко разделяю тех Героев Украины, которые заслужили это звание на войне, и тех, кому раздавали это звание до Майдана без всяких на то причин.



Господь дал мне не одного боевого побратима, с которыми я имел честь воевать за нашу родину и которые гордо носят звезду Героя Украины. Это и Михаил Забродский, и Евгений Межевикин, и Игорь Гордийчук. И в этот ряд я могу также поставить Василия Грицака.



Поздравляю тебя, брат, с высоким званием Героя Украины! Вместе победим! Слава Украине!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии в Днепре: Они стали на защиту свободы и независимости Украины в 2014-м. ФОТОрепортаж+СПИСОК (обновлено)