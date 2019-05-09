 На 64-летнего жителя Кривого Рога составлен админпротокол за публичную демонстрацию георгиевской ленты, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"9 мая утром на 64-летнего жителя г. Кривой Рог полицейскими составлен административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Публичное ношение георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.
Полиция обращается к участникам массовых мероприятий не использовать запрещенную символику.
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таких сразу отправить на экскурсию "на счастливый Донбасс".
И кстати, Прагу освободили власовцы а никакая не "Красная Армия".
а власовцы сражались против краснозадых. Поэтому - молодцы.
Власовцы воевали против Сталина, но не только они (а ещё 1370000 Один МИЛЛИОН триста семьдесят тысяч чел) + 130 тысяч под командованием генерала Власова НА СТОРОНЕ Гитлера.
ОУН-УНСО, так-же воевал против Сталина, НО они воевали и против Гитлера за свободную Украину.
и в этом плане "союзники"
для рядового и сержантского соства и мл.лейт.ВВС.Награждался за личные заслуги и
храбрость проявленые в сражении.Среди солдат был очень популярен,потому шо офицерский состав им не награждали.
А если он захочет на улице насрать, тоже "понять и простить"? А для меня что эта колорадская лента что говно на улице - одинаково наносят моральную травму.
😁
В 4 утра 9 Мая 2019 Кривой Рог первым начал празднование Дня Победы, доложил в Москву Вилкул
нацисткой символике фашисткой Германии и запрещённая к публичной демонстрации. Белорусы вам завидуют.