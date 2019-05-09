 На Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в г.Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В предусмотренный законом срок до трех часов был составлен административный протокол", - сказал А.Крищенко журналистам на брифинге в Киеве в четверг, отметив, что после этого женщина была отпущена.
Всего, по словам начальника столичного главка полиции, за использование запрещенной тоталитарной символики были составлены административные протоколы на трех человек.
Ранее в этот день возле станции метро "Арсенальная" в Киеве перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала Е.Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.
ну разве что нацгвардеец по боевому заданию
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.
Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил все немчУра...
Кто ж тогда кричит «Ура»?
Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал, как мог -
Все разбито, нет дорог...
Своего добился Гитлер.
Не сломали шею гидре!
Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, а весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».
Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!
Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»
Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Не иначе, им конец...»
fb(c)Тетяна Малахова
😁
Почему "отпущена", а не "опущена"?
Можно только наметить психологические противоречия. Когда изнасилованные жительницы Кенигсберга умоляли своих мучителей убить их, красноармейцы считали себя оскорбленными. Они отвечали: "Русские солдаты не стреляют в женщин. Так поступают только немцы". Красная Армия убедила себя, что, поскольку она взвалила на себя роль освободительницы Европы от фашизма, ее солдаты имеют полное право вести себя, как им заблагорассудится.
а вот тебе и кернес оттуда же
«Стаття 173-3. Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки
Публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення -
тягне за собою накладення штрафу..."
Однако. нигде не написано, что запрещено использовать элементы георгиевской ленты и нет ее точного описания. В результате футболка фирма Зара где изображена лента с меньшим числом полос, чем когда либо было на георгиевских лентах разных эпох, нациками и полицией засчитана георгиевской, к Бережной применили силу. она падала, теперь лежит в больничке и все это зафиксировано представителями ООН и ОБСЕ, как и то, что у Бережной еще был и портрет Бузины. Провокация Бережной чудесно сработала, скорее всего судья не признает ее виновной и имидж Украины, как бандитского гнезда, в международных организациях усилится, а если ее признают виновной за ношение свободно продающейся в Украине футболки, то будет еще хуже.
чисто випадково.