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 Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу. ФОТО

Украинская морская охрана задержала три турецких рыболовецких судна, которые ночью двигались в направлении Одессы и не отвечали на запросы пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Информация об обнаружении постом технического наблюдения "Черноморск" ночью неопознанной малой тихоходной цели, которая не отвечает на запросы и целенаправленно движется в сторону Одессы, немедленно была передана по линии оперативно-дежурной службы", - отмечается в сообщении.

Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу 01

Пограничники прибыли на катере на указанные координаты и установили, что тихоходные цели - 3 рыболовные шхуны под флагом Турции, которые осуществляли переход морем в порт Одесса с целью передачи в собственность новому владельцу.

Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу 02

Экипажи шхун объяснили, что на запросы не отвечали из-за незнания английского языка.

За нарушение пограничного режима капитаны судов были привлечены к административной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126142
 
   
 Топ комментарии
 
Граница на замке. Ключ у погранцов. Цена договорная.
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Не знание языка? ??но потом мальчик жестами обьяснил что его зовут хуан!
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Да, цензор ...морские суда не плывут, суда они ходят... а плавает говно в проруби!
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Граница на замке. Ключ у погранцов. Цена договорная.
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жены погранцов уже отправили улов на привоз?
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Не знание языка? ??но потом мальчик жестами обьяснил что его зовут хуан!
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Да, цензор ...морские суда не плывут, суда они ходят... а плавает говно в проруби!
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По воде ходил только Христос, все остальные плавают. Хоть гавно хоть пароход...
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Браконьеры... Морська охорона затримала три турецькі судна, які пливли в Одесу - Цензор.НЕТ 7009 Это не первый случай захода турецких рыболовецких судов в украинские воды.
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Вот только умолчали, что трюмы были запакованы контрабасом)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМорская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу. ФОТО
 
 
 
 
 
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