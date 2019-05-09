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 В памятных мероприятиях 9 мая приняли участие 700 тысяч человек, - полиция

Полиция сообщает об отсутствии грубых нарушений общественного порядка во время памятных мероприятий 9 мая в Украине. Всего прошли более 1,4 тысячи мероприятий, в которых приняли участие около 700 тысяч человек.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя Нацполиции Ярослава Тракало, к охране общественного порядка привлекли почти 22 тысячи правоохранителей, среди них - 19,3 тысячи полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье", - рассказал Тракало.

В то же время полицейские зарегистрировали 33 события, связанные с использованием запрещенной символики. Больше всего таких событий зафиксировано в Днепропетровской (7), Николаевской (5) и Одесской (3) областях, а также в Киеве (6).

"13 сообщений из этого количества касались использования "георгиевской ленточки", ещё 15 событий были связаны с использованием другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота)", - уточнил Тракало.

По данному факту правоохранители составили 13 админпротоколов за использование "георгиевской ленточки", а также завели пять уголовных дел по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД

Четыре дела возбуждены в Днепропетровской области, еще одно - в Одесской.

Еще три уголовных дела полицейские открыли по статье "Хулиганство".

"В одном случае - неизвестные забросали камнями автобусы, движущиеся из г. Кривой Рог в г. Днепр. В другом - уголовное дело открыто по факту, когда неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей. Еще одно дело заведено в Одессе по статье 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Там во время фильтрационных мероприятий на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину с кастетом", - рассказал Тракало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3126152
 
 
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Ostap Drozdov7 год · 5-й рік поспіль я традиційно публікую цей текст 9 травня.
...Мого дідуся на фронт узяли 18-річним. Він пройшов пів-Європи і брав Берлін. Отримав два поранення в руку, був контужений. І ось - 9 травня. В Берліні, вже після капітуляції, він забрів у напівзруйнований квартал і відчув біля потилиці затвор пістолета. Запала мертва тиша. Десь неподалік було чутно гуляння радянських вояків - а тут смерть стоїть у тебе за плечима. Дідусь плавно розвернувся. І побачив перед собою замурзаного й переляканого німця - теж молодого, 19-річного. Той навів пістолет. Перед очима за кілька секунд пролетіло не минуле життя, а майбутнє - того, якого може й не бути. Стоячи 19-річним перед дулом пістолета такого ж 19-річного німця, дідусь заплакав. Сльози одна за одною покотилися по його щоках. Від страху. Від безпомічності. Пройшовши війну, він уже готовий був стати однією з останніх її жертв. Аж тут він побачив, що його німецький ровесник теж почав плакати. Вони обидвоє стояли на відстані зарядженого пістолета - й обидвоє плакали. Обидвоє - від страху і від безпомічності. Війна - це і є сльози того, хто не хоче помирати, і того, хто не хоче вбивати. Німець відпустив мого дідуся, зникнувши серед розвалин.
Із фронту дідусь повернувся зовсім іншим. Справа не лише в пораненнях, які давали про себе знати аж до самої старості. Він, як ніхто інший, знав, що таке 9 травня. Для нього це завжди був День Життя. День подарованого життя. День сліз, які стікали по щоках за мить до вистрілу. День великого людського милосердя. День, коли хочеться жити в мирі. День, коли треба не горілку пити й концерти влаштовувати - а просто помолитися й подякувати за можливість дихати.
Через рік після повернення з фронту - 8 років сибірських таборів. Красноярський край, тайга, 40-градусні морози, лісоповал. Це теж була війна - війна за виживання, війна за повернення додому. Війна, в якій не було таких явних ворогів, як німці. Так вийшло, що німець подарував йому життя, а совєтський режим хотів забрати. Тому мій дідусь у свої неповні 30 уже пройшов дві війни.
Про кожну свою медаль він міг розповісти. Перед кожним 9 травня він їх чистив. Мав спеціальний піджак світло-сірого кольору, куди навішував свої нагороди. Одягав його лише один раз у рік. Він навіть не знав, що таке георгіївська стрічка. Він завжди відмовлявся, коли я, будучи школярем, просив його прийти до класу і розказати про війну. Підрісши, я жахнувся від думки, що ніколи не розумів свого дідуся. Для мене це була героїчна романтика - а для нього 9 травня був днем повернення під дуло пістолета в напіврозваленому Берліні.
Мого дідуся уже немає 9 років. Він прожив достойне життя. Пройшовши і війну, і Сибір - він однаково ніс у собі і спогад, і правду. Питомий українець-патріот із піджаком, зверху до низу завішаним бойовими нагородами. Розпад Союзу він сприйняв як персональне свято. Біля синьо-жовтого прапора він міг навіть зупинитися і постояти мовчки. Росію завжди вважав ворогом. На дух не терпів шовінізму. Йому допікав сором за те, що його однополчани гвалтували жінок по всьому маршруту фронту. Він бачив, як русская голота грабувала берлінські підвали, виносячи консерви, повидла і компоти. З мого дідуся відкрито глузували, бо він із війни нічого краденого не віз додому.
Це - його історія. Не радянська, не ура-патріотична, не ідеологічна - а дуже інтимна, дуже особиста історія хлопця, який в останній день війни міг поповнити число тих убитих, на кістках яких зараз влаштовують танці кагебістські виплодки з муляжами замість орденів. Тому коли я бачу, як оголтєлая тьотушка в пілотці слово в слово переповідає сталінську версію "героичной борьбы советского народа за свою свободу" - я замовкаю. Мій дідусь не був "советским народом", а безкраї простори Сибіру не є тією свободою, за яку варто було помирати.
Я дуже хочу, щоб 9 травня стало тихим-претихим днем тихих-претихих історій. Не переможців - а простих людей, які побували в пеклі.
P.S. Люди, які сьогодні одягають колорадські лєнточки чи червоні знамена, нічого не знають про 9 травня. Тому що для мого дідуся 9 травня - це ще один етап окупації. Мій дідусь по-справжньому відчув себе Переможцем 24 серпня 1991 року.
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Шабаш маргиналов. Поминальный день 8 мая....ряженые на 9, коллаборационизм
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Не так і багато зайвих в Україні людей)))Ось їх всіх потрібно за парєбрік,для миру та спокою в Україні.
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МОЛОДЦЫ
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Не так і багато зайвих в Україні людей)))Ось їх всіх потрібно за парєбрік,для миру та спокою в Україні.
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ты хочешь сказать что 9 млн украинцев в во вторую мировую войну зря погибли?Лишние в Украине только люди вроде тебя
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Коли мені буде цікава твоя думка,я у тебе запитаю))
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это была не думка,а вопрос к тебе,хотя можешь не отвечать,с тобой и так все понятно
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День перемоги Колими над Бухенвальдом.
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Шабаш маргиналов. Поминальный день 8 мая....ряженые на 9, коллаборационизм
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Че то ватники совсем распоясались. Петя вернись.)
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Петя сьогодні теж святкував,ти де був,П"яний спав?
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святкував ?

