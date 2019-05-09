 В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк

Об этом в интервью LB.ua заявил бывший глава ВСП Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на значительные полномочия в ВСП не вправе собственной инициативе. То есть она не может по своему желанию открыть дисциплинарное внедрение относительно одного из судей", - сказал он.
"Сегодня ВСП может не назначать или увольнять судей, если считает их недостойными. Хотя и в этих случаях существуют определенные предохранители. Почему все требуют от ВСП революционных действий. Но в судебной системе не может быть революций. Она формируется благодаря эволюционным процессам. Кого-то из судей надо воспитать. Для этого нужно, чтобы он хоть какой-то период работал в постоянных условиях (имел надлежащую зарплату, разумное нагрузки, достойные условия труда). Идеальных условий в судебной системе еще никогда не было", - сказал он.
как уже достало это агрессивное невежество !!!
Але, якщо жабу запитати, чи вона противна? отримаємо тверде - ні!
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Дочитав до цього речення і зрозумів, що якщо голова ВСП (нехай бувший) таке верзе, то , хлопці, приїхали. Це все рівно, що хірург став до операції на серці але його ще потрібно навчити де це серце шукати.
Жерар Давид (1498-1499) "Здирання шкіри з продажного судді"
а огнеметом можно?
чтоб на пепелище вырос новый росток правосудия, а не "денежного дерева"
😁
а шкурку нового на кресло помощника
и т.д. пока вся мебель не обновится
А если серьезно,. судейское скотство и безнаказанность достало
на всех уровнях
у меня есть решение ВРУ, где меня обозвали частным предпринимателем, коим я никогда не был
А в Червонозаводском суде -- судья, представитель Генпрокуратуры и ДФС, в сговоре, просто закрыли дело, Апелляция, открыли и так прошло 6 лет.
позже судье продлили полномочия
Скільки ще буде продовжуватись це знущання? Потрібно просто розігнати цей мафіозний сходняк в мантіях.