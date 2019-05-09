 Шокин входит или его "вводят" в масштабную геополитическую игру вокруг президентских выборов в США, - Трепак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе из общественно-политического небытия неожиданно "всплыл" один из ведущих представителей порошенковской команды - бывший Генпрокурор Шокин. И не просто "вынырнул" - его пространное интервью (из которого перед читателем предстает мужественный борец с коррупцией, правдолюб и большой расследователь) начали активно раскручивать в СМИ. В свое время я довольно много писал о Шокине, поскольку знал его "изнутри" - его методы, стиль и цели деятельности. Думал уже, что не придется возвращаться к объективно исчерпанной теме. И даже почитав новые "откровения" этого деятеля, колебался стоит ли реагировать на это его публичное проявление красноречия - по сути "раздувать" то, что уже никогда не загорится. В конце концов решил не молчать. Тем более, что определенная адекватная реакция на интервью Шокина прозвучала", - заявил он.

"Для меня очевидным является факт политиканства и желания вернуться в кресло Генпрокурора" - так однозначно оценил высказывания Шокина экс-первый заместитель Генпрокурора Николай Голомша, категорически поставив своему визави лишь один вопрос: "Где совесть"? А журналист Елена Мельник предложила следователям ГБР по мотивам публичных заявлений Шокина зарегистрировать уголовное производство и допросить его. "И пусть ту ахинею он повторяет под протокол и письменное предупреждение об ответственности за ложные показания", - написала она в соцсети. В принципе согласен с такой постановкой вопроса, но считаю, что Шокина нужно допрашивать не только о том, что он сейчас наговорил, но и по многим другим фактам, которые он предпочитает не вспоминать в своем интервью", - отметил Трепак.

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"Из того, что лежит на поверхности, - это дело "о покушении на жизнь Генпрокурора Шокина". Осенью исполнится четыре года, как весь мир облетела резонансная новость о том, что на тогдашнего Генпрокурора было совершено покушение. По крайней мере именно так это событие сразу квалифицировала ГПУ, которую возглавлял сам "потерпевший". Главные представители ГПУ в один голос заявили, что выстрелы по кабинету Генпрокурора Шокина совершил снайпер, который использовал тепловизор и "его целью было убийство Генпрокурора". Тогда они безапелляционно завили, что "покушение на Генпрокурора - это реакция на действия ГПУ в борьбе с коррупцией". Только наличие бронированного щита, сообщали руководители ГПУ, дала возможность избежать смертельных последствий. Было открыто уголовное производство по ст. 112 УК (посягательство на жизнь государственного деятеля) и правоохранительные органы активно взялись за раскрытие этого резонансного преступления. Зато обществу до сих пор не сообщили, кто так "цинично и спланировано" посягнул на жизнь украинского Катани - дело-то потихоньку заглохло и о нем забыли. А зря! Потому что дело неординарное и очень интересное с точки зрения как "объекта посягательства", так и "механизма посягательства", - отметил Трепак.

"Лично я с самого начала советовал оперативникам и следователям серьезно сосредоточиться на версии инсценировки покушения - в силу ряда обстоятельств именно эта версия казалась и кажется весьма перспективной. В марте прошлого года Генпрокурор Луценко констатировал, что развитие событий в деле о покушении на Шокина вполне прогнозируемо и это для большинства было понятно и очевидно в день "покушения". Он заявил, что расследование дела "не имеет юридических перспектив". И довольно прозрачно намекнул на то, что это дело вообще не относится к категории "реальных". Кстати, сам пострадавший тогда почему-то никак не отреагировал на слова своего преемника о бесперспективности расследования "покушения" на него. Не потому, что хорошо знает, что это было за "покушение"?" - констатировал он.

