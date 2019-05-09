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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Акции "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проходят в Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье участники акций "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проводят шествия.

Несколько десятков пожилых людей с красными шариками, цветами и портретами погибших родственников собрались на площади Маяковского и пошли колонной к Аллее Славы, чтобы возложить цветы к памятнику. Шествие сопровождает полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Организатором данного мероприятия является пророссийская организация "Полк Победы". Также среди организаторов акции - экс-народный депутат Украины, глава областного комитета КПУ Алексей Бабурин.

Один из участников акции пришел на мероприятие в футболке с коммунистической символикой, а также с плакатом с "георгиевской лентой". После беседы с полицейскими, мужчина застегнул куртку и убрал запрещенную символику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В свою очередь, представители "Демократической сокиры" паралельно проводят акцию "Бессмертный Грут", пишет 061.ua.

Третий год подряд пришли на площадь с табличками с изображением киногероев из "Игры престолов" и фильмов Marvel как троллинг на таблички, которые использует "Полк Победы" с изображением родственников - героев войны.

Участники этой акции говорят, что они не против вспоминать ветеранов Второй мировой войны, но против делать это в рамках пророссийских пропагандистских акций в духе "Бессмертный полк". Чтобы не допустить столкновений, обе акции сопровождает большое количество правоохранителей. Участники акций пошли шествией по проспекту раздельно - сначала "Бессмертный Грут", потом "Полк Победы".

Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 01
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 02
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 03
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 04
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 05
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 06
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 07
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 08
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 09
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 10
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 11
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 12
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 13
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 14
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 15

Фото: 061.ua, Укринформ

Источник: https://censor.net.ua/n3126113
 
   
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а где же командир бурятского полка конных водолазов?
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Не хватает вытирана Словянского Драпа.
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кацапские пособники уже ничего не боятся и не прячутся.

это последствия пяти лет жидовской власти предателей, коррупционеров и мародеров.

при правильной работе с ветеранами, сейчас бы они шли с лозунгами вроде "победили фашистов, победим и кацапов".
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"Авакову чхать на Конституционное право граждан на мирное собрание. Для него важней чтобы вате было комфортно."

Акції "Полк Перемоги" та "Безсмертний Грут" відбуваються в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 268
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Акції "Полк Перемоги" та "Безсмертний Грут" відбуваються в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 3119Юрій Гудименко
Пожалуй, самая символичная из сегодняшних фотографий.

Нашу мирную акцию «Бессмертный Грут» полиция внаглую не пропустила к месту проведения нашей акции, хотя мы заранее (очень заранее) уведомили о ней КМДА, получили подписи-печати и так далее.
Просто не пропустили и всё. Пофиг, что у нас указано место-время, пофиг, что это нарушение Конституции, пофиг, что долго не могли найти человека, который отдал этот приказ, и потом он потерялся навсегда. «Мы вас не пропустим» - «Чому?» - «Потому что вы не пройдёте» - «...».

То есть ещё раз. У нас заявка на место Х. У них заявка на место Х. У нас заявка на место Y. У них заявка на место Y. Конституция обеспечивает и наши права, и их. Уведомления с печатью есть у них и есть у нас. Мы в равных правах. Но это не точно.

Потому что их пропустили, а нас нет. Подогнали с сотню полицейских и всё. А как только мы ушли, полиция просто сняла ограждение. Опасность в виде «ДемСокиры» миновала, расходимся.

План «А» состоял в том, чтобы как и в прошлом году мирно выстроиться на тротуаре, чтобы пророссийские деятели проходили вдоль нас по проезжей части. Для этого мы заготовили портреты героев «Мстителей» - механизатора Старкова, воина-интернационалиста Черняк-Пантеренко и так далее. А главным персонажем «Бессмертного Грута» был товарищ Станос -Дижечко в костюме Таноса в костюме Сталина. Не спрашивайте, как это получилось, лучше посмотрите фото и видео на страницеДемократична Сокира или дождитесь официального отчёта. То есть ещё раз - мы так делали в прошлом году, всё прошло тихо-мирно, без конфликтов и провокаций, полиция об этом в курсе, так же хотели и в этом году. И в Киеве, и в Харькове, в Запорожье и Днепре. Но нет.

План «А», стараниями полиции, приказал долго жить, и в дело вступил план «Б». В итоге мы (с перерывами на конфликты м полицией) бодро
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Проф. Преображенский‏
Завтра - 74 года, как закончилась Великая Отечественная.
Архивы той войны засекречены до сих пор.
И эта секретность продлена аж до 2050.
Потому что в реальности это была не та война, что в нынешних сказках о ней.
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Спасибо деду за пабеду... и за беседу... спасибо бабке за бабки, спасибо жучке за внучку, спасибо мышке за фишки, спасибо ***** за войну.....
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Люди издевающиеся над солдатами погибшими в ВМВ, легко могут начать издеваться и над украинскими военными погибающими сейчас. Сущность подонков.
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а кто над ними издевается, ты убогое ольгинское чмо?!! здесь люди высмеивают победобесие кремля, (которому больше похвалиться нечем) возвевшего победу над нацистской германией (причем без помощи союзников ее не было бы) в ранг госудаственной религии. и теперь заставляют маршировать в военной форме детй из детских садов и ясель
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мой дед погиб в 1941 на войне упыря джугашвили с одержимым фюрером, потому что два усатых питора, из которых, сралин еще похлеще другого будет, развязали войну за обладание Европой, и вкинули в эту топку десятки миллионов жизней. ты думаешь мой дед хотел идти на эту четорву войну?!! бабуля осталась одна с 4 детьми и пережила все невыносимые прелести советского, *****, сталинского , мать его, союза
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Честь и хвала ветеранам. Здоровья живым и вечная память ушедшим.
С теплотой вспоминаю, как в детстве много раз ходил с дедом через парк к аллее Славы, усаженной тюльпанами на 9 мая.
Полку Перемоги не мешало бы использовать действительно символы Победы - Красное знамя (к сожалению, его запретили почему то), а не колорадские ленточки - символ путинизма.
Проведение второй фэйковой колонны не одобряю, т.к. выглядит, как издевательство над памятью павших героев. Не халки освобождали мое родное Запорожье, а мой давно умерший дед.
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Я скажу свое мнение. Праздновать тут нечего. Это огромная скорбь и горе. Одна империя, советская, ранее захватившая Украину, "освобождала" ее от другой, гитлеровской, пытавшейся ее захватить. А наши деды, оказались заложниками, пушечным мясом московии в этой мясорубке
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Согласен, что праздновать тут нечего, особенно нам. Это день памяти.
Я не сторонник празднования Куликовской битвы, или еще какой. Время свое берет и прошлое надо отпускать потихоньку, чтобы двигаться дальше.
Но Шреки при еще живых ветеранах - это явный перебор и оскорбление!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкции "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проходят в Запорожье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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