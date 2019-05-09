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 Политика Украины
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 На Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко

Полиция составила административный протокол на лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в г.Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В предусмотренный законом срок до трех часов был составлен административный протокол", - сказал А.Крищенко журналистам на брифинге в Киеве в четверг, отметив, что после этого женщина была отпущена.

Всего, по словам начальника столичного главка полиции, за использование запрещенной тоталитарной символики были составлены административные протоколы на трех человек.

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Ранее в этот день возле станции метро "Арсенальная" в Киеве перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала Е.Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3126121
 
   
 Топ комментарии
 
Я не понимаю, если она лидер общественной организации,которая носит символику агрессора,то почему ей не предложили сменить гражданство, переехать в РФ и не мучиться в Украине.Сейчас это очень просто делается. Пусть в РФ возглавляет любую общественную организацию и носит что ей хочется. А в Украине ее не должно быть. Нужно таких выдворять за 24 часа.
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Она может и в Антарктиде родиться, но если не выполняет законов государства, в котором живет, значит вредит государству, тем более в период войны и у нее должно быть 2 выбора - или на историческую родину, или в тюрьму.
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да кто ж опустит такое опудало ?
ну разве что нацгвардеец по боевому заданию На Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2350
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Я не понимаю, если она лидер общественной организации,которая носит символику агрессора,то почему ей не предложили сменить гражданство, переехать в РФ и не мучиться в Украине.Сейчас это очень просто делается. Пусть в РФ возглавляет любую общественную организацию и носит что ей хочется. А в Украине ее не должно быть. Нужно таких выдворять за 24 часа.
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Уверен, что предлагали и не раз. Но на это тебе более-менее хитропопый ватник ответит: я тута родилсо, тута земля моих дидов и я тута буду бороться за Украину без этих ваших бЭндеровцев-хфашистов!
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Она может и в Антарктиде родиться, но если не выполняет законов государства, в котором живет, значит вредит государству, тем более в период войны и у нее должно быть 2 выбора - или на историческую родину, или в тюрьму.
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Этпонятно. Но ей проще заплатит 51 (или сколько там) грн штрафа и потом у ********** ныть про притеснения хфашистов.
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Это говорит о том, что законы в Украине отвратительные и этой Раде уже давно пора в мусорный ящик.
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Не отвратительны, а слишком мягкие! Штрафы от 5000 грн или общ. работы на неделю - привели бы в чувства любого идиота. Люди делятся на два типа при админ-правонарушении: первому объсниш почему так нельзя делать и почему это запрещено - он поймет или по крайней мере повторять не будет. Втрому (как в моем случае с водилой маршрутки, который выкинул гору бычков на тротуар и ИСКРЕННЕ не понимал, за что его матерят и почему заставляют собирать бычки) помогут только штрафы!
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Но "защитники бедных слоев общество" вам возразят, что недопустимо так жестко наказывать зубожилых людей за брошенный окурок.
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В Европу идем или куда? В европейских странах за каждый окурок 500 долларов выкладывают и потому там чисто, а у нас мусор на каждом углу, на природе и всем пох, никто не контролирует, никому ничего не надо. Раньше хоть присуждали убирать город месяц например, а сейчас даже этого не делают. Плачутся,что дворников не хватает, а труд тех. кто замусоривает страну не хотят использовать.Видно у нас во власти одни нечистоплотные, асоциальные люди.
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Я с вами полностью согласен. Но большинство депутатов (чтобы не растерять быдло-лехторат) вам скажет, что таких людей надо перевоспитывать культурно, уговаривать, а драть 5000 грн за окурок с зубожылых - неприемлемо в нашей экономической ситуации.
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У нас є поле на межі областей і кожен рік під час посівної ми прибираємо сміття від уродів, які проїзджаючи скидають його просто на обочину. Кожен рік сліду сміття не лишається, щоб не було приманки для скидання і кожен рік ті тварюки його все одно скидають. Проїзджають тисячі машин, а скидає сміття, схоже, одне падло. Одне!! Бо "видно по почерку". Піймать ніяк не можем уже 10 років, але до нашого щорічного прибирання складається враження, що смітять всі. Найбільше бісить наше безсилля і безкарність сволоти.
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То же самое и у меня. Только уберу на природе, через неделю после выходных столько же мусора и этому нет конца и края, потому что безнаказанно, никто за этим не смотрит, никому ничего не надо. ЖАХ.
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Если у нее украинское гражданство,то выслать ее с Украины невозможно.Такой закон,нравиться это кому либо или не нравиться.Дело в том,что наша полиция (раньше милиция) и доблестные пограничники не высылают с Украины даже тех граждан рф,которые совершили уголовные преступления и отбыли наказание в украинских тюрьмах.Отсидел,выгнали за ворота и бредет этот чел обычно туда,откуда загремел на отсидку и дальше продолжает в том же духе.И так было при любом из украинских президентов.
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Лариса, есть ещё третий вариант, самый логичный: в психушку ей надо и большое количество медикаментов
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Ні. Потрібно видворяти за 8 годин. Якраз стільки потяг їде до Рашки.
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Выдворять можно туда,где её согласны принять.А кому в рашке нужно это говно?
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Пусть с георгиевской ленточкой едет. Рашке говно нужно, потому что выдают паспорта активно на оккупированных территориях. Пусть забирают сородичей.А Украине нужно срочно прекращать снабжать оккупантов и сепаратистов Донбасса водой и светом. Им там слишком вольготно за наш счет.
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У вас сестра в мАскве есть? Настенька Сволочкова не ваша родственница? У той кацапской ипанашки точно такая же риторика.
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мусора ,як завжди ,лояльні до окупаційної символіки і окупантів.
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Бо вони і є,прежставники окупаційної вдади в Україні.Крищенко зрадник,який по зговору здав Горлівку Бєсу.
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на Крищенка не гони, посмотри лучше видео 14-го как он и еще один милиционер сапаров с крыши сбрасывали.
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Я знаю як і що там було,відео дивись сам,можеш всією своєю родиною.Це факт,він здав місто по зговору,а на відео циркова вистава.
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цирк тебе будет показывать Клован следующие 5 лет, ЗЕбенкин
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Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях
Пустота, ковыль и прах.

