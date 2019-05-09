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 Политика Украины
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 Двоим гражданам Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевских лент, - Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе продолжают фиксировать факты перемещения символики, которая носит пропагандистский и провокационный характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдовы - женщину и мужчину, которые ехали автомобилями через пункты пропуска "Паланка" и "Кучурган-авто" прихватив с собой запрещенную символику - георгиевские (гвардейские) ленты. В обоих случаях иностранцам пограничники отказали в пропуске через государственную границу и на три года запретили въезд на территорию Украины. К Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков правонарушения", говорится в сообщении.

Напомним, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126115
 
   
 Топ комментарии
 
*** анекдот, если что)))
подскажите, где купить колорадку...хочу на соседские машины на зеркала понавязывать...
ну чтобы на газонах не парковались больше)))))
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Могли б просто сидіти дома, нащо такі складнощі для отримання депортації.
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*** анекдот, если что)))
подскажите, где купить колорадку...хочу на соседские машины на зеркала понавязывать...
ну чтобы на газонах не парковались больше)))))
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неа!... что-то верхняя часть меня не впечатлила))))
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А вот если бы с героином или с сигаретами, может и простили бы.
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А это, нельзя ли запретить на хотя-бы на пару лет въезд колорадским жукам с "георгиевской лентой! на огород, на картошку? А то ей богу эти сволочи уже задолбали!.. Двом громадянам Молдови заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через георгіївські стрічки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5915
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укропчиком колорадів сраних, причому, як в прямому, так і в переносному значені.
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і отримаєш бонус - звіздюліну чи побиту машину, або те і інше, як суперприз!!! Якщо ти в Україні, як у вас в Молдові, не знаю.
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В Молдове. И, увы, ваты у нас как грязи, твою мать!!!
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Могли б просто сидіти дома, нащо такі складнощі для отримання депортації.
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У людей были какие-то планы, ехали по делам. Но твоюж мать, надо было озаботиться, найти ленточки и прицепить, а то без этого никак нельзя было ехать. Что у людей в головах?
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А може вони в рашку їхали через Україну транзитом. Тепер їм наука буде - з колорадкамі з Кишинева в мацкву можна тільки літаком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвоим гражданам Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевских лент, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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