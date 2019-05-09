 Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу. ФОТО

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Информация об обнаружении постом технического наблюдения "Черноморск" ночью неопознанной малой тихоходной цели, которая не отвечает на запросы и целенаправленно движется в сторону Одессы, немедленно была передана по линии оперативно-дежурной службы", - отмечается в сообщении.

Пограничники прибыли на катере на указанные координаты и установили, что тихоходные цели - 3 рыболовные шхуны под флагом Турции, которые осуществляли переход морем в порт Одесса с целью передачи в собственность новому владельцу.

Экипажи шхун объяснили, что на запросы не отвечали из-за незнания английского языка.

За нарушение пограничного режима капитаны судов были привлечены к административной ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двоим гражданам Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевских лент, - Госпогранслужба