EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  1269  56
Материалы по теме:
Все про:День Победы (992) МВД (7844) символика (224)

 За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщает об открытии 5 уголовных производств в связи с правонарушениями, совершенными в Украине 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, также составлены 13 административных протоколов за использование запрещенной символики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств. На территории государства зарегистрированы 33 резонансных события. Больше всего – в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко

По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрированы 15 событий. По 5 сообщениям сведения внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 4 из них в Днепропетровской области и 1 - Одесской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3126132
 
   
 Топ комментарии
 
Сьогодні не повинні святкувати... Ніхто.. Сьогодні нам треба бути в траурі.. Згадувати десятки мільйонів убитих, закатованих, не похованих.. Кинутих в огниво війни і перемелених нею.. Схилі о голову. Помолимось. За всіх..

За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД - Цензор.НЕТ 3874
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
13 Порохобецилов спалились.
 показать весь комментарий
 
 
а что, не видно?... все эти, имя-отчество, раньше визжали зрада-зубожиння-путинпаситель, теперь, продолжают срач...
 показать весь комментарий
 
 
Вместо протокола заставить сожрать эту сраную ленточку, а в качестве бонуса для особо скрепных, можно разрешить запить боярой
 показать весь комментарий
 
 
Надо не админпротоколы составлять , а лишать гражданства Украины .
 показать весь комментарий
 
 
Сначало несколько физических замечаний сделать можно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сама по себе ленточка появилась еще при царице,потом с 1941 года присваивалась частям армии и флота,хуйло сделало это сиволом нападения на Украину,все извраил кремлевский выпердыш
 показать весь комментарий
 
Это уже не важно , кто извратил . Народ решил что это зло , значит так и будет .
 показать весь комментарий
 
 
кацап, ГЕЙоргиевская лента никогда не присваивалась частям армии и флота ссср, а вот частям армии и флота вермахта присваивалась.
У коммунистов была своя гвардейская. Она имеет другой цвет.
http://argumentua.com/stati/georgievskaya-lentochka-nosili-v-tsarskoi-armii-nosili-i-v-ss-v-krasnoi-i-sovetskoi-net
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я заметил,когда у человека серьезно ограничен словарный запас,в силу слабого интеллекта,ему проще назвать визави кацапом,чем аргументированно объяснить свою позицию.С осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм личного состава, проявленные при защите Отечества, присваивалось почётное звание «гвардейская», «гвардейский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года был учреждён нагрудный знак «Гвардия»
 показать весь комментарий
 
мордва, речь шла о ГЕЙоргиевской ленте, а не гвардейской. Ты и в самом деле конченное и тупоголовое мясо или прикидываешься, а русня?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
для особо непонятливых

Гвардейская лента представляет собой шёлковую репсовую муаровую ленту золотисто-оранжевого цвета с нанесёнными на ней тремя продольными чёрными полосами.
Ширина ленты - 32,5 мм, длина - 1420 мм. Ширина чёрных полос - 6 мм, ширина оранжевых просветов между ними - 6,25 мм, ширина выпушки - 1 мм.
 показать весь комментарий
 
********, это ГЕЙоргиевская лента которая официально запрещена в Украине. Об этом и написал За використання георгіївських стрічок на заходах 9 травня в Україні складено 13 адмінпротоколів, - МВС - Цензор.НЕТ 4140
За використання георгіївських стрічок на заходах 9 травня в Україні складено 13 адмінпротоколів, - МВС - Цензор.НЕТ 4140 Envoy

09.05.2019 15:20
Ты же как набутылочная насадка приплел сюда гвардейскую ленту, данный знак во времена ссср никогда не использовался в официальных церемониях и празднованиях годовщин победы во Второй мировой войне.




 показать весь комментарий
 
 
Гвардейская лента СССР была введена после возникновения так называемой «Советской гвардии», которая появилась в 1941 году после сражения под Ельней. Четыре пехотные дивизии мотострелков были награждены званием «Гвардейских дивизий», а в 1942 появился Гвардейский нагрудный знак. Позже данную ленточку стали использовать при оформлении колодки для ордена славы и медали «За победу над Германией».

Ты типичный кацап и по манере общения и по незнанию истории предмета о котором говоришь,я не психиатр с тобой продолжать разговор
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не громадянства ,а волі ,як мінімум.То Барига запровадив злочинну практику замість справедливо судити - кудись вивезти - нічого не нагадує така практика ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тут и так скоро жить некому будет, осталось только из-за этой ерунды лишать.
 показать весь комментарий
 
А одесского чмошника, типа депутата, лешеньку гончаренко - когда по этой же статье пристроят к параше??? Или ОНО перекрасилось - и его мать - с ним???
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні не повинні святкувати... Ніхто.. Сьогодні нам треба бути в траурі.. Згадувати десятки мільйонів убитих, закатованих, не похованих.. Кинутих в огниво війни і перемелених нею.. Схилі о голову. Помолимось. За всіх..

За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД - Цензор.НЕТ 3874
 показать весь комментарий
 
 
это хорошо, что только 13... значит всё остальное бычье начало сраться от страха- 5 лет свободы дают себя знать...
 показать весь комментарий
 
 
Высечь бы их кнутами колорадского цвета так - чтоб неделю не могли на задницу сесть. Через голову не доходит - так хоть через задницу...
 показать весь комментарий
 
 
7.5.1920 - війська УНР та Польщі на чолі з С. Петлюрою і Ю. Пілсудським звільнили Київ від російських загарбників
 показать весь комментарий
 
 
Хай носят. Что бы сразу было видно, чужого и что у него в голове. У конструкторов это называется превратить вредный эффект в полезный😃😃😃😃😃😃
 показать весь комментарий
 
А за пілотки і гвязди криваві радянські в Одесі --чому не склали протоколи ?
 показать весь комментарий
 
 
Vital Łučnik‏ @VUcnik 21 ч.21 час назад

З июля 1944 года был самым ужасным днем во всей истории Минска. Советская авиация разбомбила город, где не было ни одного оккупанта.В ночь с 30 июня на 1 июля немцы скрытно, без единого выстрела, оставили город.
Беларусь и беларусы во Второй Мировой войне - Илья Копыл.
 показать весь комментарий
 
 
Не дуже втомились поліцаї?Перепрацювались бідні,по всій Україні Пуйловські шабаши,а вони аж 13 випадків побачили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Торговый партнер Порошенко выкладывает фото из оккупированного Крыма Это , так , может лохи не заметили . За використання георгіївських стрічок на заходах 9 травня в Україні складено 13 адмінпротоколів, - МВС - Цензор.НЕТ 5225
 показать весь комментарий
 
 
А сколько протоколов за наркоту?
Ни одного!
Значит наркота ...
 показать весь комментарий
 
мусорам байдуже до законів , вони прикривають колабораціоністів.
 показать весь комментарий
 
 
Згадався випадок в Армавірі - там цілий рік (!) висів ділдовоювальний плакат з якимось зкріпним маразмом, котрий тупо скопіювали, не прочитавши жодного разу За використання георгіївських стрічок на заходах 9 травня в Україні складено 13 адмінпротоколів, - МВС - Цензор.НЕТ 1346

За використання георгіївських стрічок на заходах 9 травня в Україні складено 13 адмінпротоколів, - МВС - Цензор.НЕТ 9223
 показать весь комментарий
 
 
За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД

===========
странно...по идее должна отчитаться супрун о составлении диагнозов в неврологическом диспансере
 показать весь комментарий
 
У Севастополі невідомі розбили пам'ятник загиблим на війні кримським татарам

У селі Орлівка Нахімовського району Севастополя в анексованому Криму невідомі розбили меморіальні плити, які три дні тому були встановлені в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні кримських татар.
Як повідомила кримська журналістка Айше Шулакова у Facebook, на плитах перераховані 57 імен кримських татар. https://www.radiosvoboda.org/a/news-sevatopol-pamyatnyk-zahyblym-u-viyni-krymskym-tataram/29930628.html
 показать весь комментарий
 
Действия полиции в корне неправильные. Было законное законное основание полить ДДТ, чтобы вредители не размножались.
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 2764-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
 показать весь комментарий
 
 
Диды на палке Закончились! Козлоскотам пара баиньки. Грамчиков по 700 увалили? Завтра уже не вспомнят по какому поводу пили. Кацапы, одним словом
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД
 
 
 
 
 
 вверх