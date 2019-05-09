 Членство Украины в ЕС является близкой перспективой, - Квасьневский

Об этом в интервью Укринформу отметил экс-президент Польши Александер Квасьневский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас важно – что Украина будет делать после президентских и парламентских выборов. Однако, думаю, что курс на евроинтеграцию будет продолжен. Я оптимист и убежден, что вопрос вашего членства в ЕС является близкой, а не отдаленной перспективой",- заявил Квасьневский.
Он выразил убеждение, что сейчас для Украины главное – домашняя работа.
"Нужно подготовить реформы, юридическую систему, законы, экономику, менталитет людей, который нужно немного изменить. Если вы все это сделаете, то Украина будет сильным и успешным членом ЕС. Я не думаю, что членство Украины в ЕС – это какая-то неведомая перспектива. Нет, мы все доживем до этого и будем видеть Украину как успешного члена содружества",- подчеркнул экс-президент РП.
Он отметил, что сейчас ЕС переживает Брекзит и другие кризисы. Однако, несмотря на ожидания России, содружество не распадется, а будет существовать и в дальнейшем.
По словам Квасьневского, из этого кризиса Европа выйдет более сильной и справится со всеми бюрократическими проблемами.
Экс-президент Польши подчеркнул, что для сильной Европы после всех этих кризисных явлений очень важной будет Украина.
"Я уже много раз говорил: после выхода Великобритании из ЕС появляется очень хорошее место для Украины. Это будет момент для продолжения евроинтеграции, пример того, что Европа находится в кризисе, что мы находим большие и сильные страны со значительным потенциалом, которые будут членами ЕС. Я думаю, что этот процесс будет происходить очень быстро, это вопрос нескольких следующих лет",- констатировал Квасьневский.
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.
Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.
являетсябыло близкой перспективой, - Квасьневский
У украинцев завышенные ожидания ((c) Бальцерович и Миклош)
3/4 населения страны в праве принимать ЛЮБЫЕ РЕШЕНЯ, Свыням молчать!
Так что, очень близкие перспективы....
З найсвіжіших розсусолювань Кваснєвського про перспективи ЄС, озвучених "серед своїх" випливає лиш те, що Україна має більші шанси "стати Європою", ніж, наприклад, Туреччина, яка вже тридцять років "стоїть у черзі". Теоретично більші. Реалізація ж їх на практиці потребує таких зусиль, що нині її імовірність виглядає не менш теоретичною...