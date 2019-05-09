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 Политика Украины
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Все про:звание (143) Порошенко (17435) СБУ (13442) Гройсман (4685) Бутусов Юрий (1699) Продан Мирослав (68)

 Сотрудник СБУ Коваленко получил звание генерал-майора за разоблачение Продана, - Бутусов

Указом президента №204/2019 от 8 мая звание генерал-майора СБУ получил полковник Сергей Коваленко - заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"СБУ на майские праздники получило всего 1 генеральское звание от президента. Для сравнения - Госпогранслужба - шесть генеральских званий, ВСУ - 17 генеральских званий. Почему же не контрразведчик получил генерала, не департамент защиты национальной государственности, а именно Коваленко?" - интересуется журналист.

"По распределению обязанностей Коваленко занимался борьбой с коррупцией на таможне. Его самой важной операцией, за которую Петр Порошенко дал ему генерала, по данным источника Цензор.Нет, стало документирование деятельности и.о. главы ГФС Мирослава Продана", - отметил он.

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"Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман с момента прихода на должность взял в свои руки таможню, и в 2018-м году у Гройсмана произошел конфликт с Порошенко. Премьер-министр принял решение о допуске в таможенную зону для борьбы с контрабандой подразделений МВД - по сути Гройсман противопоставил влиянию Порошенко на таможне влияние Авакова. 13 июня Гройсман заявил о давлении на него сотрудников СБУ прямо на заседании Кабмина: "Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам, носит погоны и является работником правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, позиции и непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства", - детализировал Бутусов.

"Беспокоился премьер-министр не зря. Под руководством Коваленко была проведена операция по внедрению агентуры в  окружение Продана. СБУ также получила доступ к телефону Продана и всей его переписке за несколько лет, где было зафиксировано сколько и куда передавалось денег, и что Продан сразу после назначения в ГФС купил две виллы в Турции. Контакты Продана с премьером в переписке тоже есть", - рассказал журналист.

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"Как только в руках Порошенко оказался такой мощнейший компромат, Гройсман пошел на переговоры. Конфликт был урегулирован, они снова договорились, но президент смог вести переговоры с позиции силы. Продана премьер уволил, но назначил по рекомендации Продана нового и.о. главы ДФС Власова. Гройсман выступил на форуме Порошенко и поддержал его выдвижение кандидатом в президенты. Дело Продана передали в НАБУ, но теперь обвинения по нему выдвинуть трудно, так как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, по которой возбуждалось дело. Да и проблемы возникли внезапно с легализацией материалов по Продану - тут ведь процессуальное оформление имеет большое значение. Так что Продан на свободе, у него все в порядке", - добавил Бутусов.

"Но вот результат - теперь Коваленко единственный из сотрудников СБУ получает генерала. Трудно сказать, чего добивался Петр Алексеевич этим званием. С одной стороны, это престиж, ведь Коваленко получил звание, которое позволяет занимать самые высокие должности в СБУ, с другой стороны, есть ли перспективы у борца с коррупцией на таможне, получившего генерала от Порошенко, получить высокую должность при президенте Зеленском? Выглядит маловероятно. Что ж, посмотрим", - резюмировал журналист.

Напомним, что Мирослав Продан подозревается в незаконном обогащении. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

4 декабря суд применил к экс-руководителю ГФС меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов и Героев Украины, обязал сдать загранпаспорт и электронное средство контроля.

Суд согласился, что есть риск влияния на свидетелей, но признал его незначительным. Относительно рисков укрытия от органов предварительного расследования, уничтожения, хранения или искажения вещей или документов, риска незаконно влиять на других подозреваемых, экспертов, специалистов в деле, то судья считает их необоснованными и не доказанными. В частности, суду были предоставлены документы, обосновывающие пребывание за границей с 5 ноября.

13 июля ГПУ сообщала о задержании руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн у бизнесмена.

16 июля 2018 г. о подозрении сообщено начальнику ГУ ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, участие в преступной организации и уклонение от уплаты налогов.

1 и 9 августа сообщено подозрения двум руководителям субъектов хозяйственной деятельности относительно участия в преступной организации и уклонении от уплаты налогов.