пел частушки, плясал и на гармошке играл ?
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порохоботизм путинизм головного моска

В памятных мероприятиях 9 мая приняли участие 700 тысяч человек, - полиция - Цензор.НЕТ 9456
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нет уж, примазываться ну выйдет - это избиратели Зебила, ваши побратимы!... У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 5324
весь лохторат боек, вилкулов, ленокглубокихглоток с вами!...)))))
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у тебя с ними сейчас будет единое кинопрокатное пространство
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клована давайте, клована, он ее переплюнет!...)
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«Уничтожил 15 немцев, отбил 4 атаки и занял трофейный склад». За что дед Зеленского получил ордена

Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 3696
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Мельничук Сергій‏ @SergeKremp

Діда забрали 23 червня. Йому дали гвинтівку, куму 6 патронів. Вижили, з боями відступали від кордону до Києва. В серпні був поранений, потрапив до полону. Втік, прийшов до дому, переховувався від німців. Після приходу совєтів арештували як зрадника, відсидів. Офіційно не ветеран.
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Все это класс! Но вот таскать чужих дедов на палке, зная, что через час это фото выбросишь - это дикость и паскудство.
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Ostap Drozdov7 год · 5-й рік поспіль я традиційно публікую цей текст 9 травня.
...Мого дідуся на фронт узяли 18-річним. Він пройшов пів-Європи і брав Берлін. Отримав два поранення в руку, був контужений. І ось - 9 травня. В Берліні, вже після капітуляції, він забрів у напівзруйнований квартал і відчув біля потилиці затвор пістолета. Запала мертва тиша. Десь неподалік було чутно гуляння радянських вояків - а тут смерть стоїть у тебе за плечима. Дідусь плавно розвернувся. І побачив перед собою замурзаного й переляканого німця - теж молодого, 19-річного. Той навів пістолет. Перед очима за кілька секунд пролетіло не минуле життя, а майбутнє - того, якого може й не бути. Стоячи 19-річним перед дулом пістолета такого ж 19-річного німця, дідусь заплакав. Сльози одна за одною покотилися по його щоках. Від страху. Від безпомічності. Пройшовши війну, він уже готовий був стати однією з останніх її жертв. Аж тут він побачив, що його німецький ровесник теж почав плакати. Вони обидвоє стояли на відстані зарядженого пістолета - й обидвоє плакали. Обидвоє - від страху і від безпомічності. Війна - це і є сльози того, хто не хоче помирати, і того, хто не хоче вбивати. Німець відпустив мого дідуся, зникнувши серед розвалин.
Із фронту дідусь повернувся зовсім іншим. Справа не лише в пораненнях, які давали про себе знати аж до самої старості. Він, як ніхто інший, знав, що таке 9 травня. Для нього це завжди був День Життя. День подарованого життя. День сліз, які стікали по щоках за мить до вистрілу. День великого людського милосердя. День, коли хочеться жити в мирі. День, коли треба не горілку пити й концерти влаштовувати - а просто помолитися й подякувати за можливість дихати.
Через рік після повернення з фронту - 8 років сибірських таборів. Красноярський край, тайга, 40-градусні морози, лісоповал. Це теж була війна - війна за виживання, війна за повернення додому. Війна, в якій не було таких явних ворогів, як німці. Так вийшло, що німець подарував йому життя, а совєтський режим хотів забрати. Тому мій дідусь у свої неповні 30 уже пройшов дві війни.
