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 Политика Украины
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 За два года Высший совет правосудия уволил 1035 судей, - Бенедисюк

Высший совет правосудия уволил 1035 судей с 2017 года, когда ВСП начала свою работу.

 Об этом в интервью LB.ua сказал екс-глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.

"1035 судей были уволены с 2017 года, когда начала работу ВСП. Из них по особым обстоятельствам (совершение существенного дисциплинарного проступка, нарушение присяги судьи, в связи с нарушением требований относительно несовместимости, непрохождение квалификационного оценивания) - 283 судей, в том числе за совершение существенного дисциплинарного проступка - 249, в связи с нарушением требований относительно несовместимости - 17", - сказал он.

"Всего с 2015 году "по особым обстоятельствам" уволены 593 судьи. В 2015-2016 годах главные увольнения за нарушение присяги касались судей Крыма. Это касалось 277 из них. Еще 28 - были уволены по другим основаниям.

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Замечу, что с начала работы ВСП расширилась палитра дисциплинарной ответственности судей. Ранее было лишь предупреждение, выговор и увольнение. А сегодня - 19 причин, по которым могут уволить судью", - добавил Бенедисюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3126138
 
 
 Топ комментарии
 
Судячи з того які вироки виносять судді, то 1035 суддів потрібно було не звільнити, а повісити.
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Менять нужно всех , это гнездо коррупции .
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Такое впечатление, что уволили нормальных судий - остались одни оборотни. Естественный отрицательный отбор - Украина самое бедное государство в Европе 27 лет.
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Судячи з того які вироки виносять судді, то 1035 суддів потрібно було не звільнити, а повісити.
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Так нельзя . Украина - демократическая страна .
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Вот потому .что судьи безнаказаны и их за вопиющие правонарушения выгоняют и то в крайнем случае, у нас и такое положение с правосудием. Судьи должны отвечать за свои преступления больше даже, чем остальные, потому что они должны являться образцом порядка и законности. А они вообще не отвечают.
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осужденный судья в суд прибыл. встать, суд идет.
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Менять нужно всех , это гнездо коррупции .
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Такое впечатление, что уволили нормальных судий - остались одни оборотни. Естественный отрицательный отбор - Украина самое бедное государство в Европе 27 лет.
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Украина самое бедное государство в Европе 27 лет.\\\\\\\\\\

Вы уже определитесь. То вопите об огромном ВВП(танчики клепали, а жрали гнилую картошку) в 91-ом, Польша була бедней некуда и ваще Франция недалеко убежала от Украины, то теперь уже получается что совок нас ободрал и сделал нищими(любимое слово рабов).
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Там більшість звільнених. гандони колорадські. що залишились і працюють на окупованих територіях.
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Здесь еще проще
никого в Украине мафия не увольняла
1035 - это судьи, которые остались на Донбассе и в Крыму
многие работают на новых хозяев
такие же уроды, что и в Украине
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Вот скажите мне, за какие такие заслуги такие огромные кабинеты, дорогущая мебель, ну и вообще все так по царски, с размахом и это все за деньги налогоплательщиков, нас с вами! А не о......ели ли вы слуги народа!? Старики с хлеба на воду перебиваются, дети онкобольные без лекарств умирают, да много проблем куда нужно направить финансирование ! А они себе кабинеты делают, тварье вы наши слуги !ТВАРИ с большой буквы!
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Не можуть служити народу,бидлюки ,що,ізолювалися від народу,й тримають народ за дебільне бидло За два роки Вища рада правосуддя звільнила 1035 суддів, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 1740
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Большой и уважаемый человек должен сидеть там где богато и блестяще, иначе его не будут уважать. Это ментальность такая.
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Враньё, до первого тура этой информации не было и потому реформы не идут....
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И не одного не расстреляли, украинскому народу остаётся только шкуры с них поснимать
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Я думаю все помнят дело брильянтовых , вертолетные атаки , насирова и тд .
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Ніхто не помітив покращення складу суддівського стаду....
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Страна погрязла в коррупции по пояс . Пока еще есть шанс , отрубить гидре голову .
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А може серед 1035 значна кількість тих, в яких є хоч якісь залишки совісті і вони не вписались в прогнилу корумповану систему ?
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Гідру несправедливого суддівства треба знищити каральними методами-ВЖЕ!!!
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А скольких из них "по собственному желанию"? Ответь, гнида, и все сразу станет понятно.
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Это провал реформы. Сколько у нас всего судей, около 11000? Так вот, в цифре "1035" должен быть ещё один ноль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два года Высший совет правосудия уволил 1035 судей, - Бенедисюк
 
 
 
 
 
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