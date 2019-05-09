 За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств. На территории государства зарегистрированы 33 резонансных события. Больше всего – в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.
По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.
По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрированы 15 событий. По 5 сообщениям сведения внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 4 из них в Днепропетровской области и 1 - Одесской области.
У коммунистов была своя гвардейская. Она имеет другой цвет.
http://argumentua.com/stati/georgievskaya-lentochka-nosili-v-tsarskoi-armii-nosili-i-v-ss-v-krasnoi-i-sovetskoi-net
Гвардейская лента представляет собой шёлковую репсовую муаровую ленту золотисто-оранжевого цвета с нанесёнными на ней тремя продольными чёрными полосами.
Ширина ленты - 32,5 мм, длина - 1420 мм. Ширина чёрных полос - 6 мм, ширина оранжевых просветов между ними - 6,25 мм, ширина выпушки - 1 мм.
Envoy
09.05.2019 15:20
Ты же как набутылочная насадка приплел сюда гвардейскую ленту, данный знак во времена ссср никогда не использовался в официальных церемониях и празднованиях годовщин победы во Второй мировой войне.
Ты типичный кацап и по манере общения и по незнанию истории предмета о котором говоришь,я не психиатр с тобой продолжать разговор
http://inbelhist.org/georgievskaya-lenta-belogvardejskij-vlasovskij-ili-sovetskij-gvardejskij-nagradnoj-znak/
http://newsland.com/user/4296744328/content/gvardeiskaia-a-ne-georgievskaia/4174523
https://censor.net.ua/forum/3062887/pobedobesie
З июля 1944 года был самым ужасным днем во всей истории Минска. Советская авиация разбомбила город, где не было ни одного оккупанта.В ночь с 30 июня на 1 июля немцы скрытно, без единого выстрела, оставили город.
Беларусь и беларусы во Второй Мировой войне - Илья Копыл.
Ни одного!
Значит наркота ...
Всё таки есть же хорошие лозунги...
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странно...по идее должна отчитаться супрун о составлении диагнозов в неврологическом диспансере
У селі Орлівка Нахімовського району Севастополя в анексованому Криму невідомі розбили меморіальні плити, які три дні тому були встановлені в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні кримських татар.
Як повідомила кримська журналістка Айше Шулакова у Facebook, на плитах перераховані 57 імен кримських татар. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sevatopol-pamyatnyk-zahyblym-u-viyni-krymskym-tataram/29930628.html