 Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

"Я считаю, что это псевдоактивисты за проплаченные деньги. Осталось очень мало денег после президентских выборов, осталось бы больше - больше бы 20 человек пришло. У меня очень много проблем, работы чтобы еще обращать внимание на сугубо проплаченные политические акции", - сказал он.

"Сколько активистов приходило? А сколько людей смотрит "Интер?", - добавил Пилипец.

Напомним, 9 мая активисты пикетировали офис телеканала "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду.