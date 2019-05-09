 В памятных мероприятиях 9 мая приняли участие 700 тысяч человек, - полиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя Нацполиции Ярослава Тракало, к охране общественного порядка привлекли почти 22 тысячи правоохранителей, среди них - 19,3 тысячи полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье", - рассказал Тракало.

В то же время полицейские зарегистрировали 33 события, связанные с использованием запрещенной символики. Больше всего таких событий зафиксировано в Днепропетровской (7), Николаевской (5) и Одесской (3) областях, а также в Киеве (6).

"13 сообщений из этого количества касались использования "георгиевской ленточки", ещё 15 событий были связаны с использованием другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота)", - уточнил Тракало.

По данному факту правоохранители составили 13 админпротоколов за использование "георгиевской ленточки", а также завели пять уголовных дел по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

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Четыре дела возбуждены в Днепропетровской области, еще одно - в Одесской.

Еще три уголовных дела полицейские открыли по статье "Хулиганство".

"В одном случае - неизвестные забросали камнями автобусы, движущиеся из г. Кривой Рог в г. Днепр. В другом - уголовное дело открыто по факту, когда неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей. Еще одно дело заведено в Одессе по статье 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Там во время фильтрационных мероприятий на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину с кастетом", - рассказал Тракало.

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