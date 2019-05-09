 В команде Зеленского предлагают списать ФОПам 7,4 млрд грн долгов по ЕСВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новому времени" сообщил Данил Гетманцев, отвечающий за экономическое и налоговое направление в будущей администрации президента Владимира Зеленского.

По его словам, ФОПам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.

"Значительная часть этих ФОПов - спящие. Проблема введения "подушного налога" на ФОП в 2016-м состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно", - объяснил проблему Гетманцев.

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Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет разработан окончательный вариант соответствующего проекта закона.

"Планируется сначала публичное обсуждение, учет замечаний, а затем внесение в Верховную Раду в качестве законодательной инициативы президента", - сказал он.

Отметим, ЕСВ как объединенные страховые социальные взносы был введен в Украине с 1 января 2011 года с момента вступления в силу закона Украины №2464-VI.

ЕСВ заменил четыре обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные), "несчастный случай". Ставки ЕСВ дифференцировались в зависимости от вида плательщика, а также в зависимости от классов профессионального риска вида деятельности.

Для физических лиц – предпринимателей минимальный ЕСВ до 2016 года составлял 34,7% от размера минимальной зарплаты, но с 1 января 2016 года ставка ЕСВ снижена до 22% для всех категорий плательщиков.

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По словам Гетманцева, несмотря на то, что ЕСВ уменьшили почти вдвое, был введен обязательный минимальный платеж для каждого ФОПа, независимо от того работал он или нет.

"Есть много людей, которые реально не осуществляли деятельность. Есть те, кто регистрировал ФОПы еще в 14-15 годах и забыл про них, им все это время никто ничего не говорил, сейчас же по истечению трех лет, когда уже проходят сроки давности по этим начислениям, о них вспоминают и отправляют налоговые уведомления, и реально ничего сделать нельзя, потому что действительно по закону они должны платить. Нам кажется, что неправильно платить налог за ту деятельность, которая не осуществлялась", - сказал Гетманцев.