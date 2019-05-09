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 Политика Украины
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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях

СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов.

Об этом 9 мая сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует устоявшейся пропагандистской практике России", – отметили в украинском представительстве. 

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях 01

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126122
 
 
 Топ комментарии
 
Почему в Украине не хотят ввести уголовную ответственность за двойное гражданство? Потому что половина депутатов и чиновников в том числе самого Парашенка имеют двойное и тройное гражданство. Представьте себе что если бы такое происходило в другой стране. Но Украина же ето страна не пуганых предателей и идиотов.
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Это надо было делать с долбасюрии до 2013 года. Козломордый паспорт и билет на плацкарту до Волгограда в зубы, чемодан на спину, пинок под жопу и на вокзал. Тогда бы и войны не было бы
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Так, вроде бы, их данные можно в официальных реестрах получить.

03.05.19 07:08 Украина сможет получить список граждан, оформивших российские паспорта, - Гримчак. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3125213/ukraina_smojet_poluchit_spisok_grajdan_oformivshih_rossiyiskie_pasporta_grimchak_video
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Это надо было делать с долбасюрии до 2013 года. Козломордый паспорт и билет на плацкарту до Волгограда в зубы, чемодан на спину, пинок под жопу и на вокзал. Тогда бы и войны не было бы
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Почему в Украине не хотят ввести уголовную ответственность за двойное гражданство? Потому что половина депутатов и чиновников в том числе самого Парашенка имеют двойное и тройное гражданство. Представьте себе что если бы такое происходило в другой стране. Но Украина же ето страна не пуганых предателей и идиотов.
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Не треба заважати,це не Українці,і чим більше їх отримає аусвайсів,та поїде у кацапські *****,тим краще.
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пішки піде під землю , хто на метр , хто на два.
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Эти твари будут выезжать из ордло или продадут свои квартиры , а вместо них приедут буряты.
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Задача Украинских хакеров - вытянуть данные желающих получать московитские аусвайсы.
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Так, вроде бы, их данные можно в официальных реестрах получить.

03.05.19 07:08 Украина сможет получить список граждан, оформивших российские паспорта, - Гримчак. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3125213/ukraina_smojet_poluchit_spisok_grajdan_oformivshih_rossiyiskie_pasporta_grimchak_video
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Пенсы побегут получать рос. паспорт, чтоб получать российскую пенсию, при этом оставят и украинский паспорт, чтоб получать вторую украинскую пенсию. Кому война, а кому мать родна або "хитре телятко двох маток сосе".
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У беларусов другая пословица- ласкавы цяля...

и второе

08.05.19 14:08 Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

https://censor.net.ua/news/3125949/jiteli_ordlo_s_pasportami_rf_ne_smogut_poluchit_pensii_i_sotsvyplaty_so_storony_ukrainy_friz
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Просто потрібен закон про позбавлення українського громадянства всіх, хто має громадянство іншої держави.
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жители ордло это предатели и потомки залётного семя из кацапстана, которые заняли дома убитых украинцев.
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Так хорошо. Когда Донбасс вернется в Украину, всех с паспортами Мордора в него же и депортировать. Пока он сам еще есть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях
 
 
 
 
 
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