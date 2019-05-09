 США могут помочь Украине закачать газ на зиму, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал на странице в Facebook.

"Во время и политических, и деловых встреч мы увидели большую заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию", – написал он по итогам визита.

По его словам, на встречах в Государственном департаменте и Министерстве энергетики США говорилось, в частности, о том, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать LNG по конкурентной цене.

"Известно, что США поддерживают экспортную деятельность американских компаний, предоставляя финансирование и страхуя риски. В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокациям со стороны России и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати", – пояснил глава "Нафтогаза".

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Он отметил, что на встречах с представителями администрации президента США, Конгресса и международных финансовых организаций, поддерживающих Украину, обсуждался риск того, что "Газпром" готовится прервать транзит газа через Украину зимой 2020 года и устроить очередной газовый кризис, и меры борьбы с такими угрозами.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", – сообщил Коболев.

По его словам, в Конгрессе США хорошо понимают, что этот проект ориентирован исключительно на политические цели Кремля и представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС.

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Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ведет переговоры о покупке американского сжиженного газа.