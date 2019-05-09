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 Политика Украины
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 Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко

Акция "Бессмертный полк" создана властями Российской Федерации как акция антиукраинской пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко написал в своем Твиттере.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3126117
 
   
 Топ комментарии
 
Пройти з фото родича так, а як на рахунок купленого діда в супермаркеті а потім викинутого на смітник, це не образа ветеранам?
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Ми йшли в Європу, а не в совок часів Сраліна. Проблема в тім що бидлу демократія протипоказана.
І основна частина населення це доказала. Одна надія- що на цьому прикладі навчаться справжні нації.
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А еще удобно взорвать беснующихся и сказать что грузины, или армяне, или украинцы(нужное подставить) напали на самих себя и их надо, всех скопом, "освободить".
Руский - значит нах.
Московское - значит прочь.
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так **** её не запретили..? пять годков бизнесмен и патриот у власти был..ни одну вышиванку на груди порвал в приступах показного патриотизма и на тебе - бойки с новинскими рассекают по Киеву с портретами каких то персонажей..
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Ми йшли в Європу, а не в совок часів Сраліна. Проблема в тім що бидлу демократія протипоказана.
І основна частина населення це доказала. Одна надія- що на цьому прикладі навчаться справжні нації.
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демократія не передбачає заборон..?
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Постсовок демократію бачить як аналог анархії. Пищали б як кицька на шампуру в азербайджанця- імігранта в третьому поколінні.
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то хай ходять з колорадками, триндять про перемоги, потім захоплюють адмінбудівлі і звуть куйла, аби не пищали як кицька..?
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Шото ты задержался.Все-таки с пачпортом проблема? Чи погода коррективы свои внесла?
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В сенсі? демократія це вседозволеність? Нащо тоді демократичними країнам кримінальний кодекс?
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Гей-паради не заборонені. Концерти фортепіанної музики членами не заборонені. Мало?
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проблема не в наявності чи то відсутності заборон при демократичному устрої, а в тому, що закони не виконуються або виконуються вибірково.
Ви топили за Зєлєнського під час виборів (якщо не помиляюсь), але в будь-якому випадку "проти Пєті". То ж вже досить скоро у вас з,явиться нагода пред,явити всі ці свої вимоги щодо "п,ять років нічого проти сєпарні не робиться" до нового президента, який на відміну від попередника виступить рішучіше проти засилля кацапського міру в Україні. Ми в цьому просто не сумніваємося!
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Скажи ка нам далекий планетоид, а кто у нас принимает Законы, и запрещающие в том числе? Не народные депутаты часом? А возглавляет это победобесие кто? Не Новинский ли с Мураевым? и прочие Вилкулы с Шуфричами? Нахрена вы таких нардепов понавыбирали?
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из серии - сам дурак..кстати, новинский..это не тот ли кацапский бандюган, за которого пэпа о гражданстве перед хамом хлопотал..?
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За гражданство хлопотать не надо, нужно просто заполнить документы. Не будь лохом, не жри лапшу.
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наХавариевает **** православная на святого Петра Алексеича..? я так и знал..просто документы.. Акція "Безсмертний полк" створена Кремлем як акція пропаганди, а не пам'яті, - Кириленко - Цензор.НЕТ 9667
Новинский рассказал, как Порошенко просил дать ему украинский паспорт
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/
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Одесса....
Руськие идут....

Акція "Безсмертний полк" створена Кремлем як акція пропаганди, а не пам'яті, - Кириленко - Цензор.НЕТ 9253 Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 ч.2 часа назад
У нас деды на палках а так же "Позор Ато и Одесса смелее, гони Бандеру в шею" скандируют. Короче долго там быть не смог.
Акція "Безсмертний полк" створена Кремлем як акція пропаганди, а не пам'яті, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5456
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Идут избиратели Зе. Интересно какая часть 73%?
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Александр Сандеро - там подавляющее большинство тех кто голосовали за Зю во 2-ом туре...

