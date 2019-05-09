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 Политика Украины
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Все про:День Победы (992) Зеленский (1175) День победы над нацизмом (1)

 Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный, и никто не имеет права ее приватизировать. ФОТО

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил родной город Кривой Рог (Днепропетровская обл.), где побывал на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, воевавшего во время Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный. "Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - написал новоизбранный президент.

"С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!"" – добавил он.

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный, и никто не имеет права ее приватизировать 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126104
 
   
 Топ комментарии
 
Так никто и не замалчивает. Вчера был день памяти и скорби. И это намного более соответствует фальшивым празднованиям на костях миллионов погибших.
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Він їх не виправдовує, а пояснює послідовність подій.
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А Брансвик чего уничтожил людей? Жиров и зерна вроде бы хватало.
Оправдание подлости и мерзости всегда придумать можно. Только вот зачем?
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Віл розстріляв новітніх комсомольців, підростаюче ********* неокомуністів. Ви ж непроти того, що УПА відстрілювала яструбків і нквдистів?
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Вы читали всю ветку и считаете, что этот комментарий тут уместен?
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ви прочиталу усю гілку і приплели для чогось Брейвіка.
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Ще раз ... Нацистів ніхто не виправдовує. Але, об*єктивно, вони не могли прокормити 4 млн. полонених рад. солдатів на початку війни. І доля цих людей трагічна.
Це саме було і з євреями.
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одно ясно, что петин и путин одного поля ягода как когда то были гитлер и сталин. погубившие многие десятки миллионов безвинных душ.
так и эти ни перед чем не остановятся за ради власти.
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Хоч я сам "порохобот" але в цьому Зеленського пiдтримую.
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"Ник"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3126104
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А в історії не буває нічого щоб просто та "гладенько"...........
Йде боротьба за світове домінування. Одні країни (імперії) борються, інші - являються інструментом в цій боротьбі. на жаль нині Україна в ролі "інструмента". Але нічого. Я вірю що рано чи пізно але Україна стане по-справжньому незалежною та розвиненою.
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Д.Корчинський : Я мрію, щоб настали часи, коли на парканах сусідньої країни населення писало "Долой украинских оккупантов".

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Дебил. Этого не будет, т.к. это противит нашей природе.
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Чому ? Корчинський, далеко не дєбіл ...
Це по-перше.
По-друге, німці теж вважались культурною нацією. Мали у своєму активі Шіллера, Гьоте, Маркса і т.д. і т.п.
А італійці вважались безпечними бовтунами ...
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Как только стал президентом - так сразу давай дедушкой торговать. Что-то я не припомню от него таких фото раньше.

ничего святого у Зе.. кроме бабла и корешей.
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Беляков,а ты до его президенства был в фейсбуке в друзьях у Зеленского?Видел его фото на 9 Мая в прошлые годы?Или ты просто звездун и зарабатываешь на пропитание тем ,что поливаешь людей грязью?
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Ничего святого у другого, говоруна брехливого.
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Євген Магда‏ @rozumaha 6 часов назад

Чим більше я бачу заяв ЗеКоманди, тим частіше згадую фразу Пелевіна про дрібний прайс
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очередное днище пробито.

Как только стал президентом - так сразу давай дедушкой торговать. Что-то я не припомню от него таких фото раньше.

ничего святого у Зе.. кроме бабла и корешей.
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Олежа, скоко за каждое ХРЮ-ХРЮ получаешь?
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Зеленський: Внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний, і ніхто не має права її приватизувати - Цензор.НЕТ 7477
Вот настоящее глумление над памятью ветеранов Второй мировой. Портреты воров и убийц, которых прикончили свои же соратники - плевок в память настоящих ветеранов. Денис Казанський
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Как говориться: Почувствуйте разницу
Зеленський: Внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний, і ніхто не має права її приватизувати - Цензор.НЕТ 5621
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Он не тыловик. Командовал взводом минометчиков.
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Чому не святкують інші війни у совку?
1917 -1919 рік громадянська
1939 пакт молотова Ріббентропа розділ Польші
1940 рік фінська війна
потім вторгненя в Угощину в 50 х
вторгнення в Чехословакію у 60 х
вторгнення в Афганістан у 80 х??
тому що всюди були загарбнецькі війни совка, та совок був агрсором.
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А совкодрочеров які спамлять треба гнати з сайту.
Якось натрапив на цікавий меморіал: пам'яті загиблих воїнів у Фінляндії, Кубі, Анголі, ЧССР, ВСР, В'єтнам та Афган. Де тільки чобіт совкого воїна не ступав..
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Это очень скромный перечень подвигов " русских освободителей"....
И везде они " защищали свою Родину",как сейчас в Украине и Сирии...
КОГДА И КТО даст россиянам по мозгам так, чтобы они встали на то место, где их место? Зеленський: Внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний, і ніхто не має права її приватизувати - Цензор.НЕТ 1964
Т.е переместятся из задницы в голову...
Боюсь не дожить до зтого светлого времени Зеленський: Внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний, і ніхто не має права її приватизувати - Цензор.НЕТ 1587
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а где его фото с портретом деда впереди ,,бессмертного полка,,
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И ни какие венки по бошке не лускают и люди в военной форме вокруг в обмороки не падают... Пришёл,помянул,отдал долг деду.И опять же с портретами на палках неизвестных ветеранов и георгиевскими ленточками толпы идиотов за собой не таскает.
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вас 7 человек в 60-х волнуют больше чем сотни и тысячи по которым нет расследований в Украине
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День Европы - праздник мира и единства стран-членов Евросоюза
Именно так определяет этот праздник Брюссель. В отличие от 8 мая (годовщины победы над фашизмом) День Европы не является выходным в странах ЕС. Его отмечают ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана, которая положил начало объединению металлургической, железорудной и угледобывающей отраслей Франции и ФРГ. В результате возникло Европейское объединение угля и стали, положившее начало истории ЕС
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Кажется кто то обещал что мы Украина ускоренными шагами идем в Европу? А Зеленский обещал.

Зеленський: Внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний, і ніхто не має права її приватизувати - Цензор.НЕТ 6626
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Между прочим, посмотрите видео выше и подумайте кто угрожает миру новой войной?
Думать умеете? Зеленський: Внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний, і ніхто не має права її приватизувати - Цензор.НЕТ 9374
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный, и никто не имеет права ее приватизировать. ФОТО
 
 
 
 
 
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