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 С начала суток 9 мая враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем - вблизи села Богдановка;
из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;
из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще четыре получили ранения, уничтожены шесть наемников РФ, зафиксировано 11 обстрелов со стороны террористов, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3126151
 
 
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Сколько можно писать о "перемириях", когда оно вообще было, и как раша его соблюдает, знаем. Нашим Героям на передовой - удачи и здоровья.
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А в нас так у всьому: пишемо про пермир,я а його не було жодної хвилини, пишемо про агресора а торгуємо з ним аж гай гуде, пишемо про патріотизм, а з обронного бюджету крадемо, що аже дуби хитаються, пишемо про війну та скруту а самі на Мальдівах та в офшорах, пишемо про реформу судів, а палаци тих суддів в тих судах ростуть як гриби. І ще багато, багато прикладів можна навести.
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Слава Україні!!! смерть расіянськой *********!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 9 мая враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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