 На Бережную составлен админпротокол за ношение запрещенной символики: она отпущена, - Крищенко

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в г.Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В предусмотренный законом срок до трех часов был составлен административный протокол", - сказал А.Крищенко журналистам на брифинге в Киеве в четверг, отметив, что после этого женщина была отпущена.

Всего, по словам начальника столичного главка полиции, за использование запрещенной тоталитарной символики были составлены административные протоколы на трех человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 64-летнего жителя Кривого Рога составлен админпротокол за публичную демонстрацию георгиевской ленты, - полиция

Ранее в этот день возле станции метро "Арсенальная" в Киеве перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала Е.Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.