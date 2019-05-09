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 Политика Украины, Общество
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Все про:США (14937) Волкер Курт (415)

 Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уверяет, что украинский народ имеет полную поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"США не могут обсуждать права украинского народа. Только украинцы могут решать о своем будущем, и они четко решили, что хотят (сохранить, - Ред.) свой суверенитет, свою территорию и быть частью евроатлантические структуры. (В этом - ред.) Они имеют полную поддержку США", - написал Волкер.

Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер 01

Как сообщалось ранее, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что когда будет определена дата инаугурации нового президента Владимира Зеленского, США обнародуют состав делегации, и она будет высокого уровня представительства, поскольку Украина входит в круг государств-друзей США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126146
 
   
 Топ комментарии
 
Это хорошо шо друзья, жалко шо так далеко Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер - Цензор.НЕТ 5133
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жалко, что москали близко..
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Это хорошо шо друзья, жалко шо так далеко Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер - Цензор.НЕТ 5133
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Ооо, тут ты прав - у Ксюши, в юбочке из плюша, плюшевых москаликов в голове немерянно Українці мають повну підтримку США, - Волкер - Цензор.НЕТ 2970
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Чем дальше тёща тем больше я ее люблю.
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Та тільки звільнення Криму і Донбасу це не прискорює.
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А не войти ли Украине в состав США раз пошла такая пьянка ?
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Беня будет против, ему тогда гарантированный ...дец Українці мають повну підтримку США, - Волкер - Цензор.НЕТ 8617
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И кто это его вам гарантировал - однотуровый гарант или блогерка на доверии из какого-то регионального цайтунга? Українці мають повну підтримку США, - Волкер - Цензор.НЕТ 7476
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Про яких українців мова - про справжніх петріотів, чи про зебілів, стосовно яких Радбез висловив американську стурбованість?
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Госдеп киданув Україну, нехочуть цього визнати!
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US is the best frіend to Ukraine in this rough time for us. Ukrainian do not will forget it. Українці мають повну підтримку США, - Волкер - Цензор.НЕТ 5541
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Дякуємо, але що робити з 73%тих що населення?
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Простіше вирішити , що робити з 23,4%. До речі , математику в школі вчили? Як 23 округляється до 25?
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Гулаг, Соловки. 73% вже все продумали. Тут писали.
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До речі- тобі лайкнула ;патріотка;, котра хвалилася що волонтер і навіть має грамоти від керівництва ;рєспублікі;- ;днр;. Танцюй.
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як щодо того ,щоб зняти з України ембарго на поставки зброї ? Друзі ембарго не накладають .
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Да какая нафиг поддержка, одна болтовня, жесткие санкции против Рашки и не думают принимать, сплошная озабоченность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы имеют полную поддержку США, - Волкер
 
 
 
 
 
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