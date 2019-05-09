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 Политика Украины, Общество
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Все про:Герой_Украины (240) Ярош (277) Грицак Василий (394)

 "Считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной", - Ярош о присвоении звания "Герой Украины" главе СБУ Грицаку

Один из экс-лидеров "правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал присвоение звания "Герой Украины " главе СБУ Василию Грицаку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ярош отметил: "Узнал о присвоении звания Героя Украины председателю Службы безопасности, генералу Василию Грицаку. В связи с этим хочу поздравить его не только по телефону, но и в публичном пространстве.

Да, Василий Сергеевич Грицак – мой боевой побратим и друг, с которым мы прошли плечом к плечу все годы российско-украинской войны, поэтому моя оценка кому-то может показаться субъективной.

Но, во-первых, считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной, потому что знаю о неоднократном его личном участии и руководстве как боевыми, так и специальными операциями (в том числе совместными с украинскими добровольцами). Они проходили как на передовой, так и за линией фронта, а также в украинском тылу. Об этом когда-то будут писать книги.

Знаю о большой помощи генерала Грицака в развертывании и деятельности добровольческого движения, о ликвидации российского бандитского подполья и недопущении дестабилизации в Украине.

Да, эта награда принадлежит не только Василию Сергеевичу, ею государство отмечает многих героев, которые служат Украине в рядах СБУ и честно выполняют свой долг по защите нашей независимости, но в бой их ведет генерал Грицак и за это ему честь и хвала.

Зная о разногласиях в обществе, сразу отмечу, что я четко разделяю тех Героев Украины, которые заслужили это звание на войне, и тех, кому раздавали это звание до Майдана без всяких на то причин.

Господь дал мне не одного боевого побратима, с которыми я имел честь воевать за нашу родину и которые гордо носят звезду Героя Украины. Это и Михаил Забродский, и Евгений Межевикин, и Игорь Гордийчук. И в этот ряд я могу также поставить Василия Грицака.

Поздравляю тебя, брат, с высоким званием Героя Украины! Вместе победим! Слава Украине!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии в Днепре: Они стали на защиту свободы и независимости Украины в 2014-м. ФОТОрепортаж+СПИСОК (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3126155
 
   
 Топ комментарии
 
Да Ярош ,власть меняет людей,нам хватило козака гаврилюка.Вы все похерилили.
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Я так розумію, що Героя України потрібно було дати тобі?
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Молодец Ярош открыто поздравил коллегу и своего шефа, как всегда не особо скрывая свое СБУ шное происхождение.
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Порошенко дав Героя України начальнику власної охорони Грицаку, яким він був з 2010го року. Думка Яроша у цьому ракурсі малозначима.
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Вата от пети ,почитайте его биографию,потом умничайте.И еще посмотри биографии всех из генштабаба и подумайте почему Украине не дает никто оружия и почему был Илловайск,Дебальцево и т..д и т.п.
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Був провідник,потім полупровідник.далі швея бісером і нарешті ********* палочка в руках прислужника кремля
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Взял. С заглотом.
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А ми дивуємося. чого ніхто не відповів за смерть Сашка Білого....
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А чиїм побратимом він був і під яким знаменом він воював ?
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Яценюк , Турчинов , Аваков - вони в той час керували країною .
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Я не ставила питання про керівників країни.
Чиї підлеглі вбили Білого?
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дивіться вище - підлеглі вищеназваних персонажів !
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Новини тих часів чітко вказують на підлеглих Авакова.

Был конкретный план по задержанию, но все пошло не так, - МВД об убийстве "Сашка Билого".

https://censor.net.ua/news/277929/byl_konkretnyyi_plan_po_zaderjaniyu_no_vse_poshlo_ne_tak_mvd_ob_ubiyistve_sashka_bilogo

