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 Политика Украины
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Все про:Квасьневский (294) членство в ЕС (183)

 Членство Украины в ЕС является близкой перспективой, - Квасьневский

Перспектива членства Украины в ЕС является близкой. Однако для этого Украина должна выполнить свою "домашнюю работу".

Об этом в интервью Укринформу отметил экс-президент Польши Александер Квасьневский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас важно – что Украина будет делать после президентских и парламентских выборов. Однако, думаю, что курс на евроинтеграцию будет продолжен. Я оптимист и убежден, что вопрос вашего членства в ЕС является близкой, а не отдаленной перспективой",- заявил Квасьневский.

Он выразил убеждение, что сейчас для Украины главное – домашняя работа.

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"Нужно подготовить реформы, юридическую систему, законы, экономику, менталитет людей, который нужно немного изменить. Если вы все это сделаете, то Украина будет сильным и успешным членом ЕС. Я не думаю, что членство Украины в ЕС – это какая-то неведомая перспектива. Нет, мы все доживем до этого и будем видеть Украину как успешного члена содружества",- подчеркнул экс-президент РП.

Он отметил, что сейчас ЕС переживает Брекзит и другие кризисы. Однако, несмотря на ожидания России, содружество не распадется, а будет существовать и в дальнейшем.

По словам Квасьневского, из этого кризиса Европа выйдет более сильной и справится со всеми бюрократическими проблемами.

Экс-президент Польши подчеркнул, что для сильной Европы после всех этих кризисных явлений очень важной будет Украина.

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"Я уже много раз говорил: после выхода Великобритании из ЕС появляется очень хорошее место для Украины. Это будет момент для продолжения евроинтеграции, пример того, что Европа находится в кризисе, что мы находим большие и сильные страны со значительным потенциалом, которые будут членами ЕС. Я думаю, что этот процесс будет происходить очень быстро, это вопрос нескольких следующих лет",- констатировал Квасьневский.

Источник: https://censor.net.ua/n3126106
 
   
 Топ комментарии
 
Чого вас на росії цікавить Україна?
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Да и походу процесс шел бы быстрее чем с Польшей было. Посмотрим, как Зе поведет дальше курс Украины.
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А "домашня робота" це - геноцид жителів України?!
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Вступ в ЄС для нас як горизонт. Будемо рухатися.а вступ віддалятиметься.
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та не...кто хочет геноциду-те рускавые паспорта получают...ты уже записался? Членство України в ЄС є близькою перспективою, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 7064
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я тоже, но походу его перезагрузят. Нельзя больше полагаться только на классическое видение мира, еще надо и по современному на него лицезреть...
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пока там доминируют левые идеологии, со всеми вытекающими, то никакие перезагрузки не помогут..
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Да все тут в курсе,что ты есть ************ пропаГандон вася....
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ботня, примеры моей кремлядской пропаГанды в студию..
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Да и походу процесс шел бы быстрее чем с Польшей было. Посмотрим, как Зе поведет дальше курс Украины.
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Вже ж бліяло про "реХверендум". А результати референдума будуть залежати від особистої зацікавленості бені та телевізора. На жаль
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то что будет информативная волна продолжаться, то это он сказал, а значит всего можно ожидать. Сейчас уже готовят словами людей Коломойского да и его самого к приходу нового витка олигархии и как вы с ним справитесь и будет вам домашним заданием. Желаю сделать его на отлично!
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не думаю...все гораздо сложнее...а евроатлантическая интеграция уже записана в тело конституции Членство України в ЄС є близькою перспективою, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 4454

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.
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Я це розумію. Але ж зе ... Цей "блюститель закона" говорив про реХверендум
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Опять достали из кармана конфетку. Ставленник провалился на выборах. Засуетились.
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Чого вас на росії цікавить Україна?
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Вова двоечник...и домашняя работа...это из разных опер....вернее из разного кино.... Членство Украины в ЕС является близкой перспективой, - Квасьневский - Цензор.НЕТ 4009
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то что придется слышать его имя некоторое время не приуменьшает роли Украины в Европе, а проанализировав слова его внештатных советников, то можно сделать выводы, что они повторяют сделанное и предложенное командой Порошенко, так что путь в Евро прямой, а если скосят, то вы направите. Для этого и нужен Народ.
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Членство Украины в ЕС является было близкой перспективой, - Квасьневский
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"...менталитет людей..."