Это же очевидно...
Если бы выдвигался путин, то Зю набрал бы максимум 10% полезных идиотов из патриотов Украины или нейтральных...
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я знову ж, в 2767-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
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человеку под финским флагом надо рассказывать о причинах такого явления..?
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- Добрый день дедушка, а вы прошли войну? - Да, сынок, я воевал - А сколько вам лет? - 78 лет - То есть вы воевали в три года? - Пошел отсюда, провокатор нацистский!
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ничего не вижу плохого в том, что бы пройти с фотографией родственника участника войны. Ну и что что ее придумали в Москве? Бред какой то. А этот Кириленко еще за евровидение ответит. Зеленский его первого снимет.
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Пройти з фото родича так, а як на рахунок купленого діда в супермаркеті а потім викинутого на смітник, це не образа ветеранам?
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В Європі по шляху ссср в 45-тому майже не лишилося не згвалтованих не жінок навіть- а дівчаток старше 12 років.
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Історичні факти. Гатов павтаріть, rusish schwein?
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Та ні, хто по льохам та горищам сховався- тих оминуло.
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все залежало від країни та населення..на німецьких теренах згвалтувань було найбільше..
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Если по численности сравнить с "Бессмертным полком" 2013 года, то сегодня это дивизия. Путин создал полк как акцию пропаганды, но как за пять лет Порошенко и Кириленко смогли увеличить его состав ! ИМХО, работа этих агентов Путина в Украине будет отмечена высокими государственными наградами РФ. А денежные премии уже в карманах.
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А скажи ка мил человек, за кого голосовала эта дивизия на выборах Президента?
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Ишь ты, девка эта уже майор ! Значит, скоро будет под полковником.
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Когда Лашапель приехал в москоу сити делать фотосессию для Playboy, то после многочасового кастинга он задал вопрос: " В москве есть хоть одна девушка с натуральными губами?"
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Какое примирение с кем? Личное дело каждого каким героям поклоняться. У каждого практически есть предки воевавшие с фашистами.
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На территории Украины было слабо развито партизанское движение. потому что тут было мало лесов. Поэтому молодежь, находящаяся на оккупированной территории, просто жила в оккупации. Что очень разозлило Сталина, желавшего, что бы "Земля горела под ногами оккупанта". К слову, лично мое отношение к партизанскому движению - отрицательное, от него намного больше вреда чем пользы. Так вот, после освобождения восточной Украины, по приказу Сралина всю украинскую молодежь, в чем была бросили на форсирование Днепра, где погибло, по разным подсчетам, около 300 тыс человек. Это была месть Сралина. Конечно, украинцы не могут этого простить.
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насколько я помню, то акцию придумали журналисты на каком то провинциальном телевидении и поначалу она была вполне искренней. Ну а дальше государство наложило лапу на начинание и опошлило все
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наивность граничащая с идиотизмом. мои знакомые с журфака говоритли так - если на вопрос о том, как студента вербовали в кгб он начинал со смехом рассказывать, то чист, если говорил, что не вербовали - 100% завербован. первых было крайне мало. сам спрашивал. можете попробовать. журналюг вербовали всех.
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«Вернули Крым - вернём и Израиль», - написала активистка движения «Наши» («Молодежь Путина»), Потупчик в своем микроблоге в сети Twitter по случаю Дня независимости еврейского государства.
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бессмертный заградотряд. портреты реальных чекистских палачей против портретов их защитников которыми фактически были все бойцы ркка. ещё была бессмертная 18-я стрелковоя дивизия защитников гулага мечтавшие загнать туда всю финлягндию, которую раскатали героические финны, а командира и замполита расстреляли перед строем чекистские палачи за трусость
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Раша, как братская страна, прекратила для меня существование. Перед людьми, солдатами, всем народом СССР, которые воевали и отдали жизни за мою жизнь я приклоняю колени.
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Эту фишку кацы взяли от фашисткой организаци Аненербе и переделали под современный лад
Даже к бабки не ходи 100%
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Брехня - каждое слово. Шествие создано не Кремлём, не для пропаганды, не против Украины и не в политических целях. Хоть бы историю создания изучил.
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а где был ваш ,,бессмертный полк,, когда у вас голодомор устроилси? но за то похвала вашему избранному президенту с Москвы: Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину
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я знову ж, в 2766-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
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Пришол ватный преЗЕдент.. то ли ещё будет.. вместо развития государства как европейские страны, теперь с красными влажками будем бегать и радоваться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко
 
 
 
 
 
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