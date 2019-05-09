 Акции "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проходят в Запорожье. ФОТОрепортаж

Несколько десятков пожилых людей с красными шариками, цветами и портретами погибших родственников собрались на площади Маяковского и пошли колонной к Аллее Славы, чтобы возложить цветы к памятнику. Шествие сопровождает полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Организатором данного мероприятия является пророссийская организация "Полк Победы". Также среди организаторов акции - экс-народный депутат Украины, глава областного комитета КПУ Алексей Бабурин.
Один из участников акции пришел на мероприятие в футболке с коммунистической символикой, а также с плакатом с "георгиевской лентой". После беседы с полицейскими, мужчина застегнул куртку и убрал запрещенную символику.
В свою очередь, представители "Демократической сокиры" паралельно проводят акцию "Бессмертный Грут", пишет 061.ua.
Третий год подряд пришли на площадь с табличками с изображением киногероев из "Игры престолов" и фильмов Marvel как троллинг на таблички, которые использует "Полк Победы" с изображением родственников - героев войны.
Участники этой акции говорят, что они не против вспоминать ветеранов Второй мировой войны, но против делать это в рамках пророссийских пропагандистских акций в духе "Бессмертный полк". Чтобы не допустить столкновений, обе акции сопровождает большое количество правоохранителей. Участники акций пошли шествией по проспекту раздельно - сначала "Бессмертный Грут", потом "Полк Победы".
это последствия пяти лет жидовской власти предателей, коррупционеров и мародеров.
при правильной работе с ветеранами, сейчас бы они шли с лозунгами вроде "победили фашистов, победим и кацапов".
Пожалуй, самая символичная из сегодняшних фотографий.
Нашу мирную акцию «Бессмертный Грут» полиция внаглую не пропустила к месту проведения нашей акции, хотя мы заранее (очень заранее) уведомили о ней КМДА, получили подписи-печати и так далее.
Просто не пропустили и всё. Пофиг, что у нас указано место-время, пофиг, что это нарушение Конституции, пофиг, что долго не могли найти человека, который отдал этот приказ, и потом он потерялся навсегда. «Мы вас не пропустим» - «Чому?» - «Потому что вы не пройдёте» - «...».
То есть ещё раз. У нас заявка на место Х. У них заявка на место Х. У нас заявка на место Y. У них заявка на место Y. Конституция обеспечивает и наши права, и их. Уведомления с печатью есть у них и есть у нас. Мы в равных правах. Но это не точно.
Потому что их пропустили, а нас нет. Подогнали с сотню полицейских и всё. А как только мы ушли, полиция просто сняла ограждение. Опасность в виде «ДемСокиры» миновала, расходимся.
План «А» состоял в том, чтобы как и в прошлом году мирно выстроиться на тротуаре, чтобы пророссийские деятели проходили вдоль нас по проезжей части. Для этого мы заготовили портреты героев «Мстителей» - механизатора Старкова, воина-интернационалиста Черняк-Пантеренко и так далее. А главным персонажем «Бессмертного Грута» был товарищ Станос -Дижечко в костюме Таноса в костюме Сталина. Не спрашивайте, как это получилось, лучше посмотрите фото и видео на страницеДемократична Сокира или дождитесь официального отчёта. То есть ещё раз - мы так делали в прошлом году, всё прошло тихо-мирно, без конфликтов и провокаций, полиция об этом в курсе, так же хотели и в этом году. И в Киеве, и в Харькове, в Запорожье и Днепре. Но нет.
План «А», стараниями полиции, приказал долго жить, и в дело вступил план «Б». В итоге мы (с перерывами на конфликты м полицией) бодро
С новым 2013-м годом!
Завтра - 74 года, как закончилась Великая Отечественная.
Архивы той войны засекречены до сих пор.
И эта секретность продлена аж до 2050.
Потому что в реальности это была не та война, что в нынешних сказках о ней.
С теплотой вспоминаю, как в детстве много раз ходил с дедом через парк к аллее Славы, усаженной тюльпанами на 9 мая.
Полку Перемоги не мешало бы использовать действительно символы Победы - Красное знамя (к сожалению, его запретили почему то), а не колорадские ленточки - символ путинизма.
Проведение второй фэйковой колонны не одобряю, т.к. выглядит, как издевательство над памятью павших героев. Не халки освобождали мое родное Запорожье, а мой давно умерший дед.
Я не сторонник празднования Куликовской битвы, или еще какой. Время свое берет и прошлое надо отпускать потихоньку, чтобы двигаться дальше.
Но Шреки при еще живых ветеранах - это явный перебор и оскорбление!