У украинцев завышенные ожидания ((c) Бальцерович и Миклош)
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Если Украину собираются сделать в Европе членом то ну его нах. с вашей Европой. За последние 5 лет кроме повышения цен и тарифов, а так же сужения дорог с нормального размера до обрезаного европейского ничего европейского не увидел. А если ета власть еще хочет вернуть обязательные Техосмотры для автомобилей то я буду голосовать против вступления в ЕС.
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Україна буде в Європі, чи в запоребрику. Іншого не буде. Не тіште себе ілюзіями про "невблоковість"
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Угу. Война и уничтожение евробляхеров уже показала куда Украина идет. Ну посмотрим еще как анонс возвращения обязательного ТО до 2022 года (мол так требует Европа по словам Пети) добавит желания украинцам стать пенисом ЕС.
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Наіряд ці "проблеми" змусять українців піти в обійми "руцького мира". Сумніваюсь, що хтось в здороворовому глузді хоче жити в лайні
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Лучше сразу беги в рашку! Членство України в ЄС є близькою перспективою, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 9746 Там как раз паспорта раздают.
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Про ментальность Квас в точку сказал. Потому что украинская ментальность такова: "Я против коррупции! Но хочу иметь возможность шоб кум всё порешал, если шо".
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А где я говорил про коррупцию? Петя тебе чем то коричневым замазал глаза. И вряд ли ето чоколад, потому что чоколад в Украине очень редко встретишь натуральный. Как я понял из Петиных рехворм членство в ЕС не обязательно предполагает отказ от коррупции. Кроме того как я понял из Петиных рехворм членство в ЕС не обязательно предполагает выполнение Стамбульской конвенции и европейских ценностей. Будет то же самое что и на Рашке только власть *бать народ будет с лозунгами что мол так требует Европа.
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Не возбуждайся, малахольный. Я ошибочно в твоей ветке ответил. С тобой дисскутировать не собирался.
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Тебя ,мордвин-чебурашка,забыли спросить куда идти Украине!
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сказать, вернее написать в Фейсе и сделать это не одно и тоже. Так что пока нет даже самого простого шага а не то что ваше написанное.
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Ціни вищі на продукти, як в Європі, а зарплати врази нищі ! Піздєц, які реформи...
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Є таке. Ці держпідприємства мало платили, а державні магазини та базари ціни ломили. Чи то приватні структури? Реформи...
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Про ментальность Квас в точку сказал. Потому что украинская ментальность такова: "Я против коррупции! Но хочу иметь возможность шо б кум всё порешал, если шо".
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И.... взяточников стрелять, но.... если мне надо чего решить я дам!
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Вот такие они зебилы...им таежный союз роднее....
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А Свынарник всё визжит.....
3/4 населения страны в праве принимать ЛЮБЫЕ РЕШЕНЯ, Свыням молчать!
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Откуда ты 3/4 выдрало...то?? 73% это 73% от принявших участие в голосовании....но это далеко не 73 % населения страны....и даже не половина....
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А сколько это 25, 1/10 мало дураков, мало!
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Что за хрень ты несешь, баран? Сразу видно ,что ты заповедный, махровый ,редкостный,такие только на рф водятся...
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Кто то еще в серьез думает...что мАладые рэгыонали...разумков с богданом...которые являются главными советниками презЕдента поведет Украину в ЕС и НАТО..??? Членство України в ЄС є близькою перспективою, - Кваснєвський - Цензор.НЕТ 2386
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"Нужно подготовить реформы, юридическую систему, законы, экономику, менталитет людей, который нужно немного изменить." - Порошенко говорил, что у нас проведено 144 реформы, Гройсман говорит, что экономика растёт, осталось менталитет изменить, тарифы поднять, цены и оставшихся в живых сразу примут в ЕС.
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Как минимум лет 20 в перспективе, а менталитет меняется только через поколение, не все доживут, но для истории это не срок
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Та фігня ці питання до України , з таким менталітетом ще років 300 і ноу проблем .
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Менталитет изменить? Вы думаете , что городите - менталитет меняется с поколениями!
Так что, очень близкие перспективы....
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"близкая перспектива" и "жыты по-новому"-указывает на то,что происносящие сие ,есть братья с одного и того же рода..понятие для грабежа украинского народа ,растяжимое во времени до"никогда"
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Цікаво - це Кваха видає різні тези для різниної аудиторії, чи наші джорналісти так їх інтерпретують?
З найсвіжіших розсусолювань Кваснєвського про перспективи ЄС, озвучених "серед своїх" випливає лиш те, що Україна має більші шанси "стати Європою", ніж, наприклад, Туреччина, яка вже тридцять років "стоїть у черзі". Теоретично більші. Реалізація ж їх на практиці потребує таких зусиль, що нині її імовірність виглядає не менш теоретичною...
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Ага... прям все члены ЕС ждут не дождуться куу нищих принять. На кого это рассчитано??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленство Украины в ЕС является близкой перспективой, - Квасьневский
 
 
 
 
 
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