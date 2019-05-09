 На Донбассе за два месяца погибли 19 украинских военнослужащих, - Прокопчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал делегации стран-участниц ОБСЕ.

"Российская сторона продолжает уклоняться от своих обязательств по Минскими договоренностями, в то же время постоянно пытается обвинить Украину в отсутствии политической свободы и прогресса. После срыва переговоров в рамках ТКГ относительно нового так называемого "Пасхального перемирия", Россия продолжила нарушать режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного Минском вооружения. За последние два месяца в результате этих атак погибли 19 украинских военнослужащих, 92 получили ранения", - заявил он.

Дипломат также подчеркнул, что российские оккупационные войска до сих пор не выполнили свои обязательства по отводу тяжелого вооружения. В частности, он указал на то, что 4 мая в оккупированном Луганске СММ ОБСЕ зафиксировала десятки единиц бронетехники, ракетных и артиллерийских систем.

"Огромное количество вооружения, поставляемого Россией, остается скрытым от зрения наблюдателей вне населенных пунктов, особенно в приграничных районах, которые недоступны для СММ через ограничения и помехи, создаваемые Россией", - заявил Прокопчук.

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