На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил все немчУра...
Кто ж тогда кричит «Ура»?

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал, как мог -
Все разбито, нет дорог...
Своего добился Гитлер.
Не сломали шею гидре!

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, а весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.

Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Не иначе, им конец...»

fb(c)Тетяна Малахова

😁
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А что там под ленточкой накалякано?? Про победу или как??)
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там написано "я отстаиваю свободу мудить" На Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7568
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..."В предусмотренный законом срок до трех часов был составлен административный протокол", - сказал А.Крищенко журналистам на брифинге в Киеве в четверг, отметив, что после этого женщина была отпущена."...

Почему "отпущена", а не "опущена"?
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Ну так,а чому воно її на "палочкє" не несла?Вона ж у Європі здохла,воюючи з фОшистами))
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видно, с ним была в одной антиукраинской организации
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в пеклі хвойда , не бреши .І пектимуть , і шкваритимуть її до кінця віку .
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не могу понять, что ни у кого нет зеленки, ей голову подлечить?!
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Даже молодые женщины, солдаты и медработники, не выступали против. 21-летняя девушка из разведотряда Аграненко говорила: "Наши солдаты ведут себя с немцами, особенно с немецкими женщинами, совершенно правильно". Кое-кому это казалось любопытным. Так, некоторые немки вспоминают, что советские женщины наблюдали за тем, как их насилуют, и смеялись. Но некоторые были глубоко шокированы тем, что они видели в Германии. Наталья Гессе, близкий друг ученого Андрея Сахарова, была военным корреспондентом. Позже она вспоминала: "Русские солдаты насиловали всех немок в возрасте от 8 до 80. Это была армия насильников".
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Советский майор заявил в то время английскому журналисту: "Наши товарищи так изголодались по женской ласке, что часто насиловали шестидесяти-, семидесяти- и даже восьмидесятилетних к их откровенному удивлению, если не сказать удовольствию".
Можно только наметить психологические противоречия. Когда изнасилованные жительницы Кенигсберга умоляли своих мучителей убить их, красноармейцы считали себя оскорбленными. Они отвечали: "Русские солдаты не стреляют в женщин. Так поступают только немцы". Красная Армия убедила себя, что, поскольку она взвалила на себя роль освободительницы Европы от фашизма, ее солдаты имеют полное право вести себя, как им заблагорассудится.
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Вывсёврети! Это происки Госдэпа! А если и были единичные случаи, то вы должны понимать, что руцкий золдат был доведен хфашистами до отчаяния! Может у него на глазах хфашисты сожгли любимый гэндэлык! У него психическая травма! Потому немножко перегнул палку, таксказать! Но всё равно - дидывоевали и не вам судить!
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ты чо слепой ?зонтика не видишь?
а вот тебе и кернес оттуда же

На Бережну складено адмінпротокол за носіння забороненої символіки: її відпустили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1184
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Подозреваю шо если бы у неё была эпилепсия, врятли эту бабку так быстро выпустили))))
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"
«Стаття 173-3. Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки
Публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення -
тягне за собою накладення штрафу..."

Однако. нигде не написано, что запрещено использовать элементы георгиевской ленты и нет ее точного описания. В результате футболка фирма Зара где изображена лента с меньшим числом полос, чем когда либо было на георгиевских лентах разных эпох, нациками и полицией засчитана георгиевской, к Бережной применили силу. она падала, теперь лежит в больничке и все это зафиксировано представителями ООН и ОБСЕ, как и то, что у Бережной еще был и портрет Бузины. Провокация Бережной чудесно сработала, скорее всего судья не признает ее виновной и имидж Украины, как бандитского гнезда, в международных организациях усилится, а если ее признают виновной за ношение свободно продающейся в Украине футболки, то будет еще хуже.
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Відпрцьовує на місце в Медведчуківському списку в Раду, як сама рафінована і ватна кандидатка. Дуже хоче отримати свій номерок.
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Почему отпущена? Насколько я помню, за это полагается уголовная ответственность
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потому что ленту баба не сама нацепила, а надела футболку с таким рисунком' Испанская фирма Zara к стати. Тут вопрос не однозначный.
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Мабуть потрібно бути наївно хворим. що б повірии в те. що цю футболку вона одягла
чисто випадково.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко
 
 
 
 
 
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