Про кожну свою медаль він міг розповісти. Перед кожним 9 травня він їх чистив. Мав спеціальний піджак світло-сірого кольору, куди навішував свої нагороди. Одягав його лише один раз у рік. Він навіть не знав, що таке георгіївська стрічка. Він завжди відмовлявся, коли я, будучи школярем, просив його прийти до класу і розказати про війну. Підрісши, я жахнувся від думки, що ніколи не розумів свого дідуся. Для мене це була героїчна романтика - а для нього 9 травня був днем повернення під дуло пістолета в напіврозваленому Берліні.
Мого дідуся уже немає 9 років. Він прожив достойне життя. Пройшовши і війну, і Сибір - він однаково ніс у собі і спогад, і правду. Питомий українець-патріот із піджаком, зверху до низу завішаним бойовими нагородами. Розпад Союзу він сприйняв як персональне свято. Біля синьо-жовтого прапора він міг навіть зупинитися і постояти мовчки. Росію завжди вважав ворогом. На дух не терпів шовінізму. Йому допікав сором за те, що його однополчани гвалтували жінок по всьому маршруту фронту. Він бачив, як русская голота грабувала берлінські підвали, виносячи консерви, повидла і компоти. З мого дідуся відкрито глузували, бо він із війни нічого краденого не віз додому.
Це - його історія. Не радянська, не ура-патріотична, не ідеологічна - а дуже інтимна, дуже особиста історія хлопця, який в останній день війни міг поповнити число тих убитих, на кістках яких зараз влаштовують танці кагебістські виплодки з муляжами замість орденів. Тому коли я бачу, як оголтєлая тьотушка в пілотці слово в слово переповідає сталінську версію "героичной борьбы советского народа за свою свободу" - я замовкаю. Мій дідусь не був "советским народом", а безкраї простори Сибіру не є тією свободою, за яку варто було помирати.
Я дуже хочу, щоб 9 травня стало тихим-претихим днем тихих-претихих історій. Не переможців - а простих людей, які побували в пеклі.
P.S. Люди, які сьогодні одягають колорадські лєнточки чи червоні знамена, нічого не знають про 9 травня. Тому що для мого дідуся 9 травня - це ще один етап окупації. Мій дідусь по-справжньому відчув себе Переможцем 24 серпня 1991 року.
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Минстецьом попахивает. Все эти тексты про дидов как под копирку.
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у меня правдивая история (со слов мого деда)
Дед мой (не прямой, но неважно, прямой дед пропал без вести 20 апреля 1945 под Берлином) всю войну прошел на танке Т-34. Ну там контузии, смерть со всех сторон, пьянство, легкое мародерство на "освобожденных" землях других стран и т.д.
2-го мая бои в Берлине практически прекратились, город был разрушен, остатьки немцев сдавались или пускали себе пулю в лоб или остервенело стояли на смерть в нескольких последних очагах сопротивления.
Возле одного из разрушенных домов из подвала вышли группка немцев с поднятыми руками, танк остановился, мой дед высунулся из люка, машет немцам рукой мол выходите все. Немцы чо-то крикнули в подвал и оттуда стали выползать сдающиеся немцы, изможденные, раненные. потрепанные.
дед привычным образом крикнул механику, тот достал быстро брезент и расстелил перед танком, жестом показали немцам чо делать. но те и так все знали, что им делать. немцы подходили и все выкладывали на брезент личные ценные вещи - часы, портсигары. зажигалки, ювелирные украшение, короче все ценное. Дед торчал из башни по пояс, вот она, победа. И вдруг шестое чуство вынудило его резко обернуться, сзади стоял немецкий офицер и целился из автомата. Дед прыгнул в башню, но немец прошил очередью левую руку ниже локтя вдребезги.

