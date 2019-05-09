 Двоим гражданам Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевских лент, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдовы - женщину и мужчину, которые ехали автомобилями через пункты пропуска "Паланка" и "Кучурган-авто" прихватив с собой запрещенную символику - георгиевские (гвардейские) ленты. В обоих случаях иностранцам пограничники отказали в пропуске через государственную границу и на три года запретили въезд на территорию Украины. К Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков правонарушения", говорится в сообщении.

Напомним, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

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