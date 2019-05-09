 Двух россиян приговорили к 12 и 15 годам заключения за попытку переворота в Черногории

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает телеканал Черногории RTCG.
Судья Суззана Могоша отметила во время оглашения приговора, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, поставить под угрозу общественный порядок в стране, а также предотвратить вступление Черногории в НАТО.
Кроме того, двух лидеров пророссийского "Демократического фронта" Андрея Мандича и Милана Кнежевича приговорили к 5 годам заключения. Меньшие сроки суд назначил еще 12 фигурантам дела.
Напомним, попытка государственного переворота против премьер-министра Черногории Мило Джукановича произошла в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Тогда группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась устранить Джукановича от власти.
В феврале 2017 года в Черногории заявили о причастности к путчу российских государственных органов. В правительстве Черногории убеждены, что к попытке переворота были причастны государственные органы РФ, а главной целью было препятствование вступления Черногории в НАТО.
Верховный суд Черногории в четверг, 9 мая, заочно приговорил к тюремным срокам Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, признанных виновными в причастности к попытке путча в 2016 году, сообщает государственная телерадиокомпания RTCG.
Шишмаков приговорен к 15 годам лишения свободы, Попов - к 12-ти.
Власти Черногории считают, что за неудачным переворотом стоят российские спецслужбы, напоминает телекомпания "Дождь".
"Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет ... знали о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в NATO", - цитирует РИА Новости приговор, который зачитала судья Сузана Мугоша.
В ноябре 2018 года группой Bellingcat и изданием The Insider публиковалась информация о том, что настоящее имя гражданина России Владимира Попова - Владимир Моисеев, он является сотрудником главного управления Генштаба вооруженных сил России (ГРУ). Сообщалось, что Владимир Моисеев родился 29 мая 1980 года в деревне Пивкино в Курганской области. В период с 2006 по 2009 годы он переехал в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №488427, относящейся к спецназу ГРУ. Вымышленное имя "Владимир Попов" Моисеев, как утверждают расследователи, получил в 2009 году. До 2015 года он жил с семьей в общежитии при воинской части. Затем, согласно данным Росреестра, он переехал в район Черемушки и теперь живет в соседнем доме с Александром Мишкиным (настоящее имя Александра Петрова, которого власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей).
The Insider и Bellingcat отмечали, что по Моисеев по документам на имя "Владимир Попов" регулярно ездил в Европу как фотожурналист и агент по морскому страхованию. Он посетил, в частности, Польшу, Болгарию, Украину, Молдавию и Сербию, пишет сайт телеканала "Дождь".
Предполагаемый путч был запланирован на 16 октября 2016 года - день голосования на парламентских выборах в Черногории. В тот день власти страны сообщили о задержании группы заговорщиков, которые якобы готовили ряд нападений и терактов. Целью заговорщиков был захват парламента и убийство премьер-министра Мило Джукановича.
По подозрению в подготовке переворота были задержаны более 20 человек, в основном граждане Сербии. Двое россиян - Эдуард Широков (Шишмаков) и Владимир Попов - были объявлены в международный розыск. Предполагается, что после провала путча они вернулись в Россию.
Обвинения предъявлены 13 подозреваемым, включая двух черногорских оппозиционных депутатов и 10 сербов. Широков и Попов также входили в число обвиняемых. Однако из-за того, что их местоположение неизвестно, суд над ними проходил заочно.
Всем бы кацапам за попытки переворотов так.
Особенно в Харькове, Одессе, Херсоне и еще много - много где ...
Хотя понятно, что тебя как жителя Беларашки все Петины рехвормы устраивают. Когда Украина в Жопе то и беларашикам не так обидно
Ты, выбирая Зеленского, получил на них от него ответы или они в твоих грёзах про Зеленского?
если люди плюют, бросают мусор на улицах, или того краше - гадят в кустах, подъездах, где придется, так какие претензии можно предъявить правилам типа "соблюдайте чистоту"???
ну и т.д. - это касается любой сферы человеческого общества. так что прежде чем чего-то требовать от других, стоит подумать - сам-то насколько безгрешен?