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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2591) Гетманцев (6)

 В команде Зеленского предлагают списать ФОПам 7,4 млрд грн долгов по ЕСВ

В команде нового президента Украины Владимира Зеленского предлагают списать более 7 миллиардов гривен долгов физических лиц-предпринимателей по Единому социальному взносу (ЕСВ), накопившиеся с 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новому времени" сообщил Данил Гетманцев, отвечающий за экономическое и налоговое направление в будущей администрации президента Владимира Зеленского.

По его словам, ФОПам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.

"Значительная часть этих ФОПов - спящие. Проблема введения "подушного налога" на ФОП в 2016-м состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно", - объяснил проблему Гетманцев.

Читайте также: Президентом стал бизнесмен, который руководит самой успешной в Восточной Европе продакшн-компанией, - советник Зеленского Гетманцев

Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет разработан окончательный вариант соответствующего проекта закона.

"Планируется сначала публичное обсуждение, учет замечаний, а затем внесение в Верховную Раду в качестве законодательной инициативы президента", - сказал он.

Отметим, ЕСВ как объединенные страховые социальные взносы был введен в Украине с 1 января 2011 года с момента вступления в силу закона Украины №2464-VI.

ЕСВ заменил четыре обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные), "несчастный случай". Ставки ЕСВ дифференцировались в зависимости от вида плательщика, а также в зависимости от классов профессионального риска вида деятельности.

Для физических лиц – предпринимателей минимальный ЕСВ до 2016 года составлял 34,7% от размера минимальной зарплаты, но с 1 января 2016 года ставка ЕСВ снижена до 22% для всех категорий плательщиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неработающие ФОПы не должны платить минимальную ставку ЕСВ, мы инициируем отмену этой нормы, - советник Зеленского Гетманцев

По словам Гетманцева, несмотря на то, что ЕСВ уменьшили почти вдвое, был введен обязательный минимальный платеж для каждого ФОПа, независимо от того работал он или нет.

"Есть много людей, которые реально не осуществляли деятельность. Есть те, кто регистрировал ФОПы еще в 14-15 годах и забыл про них, им все это время никто ничего не говорил, сейчас же по истечению трех лет, когда уже проходят сроки давности по этим начислениям, о них вспоминают и отправляют налоговые уведомления, и реально ничего сделать нельзя, потому что действительно по закону они должны платить. Нам кажется, что неправильно платить налог за ту деятельность, которая не осуществлялась", - сказал Гетманцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3126119
 
   
 Топ комментарии
 
А кто платил, тому вернут ?

