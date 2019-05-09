 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях

Об этом 9 мая сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует устоявшейся пропагандистской практике России", – отметили в украинском представительстве.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
03.05.19 07:08 Украина сможет получить список граждан, оформивших российские паспорта, - Гримчак. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3125213/ukraina_smojet_poluchit_spisok_grajdan_oformivshih_rossiyiskie_pasporta_grimchak_video
и второе
08.05.19 14:08 Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз
https://censor.net.ua/news/3125949/jiteli_ordlo_s_pasportami_rf_ne_smogut_poluchit_pensii_i_sotsvyplaty_so_storony_ukrainy_friz