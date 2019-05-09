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 Происшествия, Общество
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Все про:акция (1901) Интер (465) пикет (568)

 Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной

Директор компании "Национальные информационные системы", которая изготавливает контент для телеканала "Интер", Александр Пилипец назвал акцию протеста "Вимкни російське" под офисом проплаченной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

"Я считаю, что это псевдоактивисты за проплаченные деньги. Осталось очень мало денег после президентских выборов, осталось бы больше - больше бы 20 человек пришло. У меня очень много проблем, работы чтобы еще обращать внимание на сугубо проплаченные политические акции", - сказал он.

"Сколько активистов приходило? А сколько людей смотрит "Интер?", - добавил Пилипец.

Напомним, 9 мая активисты пикетировали офис телеканала "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду.

Источник: https://censor.net.ua/n3126154
 
 
 Топ комментарии
 
Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной
вот это пилинец и есть проплаченный промосковский шарамыга)
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"гірше за московські воші ,можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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Машу Столярову (из московской подворотни) выгнали, но дело её живёт
Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной - Цензор.НЕТ 5025
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Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной
вот это пилинец и есть проплаченный промосковский шарамыга)
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та не...то он боится,что проплаты прекратятся,если вымкнуть
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"гірше за московські воші ,можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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Від російських вошей гниди можуть бути лише російські.
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нє он одін такой старатєльний

Простий хлібороб‏ @milhlopak 10 часов назад

Апаршин хоче росформувати реактивний полк у Кременчуці: «Перспектив у ракетчиков практически нет! Ракеты, которые сейчас стоят на вооружении - российские» 107-й реактивно-артиллерийский полк в Кременчуге в будущем может быть расформирован. -www.telegraf.in.ua/kremenchug/2014/10/11/107-y-reaktivno-artilleriyskiy-polk-v-kremenchuge-v-buduschem-mozhet-byt-rasformirovan_10040472.html
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Интересно, в украинской армии имплементирована защита от вовочки дурака? Представник "Інтера" Пилипець вважає акцію протесту "вимкни російське" під офісом телеканалу проплаченою - Цензор.НЕТ 464
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певно, всі притомні про це зараз діяльно там опікуються
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Акция под офисом "интера" считает Пилипца" *********.У нас ведь кто как хочет,так и считает Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной - Цензор.НЕТ 5354
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та,ні ,він не підорас,він просто гомік)
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Зачем вы обижаете гомиков сравнивая их с пилипцом - говницом?
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ТАНУНА...
Інтер давно треба було розчавити. Живуче **********...
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З приводу "сколько людєй смотріт інтер": в 2013 він за рейтингом був на 1 місці в Україні, а зараз то на 3, то на 4...
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Да шо там интер, у нас много еще каналов, тут Шуфрича недавно смотрел, на медведчуковском канале, он уже чуть Владимира Владимировича Путина-Фуйло не начал хвалить, какой он хороший
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Лайно кацапське і канал, і пилипздець.
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Слово "пилипец" хорошо рифмуется со словом, наиболее подходящим для будущего "Интера".
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рифма вообще страшное дело - одна удачная рифма и пимпец
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сорти різні - ефект один

Представитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной - Цензор.НЕТ 6068
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Интеровцы ребята профи и граммотеи, но среблолюбцЫ
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Может и не проплаченная. Но с какого хера эти хунвейбины должны диктовать всем что смотреть. Не нравится, не смотри.
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Це вище твого роозуміння, кацапчику. Твоя робота - тупо копіпейстити методичку. А лікбез у нас платний.
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Вважаю існування такого каналу як "Інтер" загрозою для національної безпеки.
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За всі роки незалежності влада так і не спромоглася вимовити слово дерусифікація.
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Шоб вы таки понимали оторванность этих людей от реальности, они считают вас тупым быдлом, которое можно согнать в толпу только деньгами. Любая акция для них - априори чье-то вложение денег.
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С 14, Правый Сектор, ВО Свобода, Тризуб - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
Посмотрим на реакцию конторы Арсенчика - Национальный Корпус.
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Я інтер вимкнув ще 4 роки назад, зараз вимкнув плюси, яке лайно буде наступне, не знаю.
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А що з плюсами? Шабаш дідів на палицях транслювали в прямому ефірі? Що там кацапського чі сєпарського?
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Плюси обидлячили народ і привели клоуна до влади.
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Тим, що сказали правду про мародера, яку і так всі знали?
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Скажіть дякую, що вас ще досі дійсно не спалили. Кубло сєпарське.
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Александр Пилипец назвал акцию протеста "Вимкни російське" под офисом проплаченной Источник: https://censor.net.ua/n3126154
Сам Пилипец працює там безоплатно, бо великий шанувальник русскава міра.
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Оно еще хавало раскрыло Пилипец - московская шлюха вместе со своим дерьмовым каналом Вот интересно кто то начистит морду кому то из интера Как достали эти уроды со своим интером Представник "Інтера" Пилипець вважає акцію протесту "вимкни російське" під офісом телеканалу проплаченою - Цензор.НЕТ 9807
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поднят ворот, пуст карман.
он не молод, и вечно пьян.
но зато мой друг, лучше всех играет блюз.
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Проплаченной? Значит он отрицает наличие украинских патриотов! А патриоты страны могут только существовать при существовании страны на которую они опираются. Значит он отрицает существовании страны Украина. А значит выбор он очень прост- либо существует Украина,либо существует такой гражданин Украины(имею гражданство). В любой стране во время войны свобода слова ограничивается, а свобода слова врагов расстреливается. Смысл войны только в одном, либо победить или проиграть. В чем смысл войны у наших поводырей?
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Интересная логика. А роспропаганда на Интере не проплачена? Или там все - альтруисты идейные?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставитель "Интера" Пилипец считает акцию протеста "Вимкни російське" под офисом телеканала проплаченной
 
 
 
 
 
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