Дело Продана 29 августа 2018 г. было выделено по производству относительно злоупотреблений должностных лиц ГФС.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3126137
 
 
 Топ комментарии
 
воно справді дурне й навіжене .Другого терміну мародерства Україна б не витримала .
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А я еще в 2014 знал что Порошенко козел, но мне генерала не дали))
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Коррупционер на свободе, убытки государству никто не возместил, плюс убытки государства за содержание очередного паркетного генерала - борьба с коррупцией от потрошиной гниды.
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Піди, поскаржся на мене в рішуче реформоване Порошенком СБУ, що у мене немає фактів проти Пєті Саприкіна.
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Способ подачи информации от Бутусова- разогнать хайп на ровном месте. Он свои предположения возводит в абсолют факта. За последние дни Порошенко присвоил генеральские звания многим силовикам. При желании Бутусова в каждом случае присвоения этих званий можно придумать какую ту личную заинтересованность.
Есть прямая аналогия- то что печатает Бутусов - есть результат его личной неприязни к Порошенко ( не оценили, Муженко отшил, с Бирюковым на ножах...) и очень большая личная расположенность к Коломойскому.
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Не факт, но хоть один шанс из тысячи надо использовать.
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ты сыграй хоть в какое-то лото - у тебя есть шанс...)))
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Если бы мне кто-то дал денег при условии, что я должен обязательно поставить их на кон, я бы так и сделал. Когда нечего терять, то вполне можно рискнуть.
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ЗЕ сказал что для вас эра бедности прошла - так-что не прибедняйся...!
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Ты действительно на мой коммент отвечал, или просто очередную бессмыслицу написал, лишь бы слово-якорь "Зе" вставить?
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то есть сам факт того что Коваленко смог вывести на чистую воду преступника - вообще не интересен? Только политические интриги вокруг этого факта.

