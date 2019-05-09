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 Политика Украины
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 В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк

Высший совет правосудия не имеет полномочий самостоятельно инициировать привлечение к ответственности судей.

Об этом в интервью LB.ua заявил бывший глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на значительные полномочия в ВСП не вправе собственной инициативе. То есть она не может по своему желанию открыть дисциплинарное внедрение относительно одного из судей", - сказал он.

"Сегодня ВСП может не назначать или увольнять судей, если считает их недостойными. Хотя и в этих случаях существуют определенные предохранители. Почему все требуют от ВСП революционных действий. Но в судебной системе не может быть революций. Она формируется благодаря эволюционным процессам. Кого-то из судей надо воспитать. Для этого нужно, чтобы он хоть какой-то период работал в постоянных условиях (имел надлежащую зарплату, разумное нагрузки, достойные условия труда). Идеальных условий в судебной системе еще никогда не было", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126114
 
 
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только так..
Жерар Давид (1498-1499) "Здирання шкіри з продажного судді"
В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 3851
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Угу. Ведь ето недопустимо убирать судей которые за свои кресла заплатили миллионы долларов. Как по мне то в Украине ета мафиозная структура вообще не имеет никакого права называться судом. У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 235
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Та яка революция в коррупционном болоте? В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 7517
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только массовые расстрелы всех причастных У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 8793 У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 2371
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"Страна может требовать такой перезагрузки, которая была в 1917 году"

как уже достало это агрессивное невежество !!!
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Пригрелся этот скот и ему не до революций,неплохо живется. Раду нужно избирать адекватную, чтобы за взятки или неправомерные решения давали этим судьям двойной тюремный срок. Тогда и революций не нужно.
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только с конфискацией и расстрелом
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сделали из судов Украины помойку в которой сосредоточено коррупция,беззаконие,непринятие гражданами Украины,взяточничество и отмороженность,Презрение и ненависть к Украине как стране.И ЭТУ ПОМОЙКУ НЕЛЬЗЯ ПОЧИСТИТЬ. ЧТО ЗА БРЕД!!!!! Лучше никаких судов чем такие.Проблема решается двумя постановлениями ВР.:1.эти ликвидировать без всяких выплат с проведением тотальной проверки студентами юрфаков 4 курса принятых решений. и детальной проверкой сомнительных и резонансных.2 Из студентов 5 курса юрфаков набрать новых судей и снять всякую неприкосновенность и прочую бредятину
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наївно думати, що в пожежники ідуть, щоб боротись з пожежами, а в мєнти -- для боротьби зі злочинністю, теж саме стосується суддів і чиновників... От чого вони бояться те й потрібно -- революційні зрушення!
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Как это ? А решение отдать Бене банк, принятое в момент ? Это не революция ?
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Это страх порохла перед коломойшей. Вот и дал задний ход через карманные суды.
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Отмороженный ушлёпок. Рождаются же такие на святой украинской земле.
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Та яка революция в коррупционном болоте? В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 7517
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в болоті можуть жити лише противні жаби.
Але, якщо жабу запитати, чи вона противна? отримаємо тверде - ні!
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Кого-то из судей надо воспитать.

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Дочитав до цього речення і зрозумів, що якщо голова ВСП (нехай бувший) таке верзе, то , хлопці, приїхали. Це все рівно, що хірург став до операції на серці але його ще потрібно навчити де це серце шукати.
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А хирург всегда начинает с первого разреза и, пока он его не сделал, он - начинающий...
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не...разрезы и мясник на рынке делает.надо шоб правильно зашил,и шоб организм продолжал худо-бедно функционировать У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 4438
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только так..
Жерар Давид (1498-1499) "Здирання шкіри з продажного судді"
В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 3851
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Угу. Ведь ето недопустимо убирать судей которые за свои кресла заплатили миллионы долларов. Как по мне то в Украине ета мафиозная структура вообще не имеет никакого права называться судом.
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правильно пусть живет коррупционная судебная реформа(((((((((((((урод
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Это просто писец !!!! Судей воспитывать за то, что посадили невиновного... или виновного в смерти другого человека - оправдали! Это называется просто - КОРРУПЦИЯ! За это в Риме кожу живьем с судьи снимали без всякого воспитания! И сейчас это надо делать, тогда и будет правосудие и верховенство права!
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Простити й зрозуміти, через четвертування. Неодмінно пропустити через катівню...
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Если Украина идет в Европу то нам нужно пройти весь путь который прошла Европа до сегодняшнего дня. Начнем с судей-коррупционеров сдирать кожу и шить из нее кресла для судьи. А так же массовые сжигания и отрубание рук и голов чиновникам-коррупционерам на площади.
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Ніяких революцівй !, лише загальна Фонаризіція У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 5061
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Какая революция? Какие суды? Просто своя рубашка ближе к телу. В этом вся мораль и сраведливость. У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 470
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в смысле?
а огнеметом можно?
чтоб на пепелище вырос новый росток правосудия, а не "денежного дерева"
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Шарль Де Голь чомусь так не думав,розігнав все сране кодло ,та набрав нових.
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)))) на кресло новому судьи))))
а шкурку нового на кресло помощника
и т.д. пока вся мебель не обновится

А если серьезно,. судейское скотство и безнаказанность достало
на всех уровнях
у меня есть решение ВРУ, где меня обозвали частным предпринимателем, коим я никогда не был
А в Червонозаводском суде -- судья, представитель Генпрокуратуры и ДФС, в сговоре, просто закрыли дело, Апелляция, открыли и так прошло 6 лет.
позже судье продлили полномочия
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в судебной системе CША не может быть революций...а здесь надо всех ( 7 тыщь) на полную замену
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Все что перечислил о благах судьев всё у них есть,нет только соблюдения законов и равноправия
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Такий самий дурнида - нічого не треба робити, воно само еволюціонує. Це якийсь капець, а не країна.
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"Кого то из судей нужно воспитать" Бенедисик, снимай штаны подставляй задницу, крапива в огороде как раз наросла! Давай с тебя козла начнём... У судовій системі не може бути революцій, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 6474
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Еволюційних процесів? То нам ще пару тисяч років чекати, щоб суди стали справедливими? Та в наших судах не еволюційні процеси відбуваються, а мутаційні.
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Он нам сказал-ехайте отсюда, тут ничего не будет никогда....
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революций не должно быть ,но должен быть украинский Пиночет ,который очистит судебную систему,от 3,14синдюков бездипломных
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Ну не хочет сидеть пущай висит, но тока на сквозняке.
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Справжній еволюціонер! Незламний, *****...
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Дядя получил опять доступ к кормушке - и прорезался голосок.
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Если не может быть революций - начит будет суд Линча
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Бенедисюк - це той вилупок з кацапським громадянством, якого поставив парашоко-мародер...
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Гниди поприлипали своїми задами до своїх насиджених крісел. Звичайно, отримують брудним кешем сотні тисяч доларів. Ніяких революцій і реформ їм не потрібно.

Скільки ще буде продовжуватись це знущання? Потрібно просто розігнати цей мафіозний сходняк в мантіях.
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