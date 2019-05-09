EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  4697  136
Все про:акция (1901) Интер (465) пикет (568) пропаганда (2235) Россия (72724)

 "Вимкни російське", - активисты пикетировали "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали офис телеканала "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 9 мая, активисты пикетировали офис телеканала "Интер" в Киеве. Они принесли баннер и наклейки с надписью "Вимкни російське". Активисты озвучили свои требования и обклеили офис телеканала наклейками.

Активистов возмущает, что 9 мая "Интер" будет транслировать программу "Победа. Одна на всех" и фильм" Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой запрещенной российской пропагандистской ленты "Донбасс. Окраїна" - Гела Месхия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Facebook удалил 97 связанных с Россией страниц, направленных на проведение пропаганды в Украине

"Мы обратились в СБУ с официальным письмом, требуя запрета пророссийского медиапродукта на телеканале "Интер". Телеканал последовательно работает над тем, чтобы демонтировать фундамент украинской национальной идентичности, навязать ценности "русского мира" и "единого советского народа", победившего фашизм в так называемой "Великой Отечественной Войне", - заявил Дмитрий Жмайло, сокоординатор кампании "Інтеру - бойкот".

Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 01
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 02
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 03
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 04
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 05
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 06
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 07
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 08
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 09
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 10
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 11
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 12
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 13
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 14
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 15
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 16
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 17
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 18
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 19
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3126139
 
   
 Топ комментарии
 
Несерьёзно.
Чуйка у меня, ещё раз повторю - вся эта лабуда закончится когда власть возьмёт какой-нибудь генерал Пиночетенко. Демократия, похоже, Украине противопоказана - ибо государство идёт вразнос.
 показать весь комментарий
 
"Інтер" переслідує мету провокувати ностальгію за СССР, "триєдіним народом" і не дати українцям віддалитися від московського менталітету.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Скрутив напад кацапського пабєдабесія ? Менше дивись Кацап ТВ , можливо і мізки стануть на місце . Звичайно якщо вони ще є .
 показать весь комментарий
 
 
Молодці - хлопці та дівчата! Геть російську пропаганду! Захистимо рідну неньку - Україну! Не дамо паплюжити рідну землю!
 показать весь комментарий
 
 
Ты там Зелю не встречала? Передавай "привет", он по-русски понимает!
 показать весь комментарий
 
 
Петя морозился - не президентское это дело, Зеленый - тоже не будет. Только общество может поставить пятую колонну в стойку. Но в судах и "Интер" и "Newsone" назовут белыми и пушистыми
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этому проплаченному "обществу" уже давно пора на фронт, а не наклейки клеять!

"Вимкни російське", - активісти пікетували "Інтер" з вимогою припинити транслювати російську пропаганду - Цензор.НЕТ 9198
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Для тех, кто не понимает с первого раза повторю:

 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я ваше желание исполнил... "Вимкни російське", - активісти пікетували "Інтер" з вимогою припинити транслювати російську пропаганду - Цензор.НЕТ 9452
 показать весь комментарий
 
Амінь -

Інтер це расєйський рупор Кремля в Україні "Вимкни російське", - активісти пікетували "Інтер" з вимогою припинити транслювати російську пропаганду - Цензор.НЕТ 1815
 показать весь комментарий
 
 
власність олігархату , в Україні , недоторкана - її влада захищає ... і срати вони хотіли на всіх активістів ! "Вимкни російське", - активісти пікетували "Інтер" з вимогою припинити транслювати російську пропаганду - Цензор.НЕТ 5327
 показать весь комментарий
 
 
«Культурний шок». Як ******* мистецтво змінює український схід

У Маріуполі завершився «ГогольFest»: удруге фестиваль ********* мистецтва проходить у столиці Приазов'я, найбільшому місті Донеччини на підконтрольній Україні території. До фронту - 15 кілометрів. А у місті вирують рок-концерти, виставки, лекції та найнезвичніше - балет портових кранів і опера на Азовському судоремонтному заводі. Музиканти, перформери, журналісти і лектори родом з різних регіонів: хтось із них вже не раз бував на Донеччині, для когось це - родзинка.

Докладно про усі події і місця фестивалю тут: https://www.radiosvoboda.org/a/29929194.html
 показать весь комментарий
 
 
Не может быть! Петро сказал, что идет война! Ты что, Петру не веришь?
 показать весь комментарий
 
 
Эти активисты хотят диктовать всем что нельзя а что можно смотреть? Скоро они и до интернета доберутся.
 показать весь комментарий
 
та порошенку проросійські медведчуки левочкіни новінські разом з телеканалами навіть корисні. по-перше з ними завжди можна домовитись на відміну від деяких того ж коломойського з 1+1. по друге можна голосніше кричати про ризик реваншу щоб об'єднати навколо себе патріотично налаштований електорат.
 показать весь комментарий
 
Они что охренели совсем , крыша едет от того что сегодня празднуют ВСЕ День победы а не день скорби? Утритесь нацики!!! Там субтитры есть - читайте!
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2763-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вимкни російське", - активисты пикетировали "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх