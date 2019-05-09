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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2672) США (14937) Коболев (319)

 США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев

Представители Министерства иностранных дел и "Нафтогаза" провели переговоры с представителями Конгресса и Министерства энергетики США по подготовке к следующему отопительному сезону в Украине и наращивании объемов газа в украинских хранилищах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал на странице в Facebook.

"Во время и политических, и деловых встреч мы увидели большую заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию", – написал он по итогам визита.

По его словам, на встречах в Государственном департаменте и Министерстве энергетики США говорилось, в частности, о том, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать LNG по конкурентной цене.

"Известно, что США поддерживают экспортную деятельность американских компаний, предоставляя финансирование и страхуя риски. В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокациям со стороны России и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати", – пояснил глава "Нафтогаза".

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Он отметил, что на встречах с представителями администрации президента США, Конгресса и международных финансовых организаций, поддерживающих Украину, обсуждался риск того, что "Газпром" готовится прервать транзит газа через Украину зимой 2020 года и устроить очередной газовый кризис, и меры борьбы с такими угрозами.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", – сообщил Коболев.

По его словам, в Конгрессе США хорошо понимают, что этот проект ориентирован исключительно на политические цели Кремля и представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может развязать новую "газовую войну" против Украины в январе 2020 года, - Коболев

США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев 01
США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев 02
США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев 03
США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев 04

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ведет переговоры о покупке американского сжиженного газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3126127
 
   
 Топ комментарии
 
...потому что сидят на расейской бутылке США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев - Цензор.НЕТ 9398
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Вот чудесная у нас страна от слова *чудить*. Свой украинский газ по $50 якобы излишки продаем Венгрии, а из США будем возить чтобы зиму пережить.
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враховуючи досвід минулих років , купуватимуть таки на кацапії .
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За мою годовую зарплату США могут помочь Украине закачать газ на зиму.

И выкачать.
Три раза
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Надо чуток по-другому, даешь Коболеву 15 лет с конфискацией и все уезжаем на всю зиму в Италию! США можуть допомогти Україні закачати газ на зиму, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3830
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А за это рыжик закачает мамке еще 100 лямов. Красота
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Сколько надо судов сжиженного и очень дорогого газа, чтобы наполнить 15 млрд кубов газохранилищ? И второе - каким способом?
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В ПГХ влазит по моему до 27 или 28 млрд.точнее можно посмотреть
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Я взял по минимуму, чтобы только хватило на отопительный сезон...
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примерно 180-190 судов для 15 лярдов кубов объема, цена процентов на 30 выше трубного, закачивать через польские терминалы

если поляки захотят долю малую то соответственно наценка выше
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А теперь посчитайте во сколько обойдется эта афера-газ разжижить, прокачать до хранилищ, закачать в хранилища, потом выкачать из хранилища, пройти через очистку, осушку....Его цена для конечного потребителя вырастет в несколько раз, учитывая что сжиженный газ и так дороже.
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Атлантис,зачем изобретать велосипед? посмотри как Польша использует газ из США! а мы что глупее?

Польша и США подписали 20-летний контракт на поставку СПГ ..

LNG-терминал , его мощность - 5 млрд кубометров газа,вот и считай,сколько нам надо таких терминалов построить
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Строить наземные газохранилища для сжиженного газа? Это где же столько денег взять?
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конечно легче стать перед ****** на колени, ради дешевого газа и снова стать колонией *********,ты ведь к этому клонишь?
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Порохоботы и так всю жизнь на коленях перед тем кто им платит.
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американцы-порядочные и надежные партнеры,с ними приятно иметь дело,не то что москальные скоты
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Типа своего газа нема...
Когда эта воровская шайка покинет уже властные структуры
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невже американці впевнені , що за місяць-два , цей коболєв буде продовжувати сидіти в своєму кріслі ?
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мамочка любименькая в Майами хочет погулять на широкую ногу за счет Украины
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Andriy Kobolyev

На зустрічах у Державному департаменті та Міністерстві енергетики США йшлося, зокрема, про те, як забезпечити для України надійну можливість купувати LNG США за конкурентною ціною.
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(?) забезпечити для України надійну можливість купувати LNG США за конкурентною ціною (?) США можуть допомогти Україні закачати газ на зиму, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6037

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К зиме всё будет по-другому... Пусть даже не мечтает!
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Внимание,внимание.Роттердам плюс теперь будет казаться детским лепетом.Вот это схема,а мы премия,оклад.На угольке столько не заработать.
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Супер . Нема чого фінансувати російський фашизм і війну .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев
 
 
 
 
 
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