"Но "не реальность", о которой сказал Луценко, касается дела о покушении на убийство Шокина. В то же время вполне реальной может оказаться дело об инсценировке такого покушения. По моему глубокому убеждению (и я об этом уже неоднократно публично говорил), дело о покушении на Шокина является суперперспективным, если его расследования развернуть на 180 градусов. Тогда расследование покажет, кто и для чего спланировал это "покушение", кто им руководил и кто его непосредственно реализовал, как организовывалось первичное его "раскрытие" и как осуществлялось пиар-сопровождение этого процесса на первоначальном этапе, когда Генпрокурор был Шокин. При таком направлении расследования этого дела показания потерпевшего были бы чрезвычайно ценными. Поэтому, на мой взгляд, новый тщательный допрос Шокина в этом деле крайне необходим - желательно с применением полиграфа. Настоящее расследование этого дела может "зажечь" не только интересные известные персоналии, которые причастны к указанному действу, но и наглядно показать механизмы осуществления политической власти, главную направленность деятельности правоохранительных органов и спецслужб, их прислужническую роль и уровень морального падения верхушки власти при президенте Порошенко. И самого Порошенко стоит допросить, ведь по сложившейся практике он должен был быть в курсе "раскрутки" этого дела", - констатировал Трепак.

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"Не исключено, что в случае реального расследования этого дела возникнет необходимость переквалификации содеянного - с посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 112 УК) на заведомо ложное сообщение о преступлении, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 383 УК) или другим подобным преступлением . Бесспорно, это повлечет за собой изменение процессуального статуса участников указанного действия", - добавил он.

"Есть еще одно интересное дело - о пистолете, который в июле 2015 г. обнаружили в приемной ГПУ. Этот факт сразу начали навязчиво подавать в контексте угрозы жизни Генпрокурору Шокину. Когда Шокина спросили, почему найденный в приемной пистолет он связывает с угрозой именно его жизни, а не жизни других работников ГПУ, он сказал, что об этом ему сообщили сотрудники СБУ. Но в своем официальном объяснении он почему-то отказался называть фамилии этих сотрудников. Согласитесь, что как-то странно и нелогично повел себя тогда Генпрокурор. Поэтому и по этому эпизоду Шокина целесообразно предметно допросить", - подчеркнул Трепак.

"В своем интервью Шокин называет сфальсифицированным на 100% "дело бриллиантовых прокуроров", вспоминая в негативном контексте тогдашних заместителей генпрокурора Сакварелидзе, Каська и меня. В таком случае я хотел бы напомнить "мужественному борцу с коррупцией", как он (будучи Генпрокурором) в кабинете главы СБУ и в присутствии видных представителей команды президента Порошенко просил меня изменить показания по этому делу. Но зачем менять показания, если дело, как он утверждает, сфальсифицировано "на 100%" - как-то не логично "фальсифицировать сфальсифицированное"? По этому поводу я готов к перекрестному допросу с Шокиным", - акцентировал Трепак.

"Как по мне, в нынешнем публичном "пришествии" Шокина четко прослеживается политический подтекст. Нельзя исключать, что бывший Генпрокурор входит или его "вводят" в масштабную геополитическую игру. Обращает на себя внимание тот факт, что впервые Шокин "ожил" (подал иск о своем восстановлении в должности Генпрокурора) после смены президента США. Как утверждают, администрация Обамы в лице вице-президента Байдена прилагала максимум усилий, чтобы Шокин "ушел со своей должности". И только после победы Трампа на президентских выборах Шокин подал свой первый иск в Высший административный суд о восстановлении в должности. Но сначала ВАСУ, а затем и ВСУ отказали Шокину даже в рассмотрении его иска", - пояснил Трепак.

"Пока же похоже на то, что Шокин решил "ожить" во второй раз. Теперь уже после смены президента в Украине и (и это главное!) накануне начала новой президентской кампании в США. Политические обозреватели говорят о том, что в будущей президентской гонке в США важным фактором будет Украина, а именно обстоятельств, связывающие нашу страну с Байденом как одним из возможных главных претендентов на президентский пост. Одним из таких обстоятельств может быть роль Байдена в увольнении Шокина с должности Генпрокурора, на чем последний строит свой судебный иск и о много говорит в последнем интервью", - заявил он.

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"И хотя Шокин пока показательно отрекается от своего патрона Порошенко, за сценой в этой игре может стоять именно Петр Алексеевич. Исходя из изящной хитрости Порошенко, нельзя исключать того, что он попытается подыграть Тармпу, "насолив" когда-то "своему" Байдену. А "насолить" есть чем, в частности, по версии Шокина, фактом вмешательства Байдена во внутренние дела Украины путем настаивания на увольнении Шокина с должности Генпрокурора. Как по мне, публичная активизация Шокина через соответствующие информационные ресурсы четко "ложится" в конвой такой игры. Тем более, что, как писали отечественные СМИ, у Шокина в США есть свой большой частный интерес. Следовательно, в этом случае интересы Порошенко и Шокина как давних, верных и проверенных партнеров могут снова совпасть", - отметил Трепак.

