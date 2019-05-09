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 Политика Украины, Киевские новости
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 Приуроченные к 9 мая акции в Киеве прошли мирно. Составлены три админпротокола, задержанных нет, - полиция

Массовые акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве прошли мирно и без инцидентов, отмечают в Национальной полиции.

Как рассказал на брифинге журналистам в четверг в Киеве начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" прошло мирно, без каких-либо серьезных правонарушений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Шествие прошло от Арсенальной площади до Парка Славы. По нашим оценкам, непосредственно в шествии участвовало до 3 тыс. человек", - сказал А.Крищенко.

В настоящее время, по его словам, мероприятие завершилось, открыто движение для транспорта.

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По словам руководителя столичной полиции, возможных противостояний удалось избежать благодаря разделению марша и альтернативной акции, организованной партией "Демократическая сокира".

В другой акции, проходившей на Софийской площади и организованной Радикальной партией Олега Ляшко, приняло участие около 1,2 тыс. человек. Характер мероприятия был мирным.

"Фактически каких-то серьезных правонарушений и провокаций не произошло", - отметил А.Крищенко.

Начальник киевского главка полиции добавил, что усиленные полицейские патрули будут продолжать свою работу, так как в целом по городу мероприятия еще продолжаются.

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"Зафиксированы три случая использования запрещенной символики. Составлены административные протоколы и проведены профилактические беседы", - сказал советник министра внутренних дел Зоряк Шкиряк, пишет lb.ua.

По его словам, задержанных нет.

Шкиряк также отметил, что использование запрещенной символики на акциях в Киеве не имело системного характера. По его словам, с 2014 года в целом тенденция по использованию запрещенной символики пошла на спад.

В целом ситуация в Украине спокойная и находится под контролем правоохранителей, уточнил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"В настоящее время ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов, мы продолжаем нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая", - сообщил Шкиряк.

Источник: https://censor.net.ua/n3126123
 
 
 Топ комментарии
 
Нормально. На весь Киев - всего 3 тыс. победобесцев-совкодрочеров. Думаю, в Филаделфии примерно такой же процент. Это хороший показатель.
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Уточню....В Филаделфии среди т.н. "русскоязычных".
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 1 час назад

Всі мої рідні, хто воював і вижив, вже відійшли у віці за 90.
Померли вже навіть їхні діти - діти війни.
Я не знаю кого вам впарюють за ветеранів війни, що закінчилася 74 роки тому, тож в цей день просто мовчу.
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вытиран явно задумал обесчестить комсомолку Приурочені до 9 травня акції в Києві минули мирно. Складено три адмінпротоколи, затриманих немає, - поліція - Цензор.НЕТ 4855
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Нормально. На весь Киев - всего 3 тыс. победобесцев-совкодрочеров. Думаю, в Филаделфии примерно такой же процент. Это хороший показатель.
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Уточню....В Филаделфии среди т.н. "русскоязычных".
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В останньому гей-параді учасників було більше. І нікого не затримали.
Цікаво, чому цього разу комуняки і совкодрочери не тусувалися на Бесарабці навколо кам'яного циліндра, який нібито встановлювали полонені німці?
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Ти той малчик Нікіта, якого ху*ло поцілував у пупок?Ти мабуть з того дня не миєшся і не плаваєш у річці?
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Шкиряк, а почему полиция не дала провести в Киеве акцию "Бессмертный Грут", согласованную ее организаторами с КМДА?

Самый лучший министр оберегает "вату" даже от цивилизованного троллинга?
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100 процентов дебилов и сволочей купленных: 75 у молоденького вора и 25 у старенького
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украинцев "украинская" полиция била, я надеюсь?? штоб цапам не мешали по Киеву гулять
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не мучайтесь московская наволоч под украинскими флагами . мы украинцы прекрасно понимаем что значит победа в вов. ну а если кто из вас не московская наволоч то вам никто не мешает почтить память тех Украинцев которые сначала воевали с фашистами а позже до 1955 г с большевиками . и если вы так сделаете я не скажу вам что вы продажное бандеровское отродье потому что не имею на это ни морального права ни желания . отмечу только одно что внуки и тех и этих сейчас воюют за Украину с россией и это надо помнить и тем кто пишет совкодрочеры и тем кто пишет фашисто-бандеровцы.а кто еще не понял как украинский народ относится к солдатам погибшим при освобождении украинских городов и сел советую обратить внимание на состояние братских могил этих солдат ну и заткнуть свое псевдопатриотичное **.ло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриуроченные к 9 мая акции в Киеве прошли мирно. Составлены три админпротокола, задержанных нет, - полиция
 
 
 
 
 
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