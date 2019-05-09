 США должны усилить давление на РФ из-за решения о паспортизации украинских граждан на оккупированных территориях, - Климпуш-Цинцадзе

Такое убеждение высказала в среду по результатам встречи в Вашингтоне вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельным направлением переговоров (в столице США. - Ред.) была необходимость повысить давление на Российскую Федерацию из-за ее решения о паспортизации украинских граждан на оккупированных территориях", - отметила украинский чиновник.

В этой связи она отметила, что по состоянию на сейчас "реакция наших американских и европейских партнеров является недостаточно жесткой". Климпуш-Цинцадзе также высказала ожидание, "что мы еще увидим более системные действия наших партнеров в этом направлении".

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Она подчеркнула, что американская сторона должна "осознание в необходимости действий, что только осуждение таких действий России недостаточно, и что необходимо сопроводить такие политические заявления дополнительным давлением на Российскую Федерацию".

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе находится с визитом в Вашингтоне.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.