"Однако отечественные сценаристы и участники такой игры (если она на самом деле имеет место) должны думать не только о политических и других выгодах для себя, но и просчитать возможные негативные правовые последствия для себя. А они очевидны - и Шокин, пусть уже как бывший Генпрокурор, и Порошенко как кандидат юридических наук и специалист по международному праву, должны это учитывать. Если взять иск и интервью Шокина и "разложить" их с точки зрения Уголовного кодекса, то можно выйти на очень интересный уголовный процесс с ярко выраженными политическим и международным аспектам. В своем судебном иске о восстановлении в должности Генпрокурора и последнем интервью Шокин много говорит о том, что вице-президент Байден добивался его увольнения с должности, ставил регулярно ультиматумы президенту Порошенко, шантажировал невыделением Украины валютного кредита", - заявил он.

"Так, в своем иске в ВАСУ Шокин указывает на незаконность своего увольнения с должности Генпрокурора, утверждая, что подал заявление об увольнении по собственному желанию не по своей воле, а под "длительным мощным психологическим давлением". Из шокинского иска следует, что это давление на него оказывал президент Порошенко, на которого, в свою очередь, давили США в лице вице-президента Байдена. По сути, Байден потребовал от Порошенко увольнения Шокина в обмен на выделение Украине кредита 2 млрд долларов США. Поэтому, как отмечает Шокин в иске, "такие действия вице-президента США Байдена являются неправомерными и нарушают принцип невмешательства во внутренние дела государства как одного из основных принципов современного международного права". Но здесь Шокин обнаруживает очередную непоследовательность - ведь если он считает неправомерными действия Байдена, то такими же (если не в большей степени) есть и действия его давнего соратника - президента Порошенко", - подчеркнул Трепак.

"После констатации таких фактов Шокин как законопослушный гражданин должен подать заявление о совершении минимум Порошенко (именно он непосредственно оказывал давление на Шокина?) соответствующих преступлений, а именно вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ст. 343 УК) и угрозу работнику правоохранительного органа (ст . 345 УК). Если по каким-то причинам Шокин этого не сделал, то это сейчас должны сделать соответствующие правоохранительные органы, ведь по УПК опубликованная в СМИ информация о совершении преступления является самостоятельным основанием для начала уголовного производства. А самого Шокина должны допросить (и не раз!) В этом производстве, ведь, как это следует из его слов, он в нем есть не только потерпевшим, но и основным свидетелем. Если он подтвердит написанное им в иске и сказанное в интервью, то его патрону Порошенко реально "светить" статья УК. Так надо пожелать Шокину успеха на этом пути", - заявил он.

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"В интервью Шокин анансировал возможность своего возвращения на должность Генпрокурора по решению ЕСПЧ - "я готов работать ... у меня еще два года и четыре месяца полномочий". На мой взгляд, к такой "готовности" Шокина нужно отнестись с пониманием (как говорится, чем бы дитя не тешилось). Во-первых, как серьезно воспринимать иск пусть и бывшего Генпрокурора о том, что заявление по собственному желанию он писал без собственного желания? Так какой ты после такого написания Генпрокурор? Во-вторых, ЕСПЧ вряд ли вообще примет решение по иску Шокина, поскольку, как известно, ни одним украинским судом он не был рассмотрен по существу. В-третьих, возвращение Шокина на должность Генпрокурора исключается хотя бы учитывая почтенный возраст истца, так как предельный возраст пребывания на прокурорской должности - 65 (статья 51 Закона "О прокуратуре"), а нашему герою, слава Богу, скоро будет уже 67", - отметил Трепак.

"Поэтому шансов вернуться на должность Генпрокурора у Шокина, по-моему, на уровне ноля. А вот походить в ГПУ и другие правоохранительные органы на допросы - перспектива довольно четкая и реальная. Там ему будет что сказать - под протокол и с предупреждением об уголовной ответственности. Главное, чтобы при новой власти правоохранительные органы реализовали основания для постановки ему четких и правильных вопросов", - резюмировал он.













