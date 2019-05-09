 В памятных мероприятиях 9 мая приняли участие 700 тысяч человек, - полиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
По словам представителя Нацполиции Ярослава Тракало, к охране общественного порядка привлекли почти 22 тысячи правоохранителей, среди них - 19,3 тысячи полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.
"Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье", - рассказал Тракало.
В то же время полицейские зарегистрировали 33 события, связанные с использованием запрещенной символики. Больше всего таких событий зафиксировано в Днепропетровской (7), Николаевской (5) и Одесской (3) областях, а также в Киеве (6).
"13 сообщений из этого количества касались использования "георгиевской ленточки", ещё 15 событий были связаны с использованием другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота)", - уточнил Тракало.
По данному факту правоохранители составили 13 админпротоколов за использование "георгиевской ленточки", а также завели пять уголовных дел по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
Четыре дела возбуждены в Днепропетровской области, еще одно - в Одесской.
Еще три уголовных дела полицейские открыли по статье "Хулиганство".
"В одном случае - неизвестные забросали камнями автобусы, движущиеся из г. Кривой Рог в г. Днепр. В другом - уголовное дело открыто по факту, когда неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей. Еще одно дело заведено в Одессе по статье 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Там во время фильтрационных мероприятий на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину с кастетом", - рассказал Тракало.
пел частушки, плясал и на гармошке играл ?
порохоботизмпутинизм головного моска
весь лохторат боек, вилкулов, ленокглубокихглоток с вами!...)))))
Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.
Діда забрали 23 червня. Йому дали гвинтівку, куму 6 патронів. Вижили, з боями відступали від кордону до Києва. В серпні був поранений, потрапив до полону. Втік, прийшов до дому, переховувався від німців. Після приходу совєтів арештували як зрадника, відсидів. Офіційно не ветеран.
...Мого дідуся на фронт узяли 18-річним. Він пройшов пів-Європи і брав Берлін. Отримав два поранення в руку, був контужений. І ось - 9 травня. В Берліні, вже після капітуляції, він забрів у напівзруйнований квартал і відчув біля потилиці затвор пістолета. Запала мертва тиша. Десь неподалік було чутно гуляння радянських вояків - а тут смерть стоїть у тебе за плечима. Дідусь плавно розвернувся. І побачив перед собою замурзаного й переляканого німця - теж молодого, 19-річного. Той навів пістолет. Перед очима за кілька секунд пролетіло не минуле життя, а майбутнє - того, якого може й не бути. Стоячи 19-річним перед дулом пістолета такого ж 19-річного німця, дідусь заплакав. Сльози одна за одною покотилися по його щоках. Від страху. Від безпомічності. Пройшовши війну, він уже готовий був стати однією з останніх її жертв. Аж тут він побачив, що його німецький ровесник теж почав плакати. Вони обидвоє стояли на відстані зарядженого пістолета - й обидвоє плакали. Обидвоє - від страху і від безпомічності. Війна - це і є сльози того, хто не хоче помирати, і того, хто не хоче вбивати. Німець відпустив мого дідуся, зникнувши серед розвалин.
Із фронту дідусь повернувся зовсім іншим. Справа не лише в пораненнях, які давали про себе знати аж до самої старості. Він, як ніхто інший, знав, що таке 9 травня. Для нього це завжди був День Життя. День подарованого життя. День сліз, які стікали по щоках за мить до вистрілу. День великого людського милосердя. День, коли хочеться жити в мирі. День, коли треба не горілку пити й концерти влаштовувати - а просто помолитися й подякувати за можливість дихати.
Через рік після повернення з фронту - 8 років сибірських таборів. Красноярський край, тайга, 40-градусні морози, лісоповал. Це теж була війна - війна за виживання, війна за повернення додому. Війна, в якій не було таких явних ворогів, як німці. Так вийшло, що німець подарував йому життя, а совєтський режим хотів забрати. Тому мій дідусь у свої неповні 30 уже пройшов дві війни.
Про кожну свою медаль він міг розповісти. Перед кожним 9 травня він їх чистив. Мав спеціальний піджак світло-сірого кольору, куди навішував свої нагороди. Одягав його лише один раз у рік. Він навіть не знав, що таке георгіївська стрічка. Він завжди відмовлявся, коли я, будучи школярем, просив його прийти до класу і розказати про війну. Підрісши, я жахнувся від думки, що ніколи не розумів свого дідуся. Для мене це була героїчна романтика - а для нього 9 травня був днем повернення під дуло пістолета в напіврозваленому Берліні.
