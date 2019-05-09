 Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко написал в своем Твиттере.
"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал Кириленко.
Акція "Бессмертний полк" створена Кремлем не як акція пам'яті, а як акція пропаганди. У тому числі, антиукраїнської. Тому щороку проросійські сили безцеремонно намагаються використати пам'ять людей у політичних цілях. Хоч Путін вже давно заявив, що вони і без України би перемогли— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 9 мая 2019 г.
Сьогодні День пам'яті та примирення. Весь вільний світ вшановує загиблих у Другій світовій. Українці поклали на вівтар Перемоги над нацизмом 10 мільйонів життів, воюючи із нацизмом у лавах багатьох армій світу. Але мир і зараз під загрозою - російська агресія в Україні триває pic.twitter.com/DcIDjV6a3U— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 мая 2019 г.
Руский - значит нах.
Московское - значит прочь.
І основна частина населення це доказала. Одна надія- що на цьому прикладі навчаться справжні нації.
Ви топили за Зєлєнського під час виборів (якщо не помиляюсь), але в будь-якому випадку "проти Пєті". То ж вже досить скоро у вас з,явиться нагода пред,явити всі ці свої вимоги щодо "п,ять років нічого проти сєпарні не робиться" до нового президента, який на відміну від попередника виступить рішучіше проти засилля кацапського міру в Україні. Ми в цьому просто не сумніваємося!
Новинский рассказал, как Порошенко просил дать ему украинский паспорт
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/
Руськие идут....
Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️ @UaArtem 2 ч.2 часа назад
У нас деды на палках а так же "Позор Ато и Одесса смелее, гони Бандеру в шею" скандируют. Короче долго там быть не смог.
Это же очевидно...
Если бы выдвигался путин, то Зю набрал бы максимум 10% полезных идиотов из патриотов Украины или нейтральных...
Даже к бабки не ходи 100%