И какой смысл тогда платить дальше, если всё равно когда-нибудь простят ?
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Шариковщина....прощай доллар по 26.....привет по 126....
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Бред зелёной кобылы. А интересно - когда те у кого спишут долги и будут оформлять пенсии им добавят? Большое мудрило.
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Я смотрю вы везде успеваете. Если они не заплатят налог, то и отчисление в ПФ не будет, а когда подойдёт время пенсии - они скажут с плакатами под АП - у нас зубужіння,нас не слышат - отдайте нам честно заработанное.
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когда подойдет время, тогда поговорим.
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Зачем ждать, заходишь на портал ПФ с ЕЦП, смотришь свою зряплату и рядом отчисление с нее и засчитанный тебе стаж. Нет зарплаты, нет взносов, нет стажа
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расскажи это своему брату по разуму из Zone
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Что значит списать,если человек не занимается бизнесом,то зачем с него драть налоги за ведение бизнеса?
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совершенно верно, нет бизнеса, нет налогов.
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У ревы и у необразованного гроси другие принципы - будем драть с граждан столько сколько сможем и плевать на логику и справедливость.
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скоро их будут драть вместе с петей, за их реформы.
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Какие реформы,чисто коррупционная обдираловка.
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Налоговые ставки того же ЕСВ до Гросси озвучте, или признайте, что 37% меньше чем 22%
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твой грося может только шесть с убитой овцы драть
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Опять пэтэушный звиздеж, давай по существу
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По существу - Нет оборота, нет налогов!? Толку что твой грося набрал бюджет, который собрать не может.
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Ты,потрохобот,тут сказки не рассказывай,предприниматели прекрасно знают уровень грабежа под названием налогообложение до и во время гроси с ревой.
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Если у вас имеются доказательства моей неправоты то озвучьте их,почитаем обсудим.
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нет у него ничего, кроме дурной методички.
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Был 478,17 гр.стал 918,06 гр.,совсем не увеличился пресс на бизнес,плюс остальные налоги,плюс увеличение взяток и прочих поборов.
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ваня наверное тяжело быть бестоловым. От чего буруться эти проценты?
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еще проще, сколько будет 22% от нуля? Это меньше или больше 37%
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Если человек не занимается бизнесом, то у него найдется пара часов свободного времени, чтобы закрыть бизнес, которым он не занимается
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твой петя сделал так, что закрыть бизенс очень трудно нужно заплатить кучу взяток. Тем более, что человек хочет рабать.
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Каких взяток? За что? Ты вот лично их платил?
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Не занимался - закрой фоп. Три дня времени.
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Не мели бред. Каким чиновникам, какая куча - конкретно кому и сколько давал при закрытии фоп?
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пойди попробуй закрыть фирму, сам узнашь.
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Щенок, я их столько открывал и закрывал, когда надо было и никогда никому не платил - только налог и отчёты. Где вас таких делают.
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Не давал ты ничего и никому. Разве что мятую десятку за сданный из двух цифр отчет
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В системе электронной отчетности какие взятки)))
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А зачем он держит открытым спд если не ведёт бизнес?
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Ааа так это теперь ждуны? Так закрой и жди не попадая на налоги. Зарегистрировать спд за 1 день это в полне реально
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закрыть дать взятку, открыть дать взятку. Не много для тебя порохобота?
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по разному, но никогда без них не обходилось.
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Ты за себя отвечай, за страну не расписывайся
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ну канешно все в дерьме, одни порохобты в белом. У команді Зеленського пропонують списати ФОПам 7,4 млрд грн боргів за ЄСВ - Цензор.НЕТ 8817
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Тю странно я открывал в 2016 году без взятки, знакомые закрывали без взяток.
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Хочет держит,это не запрещено,готовится начать бизнес,когда идиоты уйдут из законодательной и исполнительной власти и можно будет работать без взяток,крыши и бешеных налогов.
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Если держит то пусть и платит. Бешенный единый налог сколько это в деньгах?
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если нет оборота, то их негде взять. Что у тебя было по арифметике?
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Если ты дебил и не знаешь рынка, не знаешь тонкостей в работе которую создаёшь - то сиди дома и никого в этом не упрекай.
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мало набрался взяток? спец по казнокрадству. Скоро будете сидеть вмест с гросей.
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Не бросайся с обвинениями на людей в вопросах, с которыми ты незнаком
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на всевозможных ботов у меня глаз наметан, давно на этом форуме.
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И это при минималке, покажите мне ФОПа с минималкой)))
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На 2019 год следующие ставки - 💡Единый налог для 1 группы: 192,10 грн., для 2 группы: 834,60 грн., для 3 группы: 3 или 5% от общего дохода!
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доречі,з ЄСВ частина грошей йде на пенсії, якщо фізична особа сплачує то зараховують стаж.Якщо борг списати пенсійний фонд не отримає грошей і дефіцит збільшується, крім того цікаво чи буде в такому разі зараховано стаж для майбутньої пенсії таким людям.
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пенсионный фонд и так ничего не получает, но в этом случае теряет ФОП в пенсии.
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Vanya Neznayka у нас казкова країна тому все може бути)
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Законы физики,если где то убывает,то куда то прибывает.Куда прибудут эти 7 лярдов?В платежки на газ,коммуналку, или какой очередной налог молодая команда придумает?
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ты сам себе ответил. Если нет денег, то они ни от куда не возьмуться, даже по приказу гроси.
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Отвечу ,если они поступили в бюджет с налогов,кредитов мвф, то они должны появиться в виде медицины,дорог,пенсий. Если они там не оказались,значит они где? Правильно,в кармана осели гройсманов,вайсманов,ивановых,петровых, всех кто имеет доступ к кормушке. Там их и надо искать.
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при чем тут кредиты МВФ, если мы обсуждаем ФОПы? Ты правильно пальцем тыкнул?
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Правильно,фопы это уже следствия,а нужно искать причины, Например,куда делись деньги на поддержание малого и среднего бизнеса? Украли,не раздали бизнесу,оттого он не развивается и не может платить налоги.
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все впросы в вешему шефу Порошенко. Скоро он на суде все расскажет.
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С чего Вы решили, что бизнесу государство что-то должно, о каких деньгах Вы рассказываете?
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У нас государство вообще никому ничего не должно,только все ему, но есть такое понятие ,кредиты для бизнеса под минимальные проценты,не под 30-40 годовых а под 1-2%. Тогда и экономика развивается и налоги платятся.
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Что искать, кредиты МВФ? Не напрягайся, эта бумажка приходит в НБУ и хранится в сейфе за семью печатями, потом в МВФ отправят другую бумажку в которой проценты и часть основной суммы долга. МВФ деньги не дает, оно поддерживает состояние ЗВР
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А як же вовик-сутенер до 4 тис бакинських учителям ЗП підніме ? Невже термос жаждущих халяви 75 % наї...в ! У команді Зеленського пропонують списати ФОПам 7,4 млрд грн боргів за ЄСВ - Цензор.НЕТ 1914
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Грося загнал малый бизнес в тень, что бы он шли в рабы к Ахметову, а порохоботы орут, что так и нужно. Вместо того, что бы они нормально работали для себя и на страну.
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"что бы он шли в рабы к Ахметову," Бред.
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назови их подучными сталивара, если тебе так приятней. Суть не менятеся.
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Если нужно компенстровать 7.4 миллиарда - Ахметову ничего не стоит.
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малй бизнес не Ахмтов, можно с него три шкуры драть.
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А ещё надо списать 50 миллиардов гривен долгов населения по услугам ЖКХ! У команді Зеленського пропонують списати ФОПам 7,4 млрд грн боргів за ЄСВ - Цензор.НЕТ 9791
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Что-то мне это напоминает... А! Понял! - Прибавку к пенсиям перед выборами ... от Порошенко! Вегной догогой идете, товарисч ЗЕ!
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если по теме нет методичек, то пошли дежурные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ команде Зеленского предлагают списать ФОПам 7,4 млрд грн долгов по ЕСВ
 
 
 
 
 
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