EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Происшествия, Общество
  446  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7833) Донбасс (18508) военнослужащие (4158) потери (1540) Прокопчук Игорь (15)

 На Донбассе за два месяца погибли 19 украинских военнослужащих, - Прокопчук

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил, что в течение последних двух месяцев в результате длительной российской агрессии на Донбассе погибли 19 украинских военнослужащих, еще 92 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал делегации стран-участниц ОБСЕ.

"Российская сторона продолжает уклоняться от своих обязательств по Минскими договоренностями, в то же время постоянно пытается обвинить Украину в отсутствии политической свободы и прогресса. После срыва переговоров в рамках ТКГ относительно нового так называемого "Пасхального перемирия", Россия продолжила нарушать режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного Минском вооружения. За последние два месяца в результате этих атак погибли 19 украинских военнослужащих, 92 получили ранения", - заявил он.

Дипломат также подчеркнул, что российские оккупационные войска до сих пор не выполнили свои обязательства по отводу тяжелого вооружения. В частности, он указал на то, что 4 мая в оккупированном Луганске СММ ОБСЕ зафиксировала десятки единиц бронетехники, ракетных и артиллерийских систем.

"Огромное количество вооружения, поставляемого Россией, остается скрытым от зрения наблюдателей вне населенных пунктов, особенно в приграничных районах, которые недоступны для СММ через ограничения и помехи, создаваемые Россией", - заявил Прокопчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях

Источник: https://censor.net.ua/n3126150
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вечная память сынам и дочерям Украины, выздоровления и здоровья раненым. Они Герои!
 показать весь комментарий
 
 
Спрчивайте з миром, Воїни України!!! Щирі співчуття родинам полеглих Героїв України!!! Пораненним, скорішого одужання!!!
 показать весь комментарий
 
 
19.11.2018 В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок, - Супрун
 показать весь комментарий
 
СКАЖИ МУЖЕНКУ ***** Т ПРИВЕЗИТЕ ИХ К ЕМУ ДОМОЙ
 показать весь комментарий
 
Будь проклят Путлер и Рашка, только горе и несчастья от них.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе за два месяца погибли 19 украинских военнослужащих, - Прокопчук
 
 
 
 
 
 вверх