Та ничо особенного. рядовой эпизод войны...
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Война это не чаепитие в девственницами. Насмотрятся дебильных фильмов и мораль читают. Еще бы предложил им члены друг другу сосать.
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И немножко Голливуда про плачущих вместе немецких и советских солдат. Хотя вру, даже голливуд до такого не додумается.
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Вы забыли еще отаком жанре как порно.Армия-освоботительница-это армия насильников.Насиловали всех немок,которых поймали.Возаст значения АБСОЛЮТНО не имел.Когда дед трахал 13-ти летнюю немку он не плакал?******* уже этим пафосом о плачущих дедах.У меня оба деда воевали,но такой откровенной героической *****
я от них не слышал.Да и не услышу уже.Померли давно оба.Ордена и медали только остались.
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ну что, Димка пас...кудник, опять с ресурсов росовясны гниль таскаешь?... У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8278
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давно пора понять: народ Украины частенько кладет болт на мнение власти
и никакого праздника вяликоа пабеды нет. есть День Скорби и Памяти
ежели ты о том, что 700 тысяч чек приняли участие. то скажу тебе, что далеко не все из них отмечали вяликую пабеду, большинство из 700 тысяч - это марши националистов и других организаций. отнюдь не савецких
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тебе из-за океана виднее конечно, чем мне из окна
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Сколько бы пришло , если бы не гнали бюджетников, школьников? 8 мая как день памяти , день урока истории еще понятен! Но 9 мая, праздник, радость, веселие по поводу чего? Заградотряды уложили больше чем немцы, пол европы изнасиловано красной армией! Эшелоны мародерского имущества угнаны.Что празднуем?Кто сидел в окопах уже сгнили в земле. Остались тыловики и смершники....
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В масквабаде "бессмертный полк" был внезапно атакован вражескими силами природы.

Ужасающим ливнем с градом и сильным ветром, Всевышнему удалось разогнать рашистский шабаш.
У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 6186
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я знову ж, в 2771-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
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Вторая Мировая Война началась после нападения СССР Сталина и Германии Гитлера на Польшу 1-10 сентября 1939 года. А закончилась 2-Мировая Война 2 сентября 1945 года в Японии. 8 Мая 1945 года был подписан Договор о безоговорочной капитуляции Германии перед странами-союзниками антигитлеровской коалиции в Европе. А вот 9 мая что это за день такой никто в Мире не знает, кроме бывших сралинских совкодрочеров. и старых комсомолок из брежневских 60-х годов СССР.
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Дивився сьогодні ТV Інтер, Україна, 2+2, ІСТV i іншу пропагандистку шушеру.
Всі показують казочки-фільми про Вяликую Атечественную.
І всі ці фільми не мають ніякої правди в собі про війну одна радянщина і паРашна пропаганда про Героїзм Совецкай Арміі.
І все це на українських каналах в Україні за...ирає голови молодому поколінню!
Ганьба Владі!
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Leon Renk А що ви зробили для того,щоб не було цих каналів?
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Давайте вже хоч самі собі признаємося, що всі українці, які служили у так званій радянській армії по суті служили російським окупантам.
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У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 858
НОВИНИ 🌐UA‏ @politkyxnya 8 ч.8 часов назад

Вот уже лет 25 мой любимьій фильм на 9 мая - "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом и Бурвилем. Молодежь, кто не смотрел посмотрите, рекомендую

У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 4501
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лет через 5 єтот "празник" и нахер никому не нужен будет
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karkardill‏ @karkardill 8 мая

Вінничина.
В лютому 1944 через це поле на прорив з оточення погнали залишки трьох дивізій. Прямо на німецькі кулемети. Потім в двох кагатах закопали більше 500(!) вбитих.
Коли бачу символ Дня Пам'яті - завжди згадую це поле...

У пам'ятних заходах 9 травня взяли участь 700 тисяч осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 6718
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сколько было людей нигде не видел намека на тему оружия, и только в уголке победобесия кто-то сделал и раздал детям автоматы из дерева...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ памятных мероприятиях 9 мая приняли участие 700 тысяч человек, - полиция
 
 
 
 
 
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