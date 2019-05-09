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Все про:Кривой Рог (612) Нацполиция (9387) штраф (833)

 На 64-летнего жителя Кривого Рога составлен админпротокол за публичную демонстрацию георгиевской ленты, - полиция

По факту публичной демонстрации георгиевской ленты в г. Кривой Рог составлен административный протокол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"9 мая утром на 64-летнего жителя г. Кривой Рог полицейскими составлен административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Публичное ношение георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.

Полиция обращается к участникам массовых мероприятий не использовать запрещенную символику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126111
 
   
 Топ комментарии
 
IgorYakovlevich - так что, если тебе 60+ ты можешь срать где попало?
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никаких протоколов.

таких сразу отправить на экскурсию "на счастливый Донбасс".
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Публичная демонстрация... На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 8166, админпротокол... штраф... На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 5170
поддержка Новинского... На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 527 коментарии на Цензоре... На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 2651
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...и приговор - повесить на этой же ленточке На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 4846
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Оштрафовать на миллион ,будет тогда наука ! На 64-летнего жителя Кривого Рога составлен админпротокол за публичную демонстрацию георгиевской ленты, - полиция - Цензор.НЕТ 2637
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В картотеку его и на доску позора,письма на работы у учебу ближайших родственников с пояснениями что такое колорадская лента и для чего ее фсб изобрела.Пока украинских судов в стране нет
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Можно проще - нравится рюцкий мир, чемодан, вокзал, мацква и скатертью дорога, навсегда.
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"И не просто показал! Её к х*ю привязал!" (где ей самое место).
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никаких протоколов.

