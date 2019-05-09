 Членство Украины в ЕС является близкой перспективой, - Квасьневский

Об этом в интервью Укринформу отметил экс-президент Польши Александер Квасьневский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас важно – что Украина будет делать после президентских и парламентских выборов. Однако, думаю, что курс на евроинтеграцию будет продолжен. Я оптимист и убежден, что вопрос вашего членства в ЕС является близкой, а не отдаленной перспективой",- заявил Квасьневский.

Он выразил убеждение, что сейчас для Украины главное – домашняя работа.

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"Нужно подготовить реформы, юридическую систему, законы, экономику, менталитет людей, который нужно немного изменить. Если вы все это сделаете, то Украина будет сильным и успешным членом ЕС. Я не думаю, что членство Украины в ЕС – это какая-то неведомая перспектива. Нет, мы все доживем до этого и будем видеть Украину как успешного члена содружества",- подчеркнул экс-президент РП.

Он отметил, что сейчас ЕС переживает Брекзит и другие кризисы. Однако, несмотря на ожидания России, содружество не распадется, а будет существовать и в дальнейшем.

По словам Квасьневского, из этого кризиса Европа выйдет более сильной и справится со всеми бюрократическими проблемами.

Экс-президент Польши подчеркнул, что для сильной Европы после всех этих кризисных явлений очень важной будет Украина.

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"Я уже много раз говорил: после выхода Великобритании из ЕС появляется очень хорошее место для Украины. Это будет момент для продолжения евроинтеграции, пример того, что Европа находится в кризисе, что мы находим большие и сильные страны со значительным потенциалом, которые будут членами ЕС. Я думаю, что этот процесс будет происходить очень быстро, это вопрос нескольких следующих лет",- констатировал Квасьневский.