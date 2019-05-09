 Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".
"Я считаю, что это псевдоактивисты за проплаченные деньги. Осталось очень мало денег после президентских выборов, осталось бы больше - больше бы 20 человек пришло. У меня очень много проблем, работы чтобы еще обращать внимание на сугубо проплаченные политические акции", - сказал он.
"Сколько активистов приходило? А сколько людей смотрит "Интер?", - добавил Пилипец.
Напомним, 9 мая активисты пикетировали офис телеканала "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду.
вот это пилинец и есть проплаченный промосковский шарамыга)
Простий хлібороб @milhlopak 10 часов назад
Апаршин хоче росформувати реактивний полк у Кременчуці: «Перспектив у ракетчиков практически нет! Ракеты, которые сейчас стоят на вооружении - российские» 107-й реактивно-артиллерийский полк в Кременчуге в будущем может быть расформирован. -www.telegraf.in.ua/kremenchug/2014/10/11/107-y-reaktivno-artilleriyskiy-polk-v-kremenchuge-v-buduschem-mozhet-byt-rasformirovan_10040472.html
вовочкидурака?
Інтер давно треба було розчавити. Живуче **********...
Масштабная акция )))))))
Посмотрим на реакцию конторы Арсенчика - Национальный Корпус.
Сам Пилипец працює там безоплатно, бо великий шанувальник русскава міра.
он не молод, и вечно пьян.
но зато мой друг, лучше всех играет блюз.