Невдовзі їх накажуть?
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а чиїм підлеглим був тоді Аваков ?
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Був призначений в лютому 2014 року ВР в уряд Яценюка.
При новій владі винні будуть покарані?
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18 травня Петро Порошенко присвоїть звання Героя України Петру Порошенку,бо від Зеленського не дочекаєшься
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диванные екцперты,полководцы,наполеоны,щтирлицы с кровати как всегда раздают свои "авторитетные" анализы о том или другом человеке который реально брал участие в противостоянии российским оккупантам,хотелось бы посмотреть на них на яву,наверняка какие то неудачники которые оскорбляя и унижая других людей поднимают себе самооценку и самоутверждаються
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лидер и борец проиграл в борьбе с олигархами, став на их службу, во время смотался из правого сектора, бабло победило
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Ну, тепер то ти на шляху до комунізму.
До речі, а звідки ти?
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Я сторонник пути к европейскому социализму, еще в начале 2000 изучал социальную рыночную экономику Германии
з України я, не агент Кремля, не хвилюйся за це
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Думаю, що Грицаку буде вдвічі приємніше, якщо йому цю нагороду вручить Бабченко, який раптово вилізе весь у свинячій крові з тумбочки Рубана "Вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою", - Ярош про присвоєння звання "Герой України" голові СБУ Грицаку - Цензор.НЕТ 8887 "Вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою", - Ярош про присвоєння звання "Герой України" голові СБУ Грицаку - Цензор.НЕТ 9001
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Не готов принять решение о награде грицаку, как и слова яроша в его поддержку. Ничего не оспариваю, но осадок есть.
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так питання навіть не в тому чи повинен грицак отримати героя. якщо до нього є претензії то в тому що сбу використовувалась проти політичних опонентів порошенка і щеміла бізнес. піде порошенка якщо це свинство припиниться не буде стільки галасу.
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Что-то Ярош совсем скатился. Одобрительный орган общественного мнения от националистов. Капец, в 14-м хотел чтобы он стал перзидентом. Радует что не стал.
Последняя надежда националистов - НацКорпус и НацДружины, единственные кто отстаивает здоровый национализм, а не Свободовский полуфашизм, и лояльный режиму псевдонационализм Яроша.
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Ага, осталось только уточнить национализм какой именно нации отстаивают нацжоны "Вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою", - Ярош про присвоєння звання "Герой України" голові СБУ Грицаку - Цензор.НЕТ 4961
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логика у людей завал - те кто воюет 5 лет это не защитники Украины - а вот кто за деньги хулиганит тот - херой - мрак
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Білецький все давно сказав. Бєлой Раси.
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нцжен замуж отдали по ходу - выборы прошли и пошли они по рукам))))
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"Здорового націоналізму" не існує в природі. Націоналізм - тобто преференція нації, а не всього народу, поділ на "титульних" і "нацменшини" - це патологія.
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Ну так, Нацбанди авакова, яких спонсорує коломойський, може, і націоналісти, але зовсім не українські. Всі, хто пов'язаний з коломойським, включаючи зеленського, є АНТИукраїнцями. І не дивно, бо справжні українці не могли голосувати за людину, яка на протязі років на весь світ ображала все українське.
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Тепер зрозуміло чию зброю чистив Ярош, що не відсвічував вже років з три.
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Я так понимаю, нагнули Яроша? И можно догадаться кто....
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Кот Баюн d4bd94a9 таких не нагинають, він сам по собі. При Януковичі не нагнули, а тепер тим більше.
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Следующий на награждение от пети - Ярош, сумел воспользоваться ситуацией, куда Филатов, туда и Ярош...
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а сбу к взорваным военным складам вообще никаким боком?
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Порошенко после проигрыша выборов то ли метит своих ярых приверженцев, раздавая им награды, звания, назначая на ключевые должности и т.д.
То ли к чему-то готовится ....
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К свиноперевороту.
Чтобы достроить кругооборот свиней в природе - загадочное явление, успешнь освоенное в России, Венесуэле, Сирии и прочих арабов, а также Северной Корее - и пока (или едва) не освоенное в центре Европы - в Украине.
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жовтоблакитний участвовал, и не единожди, и лично сепаров к стенке ставил. Про то как он в Горловку 14г. заехал под видом прапора или сержанта чтоб забрать погибших побратимов читайте на пространствах сети.
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В СБУ и на Яроша ,вероятно, есть досье с компроматом. Кукол дергают за нитки ....на то они и спецслужбы, ничем не брезгуют. Что угодно запоешь.
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"Один из экс-лидеров"..."советник"..."друг" ______________ПРИКОРМЛЕННЫЙ БАЛАБОЛ!
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"советник" сбу уже три года..."чистит оружие"! не удивлюсь если ярошу тоже что то "дадут"
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Я би воліла бачити Яроша президентом.
Але люди ще не доросли.
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Я теж не проти. Нехай буде "Президентом" в палаті №6,
Бо в "сьмій" палаті - там "парламентська республіка"
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мутный тип...сослужил немалую службу россиянскому мордору в деле запугивания местных баранов "правым сектором"! возник ниоткуда, в "нужное" время...
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Так этот Ярош служил в российской армии,или в сибири несколько лет только батрачил на русских хозяев тщательно скрывая свой украинский патриотизм?
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та шо ти кажеш кацапе, йди оно до свого пахана путін-*****!!!!
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Так был твой Ярош российским военнослужащим или нет,судя по твоей нервной реакции таки был и присягал ***** эльцину.
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Ольгино - есть Ольгино. Плюнуть во все.Все измазать. Тролли, одним словом.
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І Дмитро Ярош, і Григорій Омельченко підтримують це нагородження.
Дебати закриті. Нагорода - заслужена.
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"... по совокупности - за массовые преследование волонтеров и добровольцев первой волны, за прикрытие марша Гиркина из Славянска в Донецк, за кровавое побоище под Радой (все следы взрыва гранаты вели на Владимирскую, поэтому дело похоронено), за взорванные склады (с которых заранее вывозились вооружения на миллионы и, как говорил сам Порошенко, миллиарды), за крышевание контрабанды в зоне АТО - за всё это и многое другое пока еще действующий президент Порошенко присвоил звание Героя Украины верному Грицаку - председателю украинского КГБ.
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Кто следующий? Свинарчук? Семочко? Гиви с Моторолой (посмертно)?
Не верите в такое? А зря. Присвоили же сегодня звание генерал-майора замначальника ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью КГБ/СБУ тов. С.Коваленко. Ага, тому самому... А всего сегодня присвоено 24 (двадцать четыре!!!) генеральских звания. И мы искренне верим - не за личную преданность и не за некоторую сумму отслюнявленных долляров, а чиста, *****, по справедливости..."
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Ярош - агент СБУ. Тому й підгавкує, як опер сказав....
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Етапи еволюції Яроша:
1. Провідник.
2. Напівпровідник.
3. Діелектрик, або просто ******.
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з часів Корчинського - всі "провідники ультрарадикалів" є агентами КДБ-СБУ ... от і думайте
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А я чем хуже Грицака?Петя!А мне Героя слабо дать?!
"Вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою", - Ярош про присвоєння звання "Герой України" голові СБУ Грицаку - Цензор.НЕТ 670
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Ярош в отличие от диаанных экспертов, знает его реальные заслуги...
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Ось цей "помічник депутата Наливайченка" і проколовся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной", - Ярош о присвоении звания "Герой Украины" главе СБУ Грицаку
 
 
 
 
 
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