Судя по всему - Коваленко получил свое звание заслуженно и по делу. Не его вина, что статью декриминализировали.
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Давайте дочекаємось аудиту всієї влади і тоді вже буде зрозуміло - чия відповідальність більша.
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Статья не совсем о Коваленко. Коваленко получил бы звание заслуженно, если бы он служил Украине, а не Порошенко. А так его работа оказалась не только бесполезной, а даже вредной, так как помогла преступнику Порошенко добиться своих личных политических целей. Так можно сказать, что и генералы Гестапо получали от Гитлера свои звания заслужено.
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Зебилам це нецікаво,що Коваленко отримав звання заслужено!Домисли - це для них прикол!
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Ты не путай сбор инфы на конкурента и ослабление его позиций у кормушки с борьбой с коррупцией!
Это абсолютно разные вещи!
Ближе всего борьба пауков и пожирание др друг в банке.
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Вот интересно =Откуда у Бутусова такая информация?
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За цыфрами в отдел статистики обращайтесь .
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То ви зрозуміли що це універсальна тупа відповідь?
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Якраз не згоден, бо вище ви навіть приблизно не пояснили про яку кількість зрадників йдеться.
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Невже ти надав, Василь? Співробітник СБУ Коваленко отримав звання генерал-майора за викриття Продана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7142
Ти, часом, не погарячкував був?
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Скажіть хтось Вакарчуку, щоб не ганьбив своє добре ім"я і не ліз в політику під Мародера. Бо Славко вже створив предвиборчий, мародерський штаб на парламетські.
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Вакарчук прийде і зелену плісняву прибере.
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Хотів би попросити платного пана не писати під моїми постами. Бо мені кожен раз призодиться мити руки з хлоркою після відповіді.
Дякую
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Коли твої платні зедебіли перестануть мені писати, то і я вам не буду писати! А поки полоскайте хлоркою свого чорнороту зеботну порожнину рота.
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Платний пан мене провокує на грубість? Щоб потім поскаржитись порошенківському адміну? Щоб мене забанили на три дні? Як це пан постійно робить на цьому сайті?(хто не вірить, нехай відвідає "совєт форумчан")
Нічого. Помию руки ще раз. Мені з мерзотою мати справи не звикати. Але грубити платному пану я не буду Співробітник СБУ Коваленко отримав звання генерал-майора за викриття Продана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6910
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Спочатку від вас були образи і провокації. Тому все про вас правильно написано.
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Знову прикол Зебіла!Чи не розуміють,чи взагалі дурні аби обплямити Вакарчука!
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Краще тут сказати "заплямувати". Або "обгадити". Слова "обплямити" нема.
Дякую
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Маршала коваленку, если откроет проделки парашенки)))
И пожизненное обеспечение
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У генпрокурора буде черга зі свідченнями на Мародера після інагурації. Доречі, чергу можна вже займати. Бо після збору достатнього матеріалу на Мародера і його шоблу слідство в співпраці з фігурантами справ за уникнення відповідальності вже буде відмолвятись.
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Рашка таки "наплодила" в нас забагато Зебилів!Упевнений в тому,що саме серед них ніхто в ВСУ не служив та не допомагав їй хоч гривнею!
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Дивні якісь у вас висновки... Я б навіть сказав - ідіотські... Всім же відомо, що серед воїнів ЗСУ більшість проголосувала за Зеленського. Чи ви з дуба впали, і не чули про такий факт?
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Та я сам звідти, але погоджуюсь, що навіть українські патріоти на Донбасі набули деяких рис, притаманних всім тамошнім мешканцям - безапеляційність у висновках, та ідіотські, нелогічні судження.
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А ви візьміть Олега Барну з Тернопільської. Він, як вірний пес, служить. Але не Україні, як він стверджує, а хозяїну. Що його хозяїн - мародер, пану байдуже. Він буде його у всьому виправдовувати, а його ворогів у всьому звинувачувати. Це така холуйська натура у людей. Вільна душею людина буде себе поважати як людину, а не опускатись на тваринний рівень.
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Так, багато таких є. Але, Барна ж, певно, не за так господарю служить. А от такі люди, як Донцов, які безкорисно мародера підтримують, мене дійсно дивують.
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Ну з дуба. Ну впав. А може у нього там гніздо?(дятла)
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Судячи з стилю викладання думок, таки дятла
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По какому праву ты, крысеныш, вешаешь ярлыки на людей, которых ты не знаешь? Сбавляйте обороты, порохоботы ! Загадили уже все ресурсы.
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Они не виноваты, их так природа устроила. Регулярно гадить - естественный сопроводительный процесс их жизнедеятельности. Илита ж.
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Порохобецили, такі як ти, служили лише паРаші, навіть якщо і були в ЗСУ. Ти паскуда навіть збройні сили на мокшанській лад назвав: "ВСУ", твій напевно рідний вираз: "ВС РФ", от і стратив рошенівський ольгінець.
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Как только в руках Порошенко оказался такой мощнейший компромат, Гройсман пошел на переговоры. Конфликт был урегулирован, они снова договорились, но президент смог вести переговоры с позиции силы. Источник: https://censor.net.ua/n3126137

Порошенко не отдал гройсмана под суд, а шантажировал его компроматом в своих личных целях.
Порошенко - коррупционер, его место в тюрьме вместе с гройсманом.
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Хорошие люди и специалисты нужны везде. Тюрьмы тоже нуждаются в реформах.
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А їм так би хотілось, щоб Україна зникла, щоб вони могли сказати: "От бачите, ми ж попереджали!"
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Україна зараз як курка якій тіки шо голову відрубали
Ще біжить і крилами хлопа але ось скоро впаде
бо кваліфіковані робітники і не тіки інженери а й медсестри і шофери вже поемігрували
Нових жйвід КПСС ми не зможеми навчити бо освіта і наука УЖЕ вбиті в нуль зостались дурні крадії
ось за 10 років підуть останні специ хто отримав освіту в СССР і всьо пиз пєтец
самостійно ми не піднімемось
крім 100 млрд до треба ще й завозити освітян і робітників
який дурень і за які гроші сюди в варварську країну поїде
ось саме це і було метою пєрєстройкі і її вірних адептів КПСС Кравчука Кучми Ющенка і тд
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Коваленко Рошеновский контроллер за контрабасом на таможне, все контрабандисты в этом году получили повышение, по случаю отхода пахана. https://www.facebook.com/notes/blind-trust-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8/1426185474190255/
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Т е я так понял все довольны.
Кононенко получил хенерала.
Таможня получила хенерала.
Продан получил бабло.
Порошенко и гройсман разрулились.
По коррупции был нанесён сокрушительный удар)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудник СБУ Коваленко получил звание генерал-майора за разоблачение Продана, - Бутусов
 
 
 
 
 
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