таких сразу отправить на экскурсию "на счастливый Донбасс".
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Лента вообще-то власовская - нашего союзника На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 3655
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Отличные! Кстати да! Если бы сралин не забросал вермахт бурятским зауральским мясом еще б непонятно как бы все кончилось.
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А розкажи ка нам Никита, каким боком ты к великой российской империи? Там к стати у тебя в союзниках еще и всевеликое войско донское, что сейчас в Луганске на параде.
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Я никаким, к счастью. Но власовцы делали полезное дело - боролись с комуняками. Так что да, считаю союзниками, как и вермахт. Шо не так?
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Тебя конечно не смущает, что УПА боролись и против комуняк и против вермахта, не считая союзниками не одних ни других.
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Меня это смущало бы, но только после того, как комуняки были бы разбиты. А потом бы уже разбирались и с вермахтом и, если потребовалось бы, с власовцами. Но учитывая. как в Германии сейчас порядок и как все отлично с законами не думаю, что население Украины в виде автономии сильно бы отказалось жить по немецким порядками. Ибо у нас, кстати, с немцами ментальность схожа - любим порядок!
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Ох и винегрет у тебя в голове Никита. Ты сильно путаешь нацистскую Германию образца Гитлера, с высшей арийской нацией, и денацифицированную Германию послевоенного образца, развивающуюся под контролем США до 1989 года. Что бы не выглядеть глупо, почитай нацистскую доктрину относительно славянских народов.
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Эта доктрина, как сферический конь в вакууме. Сразу же после попыток реализации за пределами Рейха дала сбой и быстро начались стала доктриной компромиссов. Иначе как объяснить мусульманские полки, полки тех же украинцев и других народов казапстана? А учитывая, что любой украинец может предъявить в случае необходимости тест ДНК на наличие хоть крошечки, но таки нормандских генов (да-да, викинги, Аскольд и Дир вот это всё), то проблема этой доктрины белых людей уж точно не коснулась бы. ну да, в высшие эшелоны Рейха делать карьеру не пустили бы, в то время. А кто знает, что было бы после. Учитывая, что не то что славяне, а и евреи просачивались в высшие эшелоны влатси Рейха.
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Власовцы сражались за Родину а не за краснозадых чиновников.
И кстати, Прагу освободили власовцы а никакая не "Красная Армия".
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Власовцы сражались за российскую империю, которая Украине извечный враг.
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не за империю а просто за россию. Про "империю" они нигде не декларировали.
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А покажи ка мне карту той самой россии, которая ни разу не империя?
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А покажи документы или цитаты Власова, что они собирались восстановить именно империю?
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Они собирались восстановить россию. А россия была одна - российская империя. карту дать? или историю почитаешь?
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Раша была разная в разные времена. И что там они собирались восстановить - это их дело. Краснозадым перцу в попу насыпали - уже хорошо.
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России было всего две: Российская империя 1721 - 1917 года и Российская федерация с 1991 года.
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да и х*р с ними. немцы тоже сражались за родину, но нам-то что от этого?
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а то что немцы и краснозадые для нас были оккупантами, причем краснозадые гораздо более жестокими чем немцы.
а власовцы сражались против краснозадых. Поэтому - молодцы.
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вообще-то, это был стёб.
Власовцы воевали против Сталина, но не только они (а ещё 1370000 Один МИЛЛИОН триста семьдесят тысяч чел) + 130 тысяч под командованием генерала Власова НА СТОРОНЕ Гитлера.
ОУН-УНСО, так-же воевал против Сталина, НО они воевали и против Гитлера за свободную Украину.
и в этом плане "союзники"
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Это был плохой стеб. Всевеликое войско донское тоже воевало против красных, но и против ОУН, а теперь и против нас.
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чисто гипотетически - а если такую ленту оденет реальный оставшийся чудом еще в живых ветеран?...
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влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты",Источник: https://censor.net.ua/n3126111
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это я и сам умею читать... хороша благодарность...
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благодарность за что? За то что прогнали немцев и привели краснозадых?
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так что, теперь их в жопу целовать за то что у них выбора не было?
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Реальный ветеран такого не оденет, уж поверь... Реальные ветераны помнят власовцев в том числе! Ну и власовский триколор тоже помнят
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согласен, к тому же думаю, что способных выйти уже и не осталось, но всякое бывает...
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Георгиевская ленточка, была не известна в Советской Армии. Орден Славы был учреждён только в 43 году, особой популярностью, даже известностью на фронте не пользовался, у награды должен быть некий исторический путь, чтобы она стала популярной и известной, и как раз наоборот генерал Шкуро, генерал Власов, многие высшие чины СС поддерживали культ георгиевской ленты. Это была лента и власовцев, и высших чинов СС.
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Георгий немножко ошибаешся.Да,Орден Славы,учрежден в 1943г.как награда
для рядового и сержантского соства и мл.лейт.ВВС.Награждался за личные заслуги и
храбрость проявленые в сражении.Среди солдат был очень популярен,потому шо офицерский состав им не награждали.
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Хоть бы не позорились с админ протоколом, это что за наказание? на неделю принудительных работ.
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Полиция тут не причем. Уверен, что многие бы с удовольствием и палицей по пяткам надавали, как в Эмиратах. Но по закону только штраф, к сожалению.
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Воевать со стариками 60+ - это, конечно, правильно.
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IgorYakovlevich - так что, если тебе 60+ ты можешь срать где попало?
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Может, он по старости до сортира не добежал? Если его штрафовать, то от пенсии ничего не останется, а штраф все равно не выплатит ИМХО, таким нужно выделить определенное время и место (до 1 часа), и на это время не пускать туда нормальных людей. Пусть старики отведут душу, некоторые из них действительно воевали.
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пусть отводят душу не нарушая законов.
А если он захочет на улице насрать, тоже "понять и простить"? А для меня что эта колорадская лента что говно на улице - одинаково наносят моральную травму.
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Выше я уже написал по поводу опорожнения на улице. Если старый больной человек не добежал до сортира, то его нужно не штрафовать, а отправить в больницу. Если такое повторяется, и он считает такое нормальным, то тоже отправить его в спец. клинику на Куреневке, даже если он этого не хочет. Где-нибудь возле платы №6 организовать для них празднование, даже колорадские ленточки позволить - под наблюдением санитаров.
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а если он накладет на улице специально, всем назло?
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Тех, кто воевали, давно уже нет. А всякие "дети войны", который сиську сосали и немцев видели только потом в школе на картинке, к ветеранам приравнивать нельзя.
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А заставлять детей в пять лет маршировать с лентами и оружием это нормально у вас на россии?
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"за публичную демонстрацию" -- привязал ленту, эксгибиционист ?
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Падвєсіть падлюку на лєнточкє нада!
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Цього не можна робити, бо він зевиборець і його земляк.
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Бибизяна тебе ж сказали нет у нас бананов, лезь на пальму обратно
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А как оштрафовать? По какому праву и на какую сумму? Ты хоть понимаешь, что такое админпротокол? Цитирую: " ст. 173-3 КУпАП (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки). Публічне носіння георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126111 Будет суд. Будет решение суда о размере штрафа.
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На это быдло тоже надо составить протокол
В 4 утра 9 Мая 2019 Кривой Рог первым начал празднование Дня Победы, доложил в Москву Вилкул

На 64-річного мешканця Кривого Рогу складено адмінпротокол за публічну демонстрацію георгіївської стрічки, - поліція - Цензор.НЕТ 3173
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у меня на бескозырке такая,носил и буду носить,назло всяким бандеровцам
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увидим - сдадим в полицию. Плати штрафы и носи, хоть какая-то от тебя польза будет для страны.
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Сними с бескозырки...повяжи ее себе на хер...и носи... тут самое главное что бы никто не видел какие у тебя тараканы в голове...
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3,14здунишка. Носишь тупо по хате. Носил бы на улице - давно бы уже мелькнула новость: в Н-ске оштрафовали дурачка с ленточкой на бескозырке. Но такой новости нет, А ЗНАЧИТ ТЫ 3,14ДОБОЛ.
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колорадская лента приравненная к
нацисткой символике фашисткой Германии и запрещённая к публичной демонстрации. Белорусы вам завидуют.
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Зря ленту конфисковали, все-таки частная собственность. Надо было заставить ее сожрать.
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може краще ваще пенсії лишити, нехай бомжує, ума набирається..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа 64-летнего жителя Кривого Рога составлен админпротокол за публичную демонстрацию георгиевской ленты, - полиция
 
 
 
 
 
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