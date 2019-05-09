EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
  523  18
Материалы по теме:
Все про:паспорт (740) Россия (72724) санкции (7352) США (14937) Климпуш-Цинцадзе (321)

 США должны усилить давление на РФ из-за решения о паспортизации украинских граждан на оккупированных территориях, - Климпуш-Цинцадзе

В Вашингтоне хорошо понимают, что политических заявлений об осуждении действий России в связи с ее паспортизацией украинцев на оккупированном Донбассе мало, и давление должно быть достаточно жестким, чтобы прекратить незаконную активность Кремля.

Такое убеждение высказала в среду по результатам встречи в Вашингтоне вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельным направлением переговоров (в столице США. - Ред.) была необходимость повысить давление на Российскую Федерацию из-за ее решения о паспортизации украинских граждан на оккупированных территориях", - отметила украинский чиновник.

В этой связи она отметила, что по состоянию на сейчас "реакция наших американских и европейских партнеров является недостаточно жесткой". Климпуш-Цинцадзе также высказала ожидание, "что мы еще увидим более системные действия наших партнеров в этом направлении".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука

Она подчеркнула, что американская сторона должна "осознание в необходимости действий, что только осуждение таких действий России недостаточно, и что необходимо сопроводить такие политические заявления дополнительным давлением на Российскую Федерацию".

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе находится с визитом в Вашингтоне.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: Незаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126109
 
 
 Топ комментарии
 
перестаньте платить этим дегенератам пенсии и другие соц выпаты!
 показать весь комментарий
 
А свое решение, жесткое и принципиальное когда будет. Как говорится на Америку поглядывай, да и сам не плошай
 показать весь комментарий
 
США должны... Европа должна... А Украина не то что санкций против Рашки не ввела а наоборот сотрудничество и торговлю нарастила. Притом Рашка ввозит в Украину своей продукции в 20 раз больше чем Украина на Рашку. Зашибись политика соевых рехворматоров...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
перестаньте платить этим дегенератам пенсии и другие соц выпаты!
 показать весь комментарий
 
 
А Зе пропонує платити пенсії прямо на окупованих територіях.
 показать весь комментарий
 
 
А большинству пенсионеров,вынуждено проживающих в ДНР и ЛНР, Украина и так не выплачивает заработаные ими пенсии, а выехать они оттуда не могут в силу возраста, физического состояния или отсутствия жилья на Украине. И да, Россия выдает паспорта, но на своей территории, в оличие от той же Венгрии. А что делать с теми, кто получил паспорта Польши,Румынии,Молдовы,Венгрии, их тоже, может стоит лишить пенсии и украинского гражданства, а новые паспорта не признавать законными и требовать этого от других стран, хотя повторюсь - РФ выдает паспорта на СВОЕЙ территории? Прям двойные стандарты получаются, как это по европейски!
 показать весь комментарий
 
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.Источник: https://censor.net.ua/n3126109

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заборонити росії видавати паспорти неможливо, а давати російським громадянам паспорти буде для ним подарунком і фсбешники із задоволенням будуть їх брати США должны усилить давление на РФ из-за решения о паспортизации украинских граждан на оккупированных территориях, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4896
 показать весь комментарий
 
 
А свое решение, жесткое и принципиальное когда будет. Как говорится на Америку поглядывай, да и сам не плошай
 показать весь комментарий
 
 
А може спочатку ми посилимо тиск на козлорилихолігархів і їх бізнес в Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
США, значит, должны?? А Украина будет и дальше торговать с *****@хой? А ху-ху не хо-хо?
 показать весь комментарий
 
 
США должны... Европа должна... А Украина не то что санкций против Рашки не ввела а наоборот сотрудничество и торговлю нарастила. Притом Рашка ввозит в Украину своей продукции в 20 раз больше чем Украина на Рашку. Зашибись политика соевых рехворматоров...
 показать весь комментарий
 
 
После того как Парашенко снял санкции с росийских предприятий в том числе и наокупированных территориях, весь мир обязательно должен ввести против Разии санкции США мають посилити тиск на РФ через рішення про паспортизацію українських громадян на окупованих територіях, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6565
 показать весь комментарий
 
 
представители на донбассе с российскими паспортами есть нелегалы))при деоккупации должны быть отправлены на родину)))
 показать весь комментарий
 
А что придумала Украинская власть для наказания этих сидящих на двух стульях гражданах? Когда лишать гражданства будете или так дальше платить им пенсии и соцвыплаты и ездить будут по Европе с паспортами биометрическими? За пять лет не продумать ничего на этот случай. Только ублажали ордловцвев и получили.
 показать весь комментарий
 
А большинству пенсионеров,вынуждено
проживающих в ДНР и ЛНР, Украина и так
не выплачивает заработаные ими пенсии,
а выехать они оттуда не могут в силу
возраста, физического состояния или
отсутствия жилья на Украине. И да, Россия
выдает паспорта, но на своей
территории, в оличие от той же Венгрии.
А что делать с теми, кто получил паспорта
Польши,Румынии,Молдовы,Венгрии, их
тоже, может стоит лишить пенсии и
украинского гражданства, а новые
паспорта не признавать законными и
требовать этого от других стран, хотя
повторюсь - РФ выдает паспорта на
СВОЕЙ территории? Прям двойные
стандарты получаются, как это по
европейски!
 показать весь комментарий
 
Твоя россия влезла на чужую территорию и раздает паспорта жителям оккупированной территории. Но платить пенсии предателям не будет, так как предатели никому не нужны. И россии до европейских стандартов далеко. Но с вами нужно действовать по тем стандартам , которые вам больше нравятся, по вашему без стандартов.
 показать весь комментарий
 
Ну и , когда г-н Зеленский скажет тоже
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША должны усилить давление на РФ из-за решения о паспортизации украинских граждан на оккупированных территориях, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
 вверх