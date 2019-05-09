 Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный, и никто не имеет права ее приватизировать. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбук.
"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский.
Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".
"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - написал он.
Зеленский подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный. "Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - написал новоизбранный президент.
"С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!"" – добавил он.
Оправдание подлости и мерзости всегда придумать можно. Только вот зачем?
Це саме було і з євреями.
так и эти ни перед чем не остановятся за ради власти.
Йде боротьба за світове домінування. Одні країни (імперії) борються, інші - являються інструментом в цій боротьбі. на жаль нині Україна в ролі "інструмента". Але нічого. Я вірю що рано чи пізно але Україна стане по-справжньому незалежною та розвиненою.
Це по-перше.
По-друге, німці теж вважались культурною нацією. Мали у своєму активі Шіллера, Гьоте, Маркса і т.д. і т.п.
А італійці вважались безпечними бовтунами ...
ничего святого у Зе.. кроме бабла и корешей.
Чим більше я бачу заяв ЗеКоманди, тим частіше згадую фразу Пелевіна про дрібний прайс
Как только стал президентом - так сразу давай дедушкой торговать. Что-то я не припомню от него таких фото раньше.
ничего святого у Зе.. кроме бабла и корешей.
Вот настоящее глумление над памятью ветеранов Второй мировой. Портреты воров и убийц, которых прикончили свои же соратники - плевок в память настоящих ветеранов. Денис Казанський
1917 -1919 рік громадянська
1939 пакт молотова Ріббентропа розділ Польші
1940 рік фінська війна
потім вторгненя в Угощину в 50 х
вторгнення в Чехословакію у 60 х
вторгнення в Афганістан у 80 х??
тому що всюди були загарбнецькі війни совка, та совок був агрсором.
Якось натрапив на цікавий меморіал: пам'яті загиблих воїнів у Фінляндії, Кубі, Анголі, ЧССР, ВСР, В'єтнам та Афган. Де тільки чобіт совкого воїна не ступав..
И везде они " защищали свою Родину",как сейчас в Украине и Сирии...
КОГДА И КТО даст россиянам по мозгам так, чтобы они встали на то место, где их место?
Т.е переместятся из задницы в голову...
Боюсь не дожить до зтого светлого времени
Дед Зеленского и расстрел жителей Кривого Рога в 1963 - неизвестная история https://enigma.ua/articles/ded-zelenskogo-i-rasstrel-zhiteley-krivogo-roga-v-1963-neizvestnaya-istoriya … #Зеленский #Кандидат_в_Президенты #Российская_агресия #Война_за_независимость
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Именно так определяет этот праздник Брюссель. В отличие от 8 мая (годовщины победы над фашизмом) День Европы не является выходным в странах ЕС. Его отмечают ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана, которая положил начало объединению металлургической, железорудной и угледобывающей отраслей Франции и ФРГ. В результате возникло Европейское объединение угля и стали, положившее начало истории ЕС
Думать умеете?