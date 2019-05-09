 "Считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной", - Ярош о присвоении звания "Герой Украины" главе СБУ Грицаку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Ярош отметил: "Узнал о присвоении звания Героя Украины председателю Службы безопасности, генералу Василию Грицаку. В связи с этим хочу поздравить его не только по телефону, но и в публичном пространстве.
Да, Василий Сергеевич Грицак – мой боевой побратим и друг, с которым мы прошли плечом к плечу все годы российско-украинской войны, поэтому моя оценка кому-то может показаться субъективной.
Но, во-первых, считаю эту высокую государственную награду абсолютно заслуженной, потому что знаю о неоднократном его личном участии и руководстве как боевыми, так и специальными операциями (в том числе совместными с украинскими добровольцами). Они проходили как на передовой, так и за линией фронта, а также в украинском тылу. Об этом когда-то будут писать книги.
Знаю о большой помощи генерала Грицака в развертывании и деятельности добровольческого движения, о ликвидации российского бандитского подполья и недопущении дестабилизации в Украине.
Да, эта награда принадлежит не только Василию Сергеевичу, ею государство отмечает многих героев, которые служат Украине в рядах СБУ и честно выполняют свой долг по защите нашей независимости, но в бой их ведет генерал Грицак и за это ему честь и хвала.
Зная о разногласиях в обществе, сразу отмечу, что я четко разделяю тех Героев Украины, которые заслужили это звание на войне, и тех, кому раздавали это звание до Майдана без всяких на то причин.
Господь дал мне не одного боевого побратима, с которыми я имел честь воевать за нашу родину и которые гордо носят звезду Героя Украины. Это и Михаил Забродский, и Евгений Межевикин, и Игорь Гордийчук. И в этот ряд я могу также поставить Василия Грицака.
Поздравляю тебя, брат, с высоким званием Героя Украины! Вместе победим! Слава Украине!"
Чиї підлеглі вбили Білого?
Был конкретный план по задержанию, но все пошло не так, - МВД об убийстве "Сашка Билого".
https://censor.net.ua/news/277929/byl_konkretnyyi_plan_po_zaderjaniyu_no_vse_poshlo_ne_tak_mvd_ob_ubiyistve_sashka_bilogo
Невдовзі їх накажуть?
При новій владі винні будуть покарані?
..
за шоколад
До речі, а звідки ти?
з України я, не агент Кремля, не хвилюйся за це
Последняя надежда националистов - НацКорпус и НацДружины, единственные кто отстаивает здоровый национализм, а не Свободовский полуфашизм, и лояльный режиму псевдонационализм Яроша.
То ли к чему-то готовится ....
Чтобы достроить кругооборот свиней в природе - загадочное явление, успешнь освоенное в России, Венесуэле, Сирии и прочих арабов, а также Северной Корее - и пока (или едва) не освоенное в центре Европы - в Украине.
Але люди ще не доросли.
Бо в "сьмій" палаті - там "парламентська республіка"
Дебати закриті. Нагорода - заслужена.
( Свернуть )
Кто следующий? Свинарчук? Семочко? Гиви с Моторолой (посмертно)?
Не верите в такое? А зря. Присвоили же сегодня звание генерал-майора замначальника ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью КГБ/СБУ тов. С.Коваленко. Ага, тому самому... А всего сегодня присвоено 24 (двадцать четыре!!!) генеральских звания. И мы искренне верим - не за личную преданность и не за некоторую сумму отслюнявленных долляров, а чиста, *****, по справедливости..."
1. Провідник.
2. Напівпровідник.
3. Діелектрик, або просто ******.