Мого дідуся уже немає 9 років. Він прожив достойне життя. Пройшовши і війну, і Сибір - він однаково ніс у собі і спогад, і правду. Питомий українець-патріот із піджаком, зверху до низу завішаним бойовими нагородами. Розпад Союзу він сприйняв як персональне свято. Біля синьо-жовтого прапора він міг навіть зупинитися і постояти мовчки. Росію завжди вважав ворогом. На дух не терпів шовінізму. Йому допікав сором за те, що його однополчани гвалтували жінок по всьому маршруту фронту. Він бачив, як русская голота грабувала берлінські підвали, виносячи консерви, повидла і компоти. З мого дідуся відкрито глузували, бо він із війни нічого краденого не віз додому.
Це - його історія. Не радянська, не ура-патріотична, не ідеологічна - а дуже інтимна, дуже особиста історія хлопця, який в останній день війни міг поповнити число тих убитих, на кістках яких зараз влаштовують танці кагебістські виплодки з муляжами замість орденів. Тому коли я бачу, як оголтєлая тьотушка в пілотці слово в слово переповідає сталінську версію "героичной борьбы советского народа за свою свободу" - я замовкаю. Мій дідусь не був "советским народом", а безкраї простори Сибіру не є тією свободою, за яку варто було помирати.
Я дуже хочу, щоб 9 травня стало тихим-претихим днем тихих-претихих історій. Не переможців - а простих людей, які побували в пеклі.
P.S. Люди, які сьогодні одягають колорадські лєнточки чи червоні знамена, нічого не знають про 9 травня. Тому що для мого дідуся 9 травня - це ще один етап окупації. Мій дідусь по-справжньому відчув себе Переможцем 24 серпня 1991 року.
Дед мой (не прямой, но неважно, прямой дед пропал без вести 20 апреля 1945 под Берлином) всю войну прошел на танке Т-34. Ну там контузии, смерть со всех сторон, пьянство, легкое мародерство на "освобожденных" землях других стран и т.д.
2-го мая бои в Берлине практически прекратились, город был разрушен, остатьки немцев сдавались или пускали себе пулю в лоб или остервенело стояли на смерть в нескольких последних очагах сопротивления.
Возле одного из разрушенных домов из подвала вышли группка немцев с поднятыми руками, танк остановился, мой дед высунулся из люка, машет немцам рукой мол выходите все. Немцы чо-то крикнули в подвал и оттуда стали выползать сдающиеся немцы, изможденные, раненные. потрепанные.
дед привычным образом крикнул механику, тот достал быстро брезент и расстелил перед танком, жестом показали немцам чо делать. но те и так все знали, что им делать. немцы подходили и все выкладывали на брезент личные ценные вещи - часы, портсигары. зажигалки, ювелирные украшение, короче все ценное. Дед торчал из башни по пояс, вот она, победа. И вдруг шестое чуство вынудило его резко обернуться, сзади стоял немецкий офицер и целился из автомата. Дед прыгнул в башню, но немец прошил очередью левую руку ниже локтя вдребезги.
Та ничо особенного. рядовой эпизод войны...
я от них не слышал.Да и не услышу уже.Померли давно оба.Ордена и медали только остались.
Чи війна ?
и никакого праздника вяликоа пабеды нет. есть День Скорби и Памяти
ежели ты о том, что 700 тысяч чек приняли участие. то скажу тебе, что далеко не все из них отмечали вяликую пабеду, большинство из 700 тысяч - это марши националистов и других организаций. отнюдь не савецких
Ужасающим ливнем с градом и сильным ветром, Всевышнему удалось разогнать рашистский шабаш.
https://twitter.com/bazabazon/status/1126502663862898688
Всі показують казочки-фільми про Вяликую Атечественную.
І всі ці фільми не мають ніякої правди в собі про війну одна радянщина і паРашна пропаганда про Героїзм Совецкай Арміі.
І все це на українських каналах в Україні за...ирає голови молодому поколінню!
Ганьба Владі!
НОВИНИ 🌐UA @politkyxnya 8 ч.8 часов назад
Вот уже лет 25 мой любимьій фильм на 9 мая - "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом и Бурвилем. Молодежь, кто не смотрел посмотрите, рекомендую
Вінничина.
В лютому 1944 через це поле на прорив з оточення погнали залишки трьох дивізій. Прямо на німецькі кулемети. Потім в двох кагатах закопали більше 500(!) вбитих.
Коли бачу символ Дня Пам'яті - завжди згадую це поле...