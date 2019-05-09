 Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"США не могут обсуждать права украинского народа. Только украинцы могут решать о своем будущем, и они четко решили, что хотят (сохранить, - Ред.) свой суверенитет, свою территорию и быть частью евроатлантические структуры. (В этом - ред.) Они имеют полную поддержку США", - написал Волкер.







Как сообщалось ранее, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что когда будет определена дата инаугурации нового президента Владимира Зеленского, США обнародуют состав делегации, и она будет высокого уровня представительства, поскольку Украина входит в круг государств-друзей США.

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