 В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк

Об этом в интервью LB.ua заявил бывший глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на значительные полномочия в ВСП не вправе собственной инициативе. То есть она не может по своему желанию открыть дисциплинарное внедрение относительно одного из судей", - сказал он.

"Сегодня ВСП может не назначать или увольнять судей, если считает их недостойными. Хотя и в этих случаях существуют определенные предохранители. Почему все требуют от ВСП революционных действий. Но в судебной системе не может быть революций. Она формируется благодаря эволюционным процессам. Кого-то из судей надо воспитать. Для этого нужно, чтобы он хоть какой-то период работал в постоянных условиях (имел надлежащую зарплату, разумное нагрузки, достойные условия труда). Идеальных условий в судебной системе еще никогда не было", - сказал он.

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